Las polémicas en la final que Belgrano le ganó a River Plate: las protestas por el penal y la roja que no fue a Passerini

La polémica del penal y el grito de Uvita Fernández

La final del Torneo Apertura entre Belgrano y River Plate quedó marcada por las polémicas. La principal ocurrió a los 33 minutos del complemento, cuando Nicolás Fernández remató y la pelota dio en el brazo izquierdo de Lautaro Rivero, ubicado en el borde del área grande. En primera instancia, el árbitro Yael Falcón Pérez no observó infracción, pero fue convocado por el VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer. Tras observar la acción en la pantalla, el juez principal decretó penal, Uvita Fernández anotó y fue el inicio de la remontada del Pirata.

El árbitro mundialista entendió que hubo un movimiento del brazo del zaguero y por eso marcó la infracción. El delantero ex Defensa y Justicia y San Lorenzo incrustó el remate en un ángulo y firmó el 1-1. Toda la secuencia de la observación demoró más de cuatro minutos. Instantes después, llegó el 3-2 de Fernández, tras un centro del Mudo Vázquez.

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A partir de la gran controversia, todo River perdió los estribos con Falcón Pérez, al punto que Coudet terminó siendo expulsado y, una vez que finalizaron los ocho minutos de adición, se acercó al árbitro y se dieron escenas de alta temperatura. “Es penal”, le respondió repetidamente la máxima autoridad al entrenador.

A los 9 minutos del complemento se había dado la primera situación que causó enojo en la delegación de Núñez en el estadio Mario Alberto Kempes. Lucas Passerini, quien ya estaba amonestado, le cometió una infracción temeraria a Lucas Martínez Quarta. Correspondía tarjeta amarilla y, por acumulación, expulsión. Falcón Pérez optó por sancionar solo la falta, una decisión de interpretación que dejó lugar al debate.

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Las principales alternativas de la gran final

Ya sobre el epílogo, Coudet vio la roja por las protestas desmedidas, que terminaron con el cara a cara con la autoridad sobre el final. La final presentó escenarios complejos y de alta exigencia reglamentaria. Falcón Pérez mantuvo una conducción técnica equilibrada, con dos situaciones polémicas que seguirán en discusión más allá de esta final.

Así, Belgrano logró el primer título de Primera División de su historia, con el Ruso Zielinski como entrenador y varios históricos en el plantel, como Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni.

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River Plate, por su parte, necesitará dejar de lado la bronca rápidamente: este miércoles, desde las 21.30, recibirá a Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con un triunfo, se asegurará el pasaje a octavos de final.