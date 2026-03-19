Los 3 escenarios que evalúa la automotriz china que intentará negociar su arribo a la Fórmula 1

BYD analiza los distintos escenarios para desembarcar en la Fórmula 1 (AP Foto/Vincent Thian)

La posibilidad de que BYD se convierta en el primer fabricante chino en ingresar al campeonato de Fórmula 1 se ha instalado con fuerza en el mundo del automovilismo. La chance de que la compañía dé este paso se conoció inicialmente a través de un reporte de Bloomberg, donde se detalló el interés de la automotriz por convertirse en la duodécima escudería de la máxima categoría.

Según publicó Motorsport, la empresa asiática evalúa distintos caminos para su inserción en la F1, que van desde la adquisición de una escudería hasta la posibilidad de convertirse en socio estratégico de algún equipo mediante un patrocinio principal. Esta alternativa le permitiría ganar visibilidad global sin la necesidad de realizar una inversión tan elevada como la que requiere el armado de una estructura propia.

Stella Li, vicepresidenta del grupo, es señalada como la principal impulsora de la estrategia internacional de BYD. Su presencia en el paddock de Abu Dhabi en diciembre y, más recientemente, en el Gran Premio de Shanghái, avivó las especulaciones sobre un anuncio inminente. En 2025, Li fue reconocida como “World Car Person of the Year”, distinción que la convirtió en la primera representante de una marca china y la primera mujer en obtener ese galardón.

De acuerdo con Motorsport, el interés renovado de la empresa china por la Fórmula 1 responde, en gran medida, a la exposición y la audiencia que ofrece la categoría, ventajas que la diferencian de otras competencias como la Fórmula E, enfocada exclusivamente en vehículos eléctricos. La F1 representa una plataforma global incomparable, tanto para el posicionamiento de marca como para la transferencia tecnológica, y permitiría a la empresa mostrar su experiencia en el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos.

La compañía BYD, una de las más importantes en la producción de autos eléctricos, busca ingresar en la Fórmula 1 (REUTERS/Willy Kurniawan)

El crecimiento del interés por Fórmula 1 en China se refleja en la reciente edición del Gran Premio de Shanghái, donde la asistencia superó los 230.000 espectadores y las entradas se agotaron. Este contexto potencia el atractivo para fabricantes locales como BYD, que buscan asociar su imagen a un campeonato con visibilidad mundial.

La estrategia de entrada de la compañía asiática contempla varios escenarios. Uno de ellos es la adquisición de un equipo existente, lo que la convertiría en la duodécima escudería del campeonato, alcanzando el límite previsto por el Acuerdo de la Concordia (durante esta temporada hizo su debut Cadillac). Otra posibilidad, considerada más viable desde el punto de vista financiero, es la de firmar un convenio de patrocinio principal, una fórmula que han utilizado otras marcas para instalar su nombre en la competencia.

Dicho medio cita el caso de Alfa Romeo, que entre 2018 y 2023 unió su marca a la estructura de Sauber a través de un patrocinio principal. Esa alianza permitió a la automotriz italiana lograr un alto nivel de visibilidad internacional durante seis temporadas, sin necesidad de asumir la gestión deportiva y operativa de un equipo propio. Un esquema similar podría ser implementado por BYD, que de ese modo evitaría el desembolso millonario que implica la compra de una escudería, especialmente tras el aumento en la valoración de los equipos de F1 en los últimos años.

Según las fuentes consultadas por Motorsport, el patrocinio principal de un equipo de mitad de parrilla exige actualmente una inversión superior a los 50 millones de dólares por temporada. Este dato subraya la magnitud de la apuesta que analiza la empresa, y el interés que genera la F1 en grandes grupos industriales asiáticos como Geely, propietario de marcas como Volvo, Proton y Lotus, que también explora alternativas para posicionar a Lotus en la categoría.

Otra vía de ingreso sería la asociación técnica, como la que implementa actualmente Toyota junto a Haas. En ese caso, el fabricante japonés brinda soporte y tecnología sin involucrarse directamente en la gestión deportiva, lo que le permite ganar experiencia e impacto de marca con menor exposición al riesgo financiero.

Vale recordar que hace unas semanas el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, indicó en declaraciones al diario francés Le Figaro, que el mercado chino constituye el siguiente objetivo estratégico para sumar nuevas escuderías al campeonato. “Fue mi sueño durante los dos últimos años que los países importantes tengan presencia en la F1. Estados Unidos tendrá a General Motors. El próximo paso es dar la bienvenida a un fabricante chino”, afirmó.

El crecimiento del valor de las escuderías y la competencia entre posibles nuevos participantes dificultan el armado de un equipo desde cero. La entrada de Audi como equipo oficial, con planta motriz propia, es un caso reciente de inversión directa a gran escala, pero no representa la única vía para que un fabricante se integre al campeonato.

Fuentes de la industria consideran que la empresa prioriza el impacto global de la F1 para consolidar su expansión fuera de China y fortalecer su presencia en mercados clave de Europa y Estados Unidos. La expectativa en el paddock es alta y se espera que en los próximos meses la compañía defina si opta por el patrocinio, la compra de un equipo o la presentación de una candidatura como nueva escudería.

En cuanto a su portafolio tecnológico, los BYD incluyen la reconocida “Blade Battery”, una batería de litio-ferrofosfato (LFP) que destaca como referente en términos de durabilidad y seguridad en el sector de vehículos eléctricos. Además de automóviles particulares, la empresa produce colectivos, camiones, montacargas eléctricos y participa en la manufactura de componentes electrónicos. Pero además, la estrategia de la empresa china también abarca el segmento de coches de lujo, con su submarca Denza buscando desafiar a emblemas de la industria europea como Porsche y Maserati con el modelo Z9 GT, un deportivo que llegará al mercado europeo durante este año.