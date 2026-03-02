Deportes

El “cambio de regla” que sufrirá un histórico Gran Premio de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

La carrera en el Principado de Mónaco tendrá modificaciones para el calendario 2026 de la Máxima

Los pilotos no tendrán que
Los pilotos no tendrán que parar un par de veces de manera obligada en el GP de Mónaco (REUTERS)

La Fórmula 1 dejó sin efecto su regla especial que obligaba a los pilotos a efectuar dos paradas en boxes durante el Gran Premio de Mónaco a partir de la temporada 2026, tras decidir que la medida no generó los efectos esperados y provocó diversas críticas por parte de los equipos y pilotos. En este contexto, la FIA también decidió añadir un minuto adicional a la Q3 de la clasificación para la carrera, con lo que la sesión definitiva ahora tendrá una duración de 13 minutos tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor.

Es importante recordar que en 2023, la Federación Internacional del Automóvil introdujo una modificación excepcional para la carrera en las calles del Principado: se estableció el uso obligatorio de tres juegos de neumáticos, lo que invitó a las escuderías a tener que planificar dos detenciones en boxes. Esta decisión buscaba aumentar la diversidad de estrategias en un circuito tristemente célebre por la dificultad extrema para adelantar.

Durante la última edición, equipos como Racing Bulls y Williams aprovecharon la norma utilizando tácticas en las que sus autos circulaban muy próximos. Un monoplaza retrasaba al resto del grupo intencionadamente, creando así una ventana estratégica para que el otro piloto realizara su parada sin perder posiciones. El resultado inmediato fue que varios autos giraron más de cuatro segundos por vuelta más lentos respecto al ritmo potencial, en un esfuerzo por maximizar la ganancia táctica impuesta por la regla.

Este comportamiento generó incomodidad entre varios protagonistas del paddock. James Vowles, jefe de equipo de Williams, expresó que la situación le resultó “más incómoda que nunca”, al tener que recurrir a tácticas de este tipo para sumar puntos. “Me gusta salir ahí fuera y luchar por los puntos por mérito propio en lugar de tener que jugar con el sistema para conseguirlo”, dijo el británico en diálogo con Motorsport.

Pese a las críticas y a la escasa variabilidad real al frente del pelotón, la imposición de la regla de dos paradas fue inicialmente mantenida en el reglamento deportivo de 2026 tras una votación electrónica. Sin embargo, Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, ya había adelantado al medio especializado que la decisión no era definitiva. Finalmente, tras nuevas discusiones, el Consejo Mundial del Deporte Motor ratificó una versión revisada del reglamento donde todas las cláusulas excepcionales sobre neumáticos en Mónaco fueron eliminadas.

Una posotal del trazado en
Una posotal del trazado en el Principado (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La temporada 2026 traerá consigo la entrada oficial de Cadillac como el undécimo equipo, un cambio que influirá en las sesiones de clasificación. Con veintidós autos inscritos, tanto la Q1 como la Q2 eliminarán ahora a seis pilotos por ronda (antes eran cinco) aunque esto ya estaba previsto reglamentariamente para escenarios en que participe un número superior de equipos, por lo que no fue necesario modificar ninguna regla específica.

Por otra parte, el órgano rector introdujo un minuto extra en la Q3, lo que le permitirá a los 10 autos que sigan con vida disputar la tanda final durante 13 minutos en vez de los 12 de la regla. La intención de esta modificación es ofrecer mayor flexibilidad a los equipos en el desarrollo de sus estrategias durante la fase decisiva de la clasificación.

Otro ajuste aprobado afecta a las medidas de protección frente al riesgo de calor extremo en carrera. Después de los episodios de agotamiento sufridos por varios pilotos durante el Gran Premio de Qatar 2023, la FIA había contemplado imponer el uso obligatorio de chalecos refrigerantes cuando las previsiones de temperaturas superaran los 31°C durante el fin de semana. Aunque el año pasado se emitió por primera vez una advertencia por calor durante el Gran Premio de Singapur, la obligatoriedad suscitó rechazo entre los pilotos por dudas relativas a la eficacia y la comodidad de los chalecos.

Finalmente, la FIA optó por mantener el uso de estos sistemas como opcional, aunque establece condiciones precisas: quien decida prescindir del chaleco deberá cargar con un lastre adicional de 0,5 kg en el habitáculo para mantener el equilibrio reglamentario. El propio reglamento estipula: “Cualquier piloto puede optar por no llevar ningún elemento de equipamiento personal que forme parte del Sistema de Refrigeración del Piloto. En tales circunstancias, todos los demás componentes, incluido cualquier medio de refrigeración, del Sistema de Refrigeración del Piloto deben estar instalados. Además, la diferencia de masa entre el equipamiento personal del piloto normalmente utilizado y cualquier elemento del equipamiento personal del piloto que forme parte del sistema debe compensarse mediante la instalación de 0,5 kg de lastre en el habitáculo; dicho lastre, designado para este fin, se incluirá en la suma de masas descrita en el Artículo C4.6b”.

Además, el lastre asociado al equipamiento de refrigeración será de 5 kg para las carreras y para las pruebas sprint, pero solo 2 kg durante las sesiones de clasificación.

