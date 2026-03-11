Deportes

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

La compañía BYD, una de las más importantes en la producción de autos eléctricos, tiene intenciones de meterse en los campeonatos organizados por la FIA

La automotriz china BYD es
La automotriz china BYD es líder de ventas en autos eléctricos. Planea involucrarse en campeonatos de la FIA como la F1 y WEC (REUTERS/Willy Kurniawan)

La Fórmula 1 ha presentado cambios significativos para la temporada 2026. Desde la modificación en el reglamento que impactó en los motores de los monoplazas, hasta la inclusión de una nueva escudería (Cadillac) en la parrilla, para aumentar a 11 los equipos y la cantidad de pilotos. Sin embargo, podría haber novedades a futuro con el posible desembarco de un nuevo competidor.

De acuerdo con la información publicada en el sitio Bloomberg, la empresa automotriz china BYD está interesada en incursionar en las competencias deportivas de élite que organiza la Federación Internacional del Automóvil (FIA), como el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y la Fórmula 1. De esta manera, el mayor fabricante de autos eléctricos del Gigante Asiático podría convertirse en la escudería número 12 del Gran Circo.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, indicó en declaraciones al diario francés Le Figaro, que el mercado chino constituye el siguiente objetivo estratégico para sumar nuevas escuderías al campeonato. “Fue mi sueño durante los dos últimos años que los países importantes tengan presencia en la F1. Estados Unidos tendrá a General Motors. El próximo paso es dar la bienvenida a un fabricante chino”, afirmó.

El presidente de la FIA,
El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, presente en el Gran Premio de Monza de la F1, en 2025 (REUTERS/Jakub Porzycki)

De todas maneras, para ingresar a la Máxima hay algunas barreras que deben superarse, entre las cuales destaca el umbral financiero: el proceso de incorporación a la F1 exige una inversión inicial que podría alcanzar los USD 470 millones, según la información recabada por el medio británico The Sun. Esta cifra incluye tanto el desarrollo del monoplaza como los acuerdos de entrada con las autoridades del campeonato y las demás escuderías. A modo comparativo, General Motors–Cadillac desembolsó unos 480 millones de dólares al ingresar como el undécimo equipo en la presente temporada.

La automotriz BYD, con sede en la ciudad china de Shenzhen, experimentó un acelerado crecimiento internacional, expandiéndose a más de 70 países e intensificando su presencia en mercados clave como el europeo, donde modelos como el Atto 3, Dolphin, Seal y Seal U lograron una demanda significativa. El Seal U, por ejemplo, figuró entre los automóviles más vendidos del Reino Unido en enero, informó el citado medio británico.

En cuanto a su portafolio tecnológico, los BYD incluyen la reconocida “Blade Battery”, una batería de litio-ferrofosfato (LFP) que destaca como referente en términos de durabilidad y seguridad en el sector de vehículos eléctricos. Además de automóviles particulares, la empresa produce colectivos, camiones, montacargas eléctricos y participa en la manufactura de componentes electrónicos. Pero además, la estrategia de BYD también abarca el segmento de coches de lujo, con su submarca Denza buscando desafiar a emblemas de la industria europea como Porsche y Maserati con el modelo Z9 GT, un deportivo que llegará al mercado europeo durante este año.

Imagen de archivo. Visitantes observan
Imagen de archivo. Visitantes observan los vehículos eléctricos fabricados por el fabricante chino de automóviles BYD durante el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia 2026 en Yakarta, Indonesia. 9 de febrero de 2026 (REUTERS/Willy Kurniawan)

La posibilidad de que BYD se convierta en el primer equipo chino con propiedad absoluta en la Fórmula 1 todavía depende del inicio formal de negociaciones y de la superación de un proceso de selección “largo y complejo”, según describe The Sun. Dentro de la empresa existen dos alternativas sobre la mesa: crear un equipo nuevo desde cero o adquirir alguna de las once escuderías actuales.

Por su parte, La FIA mantiene el proceso de apertura a fabricantes con estándares elevados. Ben Sulayem puntualizó: “Lo que necesitamos son equipos de calidad”. El directivo enfatizó que la presencia de un equipo chino sería coherente con la estrategia de internacionalización: “Ya tenemos un piloto de reserva. El siguiente paso es un fabricante”. Luego de su paso por Ferrari, Zhou Guanyu, de 26 años, es el actual piloto de reserva de Cadillac, acompañando a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Hasta la fecha, la implicación de BYD en la F1 permanece en fase exploratoria, ya que el fabricante no ha realizado acercamientos formales ni con la organización de la Fórmula 1 ni con el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC). La noticia cobró relevamiento ante la cercanía del Gran Premio de China en Shanghai, que se correrá el próximo fin de semana (13 al 15 de marzo) y tendrá una carrera Sprint.

