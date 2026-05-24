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Las bromas de Franco Colapinto luego del histórico sexto lugar en el GP de Canadá de la Fórmula 1: “No paramos”

El argentino de Alpine consiguió su mejor resultado en la categoría y expresó su alegria en la conferencia de prensa en Montreal

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Franco Colapinto logró su mejor actuación en la Fórmula 1 al terminar sexto en el Gran Premio de Canadá, disputado en el Circuito Gilles Villeneuve, y llegó a 15 puntos en el campeonato (20 desde su desembarco en la Máxima). La carrera la ganó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien encadenó su cuarta victoria consecutiva y quedó al frente de la tabla. Una vez que finalizó la actividad en pista, el argentino de Alpine expresó su felicidad en la rueda de prensa y bromeó sobre el momento en el que tocó los muros tras un despiste.

No las hacemos más (por las prácticas libres). En Mónaco hay tres, no hago ninguna, voy directo a la qualy”, comenzó Colapinto en diálogo con ESPN, donde se refirió a los problemas de su monoplaza que lo privaron de participar en los ensayos del viernes. “Toqué un poco de agua, porque estaba mojada la salida de boxes. Pisé una línea blanca y perdí un poco la cola. Se fue de trompa y el pasto estaba empapado. No dobló el auto. Un poco de tensión”, comentó sobre el despiste que tuvo al salir de boxes.

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Inmediatamente, analizó su rendimiento y cómo se desarrolló la carrera en Montreal: “Fue aburrida. Al principio empujé mucho. La primera parte de la carrera venía a fondo, muy fuerte. Después, cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda. Quedó la suspensión de atrás un poco mal y fui más tranquilo. Teníamos un gap (distancia) muy grande. Solo que es natural en la primera parte de la carrera hacer el gap más grande con Lawson para que me quede bien la parada. Y, cuando la hice, salí rápido y cometí ese pequeño error. Igualmente, después de eso me tranquilicé hasta ir al final. Fue una carrera larga. Muchas vueltas, un poco solitario”.

*El resumen del Gran Premio de Canadá

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Colapinto también destacó la buena cosecha de unidades que logró Alpine, ya que su compañero Pierre Gasly finalizó octavo tras largar 14°. “Me llevo los puntos. Doble puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz. Contento y a enfocarnos en la próxima”, sintetizó el argentino.

No paramos. Tengo confianza. Creo que desde Miami se notaron esos cambios que hicieron en la fábrica. Esa diferencia de auto me ayudó mucho. A partir de eso estoy más competitivo. Estoy seguro de que iba por ahí. Gracias a Dios llegó temprano lo que llegó en Miami y nos hizo dar un pasito para adelante, estoy contento. Ahora, a disfrutar un poco y trabajar para la próxima”, reconoció Franco Colapinto posteriormente.

Al mismo tiempo, le dedicó sus grandes resultados a los fanáticos: “Estoy feliz de darles estos resultados. Se lo merecían todos después de apoyarme tanto. Después del road show y conocer a Leo (Messi), fue todo realmente muy positivo. Hay que seguir así. Hay que estar muy enfocados. Estamos maximizando mucho con el equipo. Eso me está haciendo muy feliz. Obvio que todavía falta mejorar en algunas áreas y laburar en el auto. Pero está saliendo todo muy positivo”.

Colapinto logró el mejor resultado de su carrera al terminar sexto en el GP de Canadá (REUTERS/Mathieu Belanger)
Colapinto logró el mejor resultado de su carrera al terminar sexto en el GP de Canadá (REUTERS/Mathieu Belanger)

Colapinto escaló tres posiciones tras largar décimo desde el inicio por el retiro de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y una estrategia fallida de McLaren por querer largar con neumáticos para lluvia con sus dos pilotos, hasta ubicarse séptimo. Luego sostuvo el ritmo con el Alpine y subió un puesto más por el abandono de George Russell por una falla técnica.

En la sexta posición se asentó con un ritmo de carrera fenomenal hasta consumar su mejor resultado histórico en la Fórmula 1. Su compañero Pierre Gasly terminó octavo tras remontar desde el 14° lugar, un resultado que dejó a Alpine quinto en el Campeonato de Constructores. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Mónaco, en las calles del Principado, del 5 al 7 de junio.

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