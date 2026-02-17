La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Antonio Mohamed habló sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Antonio Mohamed, uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mexicano y exjugador de Boca Juniors, fue consultado sobre la posibilidad de asumir la dirección técnica del club de la Ribera en el corto plazo. Pese a la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda, el Turo descartó por completo su llegada al Xeneize.

El técnico bicampeón con Toluca atribuyó su decisión a su fuerte compromiso con el club mexicano y rechazó rotundamente la opción de cambiar de destino, aun cuando en las últimas semanas su nombre había resonado con fuerza en el entorno xeneize.

La posición de Claudio Úbeda en Boca Juniors atraviesa un momento de seria debilidad. Luego del empate en La Bombonera frente a Platense, el descontento de los hinchas se manifestó con silbidos dirigidos tanto al entrenador como al plantel, reflejo de una campaña que ha iniciado con bajo rendimiento futbolístico y resultados adversos.

Antonio Mohamed, reconocido por su reciente bicampeonato en la Liga MX con Toluca y con una extensa trayectoria como técnico en México, ha sido recurrentemente vinculado al banco de Boca por la opinión pública y las redes sociales. Además de sus éxitos como entrenador, el “Turco” tiene una historia personal con el club argentino: fue futbolista xeneize durante la temporada 1991-1992 y mantuvo en varias oportunidades la ilusión de volver como director técnico.

Sin embargo, Mohamed fue categórico sobre su situación actual: “Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027 con una posibilidad de salida en junio. Y de ser así sería solamente para descansar, yo no dejaría Toluca para ir a otro equipo”. El entrenador buscó disipar cualquier especulación sobre un inminente traspaso, aclarando el alcance de su compromiso contractual y personal con la entidad mexicana.

Mohamed subrayó: “Estoy muy comprometido con este proyecto, así que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa; si me voy de Toluca es para descansar”. Estas palabras cierran la puerta a cualquier intento de Boca por sumarlo de manera inmediata, pese a la presión del contexto local sobre la dirigencia azul y oro.

El entrenador de Toluca, Antonio Mohamed, celebra después de vencer al América en la final del torneo Clausura en el estadio Nemesio Diez en Toluca, México, el domingo 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

La ola de rumores en torno a la salida de Mohamed de Toluca creció en las últimas semanas, alimentada, entre otros factores, por la zozobra en la conducción técnica de Boca. Sin embargo, el propio técnico aclaró ante los periodistas su postura sobre los manejos habituales en el club argentino: “Siempre hay terceras personas que insinúan y te nombran a alguno del Consejo que quiere hablar con vos. Son paracaidistas”, dijo Mohamed.

Añadió que nunca hubo una llamada formal ni ningún acercamiento concreto por parte de la institución: “Por lo que he visto de cómo se ha manejado Boca, si te quieren, te van a buscar y te llevan o hablan con vos directamente. Un club de envergadura mundial te llama y te preguntan si estás interesado y si le decís que no, ni sale públicamente”.

Si bien admitió que le agradaría, en un futuro, asumir la conducción técnica del club de la Ribera, Mohamed reconoció la importancia del momento oportuno: “A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Pero bueno, tienen que darse los momentos y los tiempos de las personas”.