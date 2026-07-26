El Salvador

El Salvador: Detienen a motociclista bajo efectos del alcohol acusado de arrollar a un menor

Un joven de 25 años fue arrestado después de presuntamente embestir a un menor de edad, quien resultó herido y permanece bajo observación médica

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Hombre de espalda con camiseta oscura y manos esposadas con grilletes metálicos. Fondo de una pared de hormigón y una reja.
La Policía Nacional Civil detuvo a Wilber C. tras atropellar a un adolescente de 15 años con una motocicleta en Santiago de María, Usulután Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la colonia El Guarumal, en Santiago de María, Usulután Norte, se registró un incidente que ha generado preocupación en la comunidad. Wilber C., de 25 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) acusado de atropellado a un menor de 15 años mientras conducía su motocicleta bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con el reporte oficial.

Según informó la PNC, el hecho ocurrió cuando Wilber C. circulaba en su motocicleta por la zona residencial, en horas que no han sido precisadas, y perdió el control, impactando al adolescente que transitaba por el sector. El menor resultó lesionado y fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece en condición estable, según confirmaron las autoridades de salud y la propia policía.

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Durante el procedimiento, la PNC aplicó la prueba de alcotest al ahora capturado arrojando un resultado de 113 grados de alcohol en aliento. “Aun bajo los efectos del alcohol sos el responsable de tus acciones. Pensalo bien”, subrayó la Policía Nacional Civil desde sus canales oficiales al dar a conocer el caso.

Motocicleta verde oscuro caída en el asfalto por la noche, con asiento separado a un lado. Conos de tráfico naranjas están cerca. Luces de vehículos al fondo.
El alcotest practicado al conductor arrojó 113 grados de alcohol en aliento y la PNC lo vinculó con un caso de conducción peligrosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil detalló que el conductor será remitido a instancias judiciales por el delito de lesiones culposas y conducción peligrosa. Fuentes institucionales remarcaron que en situaciones de esta naturaleza, la responsabilidad penal no se atenúa por el estado etílico del implicado. “Ningún conductor puede ampararse en la embriaguez para evadir consecuencias legales”, enfatizó un portavoz policial consultado por Infobae.

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El accidente en El Guarumal motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia, quienes brindaron atención al menor y resguardaron la escena. Residentes de la colonia manifestaron preocupación por el incremento de episodios relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, solicitando mayor presencia policial y campañas de prevención.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, los delitos de conducción peligrosa se han convertido en una de las principales causas de accidentes viales en el departamento de Usulután. En lo que va del año, las autoridades han registrado una tendencia al alza en el número de conductores sancionados por superar los límites legales de alcohol, así como en el de víctimas menores de edad involucradas en este tipo de incidentes. La PNC reiteró que “la vigilancia se mantendrá de forma permanente en las zonas identificadas como puntos críticos para reducir los riesgos a la población”.

La investigación continúa y la Policía Nacional Civil mantiene abiertas las líneas de denuncia ciudadana para reportar casos similares en todo el territorio de Usulután Norte.

Un par de esposas metálicas plateadas descansa sobre una mesa de madera marrón con un fondo difuminado que incluye una ventana.
Wilber C. será remitido a instancias judiciales por lesiones culposas y conducción peligrosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentan los siniestros viales, lesionados y fallecidos

Entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró un aumento en los siniestros viales, lesionados y fallecidos en el país. Según los datos presentados, en 2025 ocurrieron 11,785 siniestros viales, cifra que ascendió a 12,879 en 2026.

Respecto a las personas lesionadas, el registro muestra 7,189 casos en 2025 y 8,893 en 2026. En cuanto a fallecidos, el reporte indica 666 muertes en 2025 y 823 en 2026. Estas cifras evidencian un incremento tanto en los accidentes como en las consecuencias asociadas durante el periodo analizado, de acuerdo con Onasevi.

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