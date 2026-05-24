La furia de Coudet contra Falcón Pérez luego de la final que River Plate perdió ante Belgrano: su actitud en la entrega de medallas

El DT reclamó las decisiones en la final entre River y Belgrano

Belgrano venció 3-2 a River Plate y se consagró campeón del Torneo Apertura en Córdoba, en una final con polémicas e intervenciones del VAR. Una vez consumado el duelo, Eduardo Coudet se le fue al humo al árbitro Yael Falcón Pérez.

El dato central del cierre fue el doblete de Nicolás “Uvita” Fernández tras ingresar a los 30 minutos del segundo tiempo: convirtió el empate de penal a los 39 y marcó el 3-2 a los 42. El delantero tomó la ejecución de la pena máxima con un remate cruzado y luego aprovechó una pelota suelta en el área tras una acción por izquierda de Franco “Mudo” Vázquez.

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El penal que cambió el partido llegó tras la intervención del VAR: Falcón Pérez sancionó una mano de Lautaro Rivero luego del llamado de Leandro Rey Hilfer, encargado de la tecnología.

Coudet furioso contra Falcón Pérez

Tras eso, Coudet cargó contra el cuerpo arbitral con múltiples reclamos. De hecho, el Chacho no pudo terminar de ver el partido, ya que fue expulsado por Falcón Pérez. Pero eso no fue todo.

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Tras la consagración del Pirata, Coudet fue hacia el círculo central y se dirigió con vehemencia hacia el juez. Según se pudo observar en el intercambio, el árbitro le indicó: “Fue penal”. La explicación no fue suficiente para el entrenador de River que continuó con el reclamo. Incluso, algunos integrantes del plantel, como Juan Fernando Quintero, intentaron calmarlo, lo que lograron tras algunos minutos.

Coudet, quien llegó a River tras la salida de Marcelo Gallardo a poco del inicio del semestre, no pudo sumar su primer título con el Millonario. En la entrega de medallas al subcampeón, el DT no apareció. Según indicó el periodista Gustavo Yarroch, la decisión del entrenador fue por la furia que le generó la actuación del cuerpo arbitral.

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Falcón Pérez nació en Buenos Aires el 15 de diciembre de 1988. Está recibido de profesor de Educación Física, se convirtió en árbitro FIFA en 2022 y debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en la fecha 17 del torneo 2018-2019, en un partido entre Unión de Santa Fe y Newell’s Old Boys.

Su recorrido internacional incluye participaciones en la Copa Mundial Sub 20 2023, la Copa América y los Juegos Olímpicos de París 2024. Para 2026 integra la representación argentina para el Mundial junto con Darío Herrera y Facundo Tello.

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Rey Hilfer, designado como responsable del VAR, nació el 10 de enero de 1985 en la localidad bonaerense de Martín Coronado. Dirige en la máxima categoría del fútbol argentino desde 2019 y es árbitro internacional en representación de la Argentina desde 2023.

Su debut en Primera División se produjo en un partido entre Estudiantes de La Plata y Patronato por la fecha 18 del Campeonato de Primera División 2018-19. Ese salto fue previo a la obtención de la escarapela FIFA en 2023, condición que le permitió comenzar a arbitrar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Entre sus designaciones aparece la final del Trofeo de Campeones 2024 entre Vélez Sarsfield y Estudiantes. En 2026 también dirigió, entre otros partidos, el cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano por la Copa Argentina.