El estreno de Gout Gout y el duelo entre Lutkenhaus y Wanyonyi, atractivos en Oslo

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- El estreno en la categoría absoluta del joven australiano Gout Gout, en los 200 metros, y el duelo entre el adolescente estadounidense Cooper Lutkenhaus y el campeón olímpico keniano Emmanuel Wanyonyi en los 800 metros son los principales atractivos de los Bislett Games que mañana se disputarán en Oslo como sexta parada del circuito de la Liga Diamante.

Ha pasado casi un año desde que Gout Gout debutase en la Liga Diamante al ganar los 200 metros masculinos sub-23 en Mónaco la temporada pasada. Ahora, a sus 18 años, el joven australiano hace su primera aparición en la categoría sénior en la Liga Diamante en Oslo, donde se enfrentará a atletas como el bostsuano Letsile Tebogo y el trinitense Jereem Richards en los 200 metros. A esta cita llega en excelente forma este año tras haber corrido en 19.67 en el campeonato nacional de Sídney en abril.

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Otra de las pruebas estrellas serán los 400 metros vallas masculinos, donde el favorito local, el noruego Karsten Warholm, plusmarquista mundial, se enfrentará a Alison Dos Santos por tercera vez esta temporada y buscará la primera victoria en la Liga Diamante, ya que en las dos anteriores carreras en Keqiao y Xiamen, ambas en China, quedó segundo por detrás del brasileño, que también ganó hace dos días en Estocolmo, aunque esa prueba estaba fuera de concurso.

Sobre la pista también habrá otro duelo de alto voltaje con el adolescente estadounidense Cooper Lutkenhaus, de 17 años, ganador de los 800 metros hace dos días en Estocolmo en su estreno en la Liga Diamante, y el keniano Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico, mundial y poseedor de tres 'diamantes', que regresa a la competición tras perderse la cita sueca por el nacimiento de su hijo.

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Gran parte de las miradas en Oslo también irán dedicadas a la joven chia Yan Ziyi, que el pasado 22 de mayo, con 18 años, lanzó su jabalina en Xiamen hasta los 71,74 metros, la segunda mejor marca de la historia. Tres semanas después regresa a la Liga Diamante haciendo su primera aparición en Europa con el objetivo de conseguir una nueva victoria.

La cubana Leyanis Pérez-Hernández ha dominado el triple salto femenino en los últimos años, conquistando el título de la Liga Diamante en 2024 y 2025 ante la ausencia de la venezolana Yulimar Rojas y obteniendo tres medallas de oro en campeonatos mundiales, dos en pista cubierta y una al aire libre, en el mismo periodo.

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En Oslo, Leyanis, de 24 años, debuta este año en la Liga Diamante en un concurso en el que estarán otras dos compatriotas, Liadagmis Povea y Davisleydi Velazco, y la dominiquesa Thea Lafond, campeona olímpica en París 2024.

En la pértiga, sin el sueco Armand Duplantis, que cedió en Estocolmo su primera derrota en casi tres años, el favoritismo no recae en el australiano Kurtis Marschall pese a ganar en Suecia, ya que su mejor marca, 5,95 metros, no es la mejor de todos los participantes. Lo previsible es que la pelea por el triunfo esté entre el griego Emmanouil Karalis y el estadounidense Sam Kendricks. EFE

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