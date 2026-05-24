“¡Choqué! ¡Idiota!“: el video del susto de Colapinto al rozar su Alpine con el muro tras salir de boxes en el GP de Canadá de F1

Franco Colapinto sufrió un momento de zozobra en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Fue en la vuelta 32 cuando, ante el Virtual Safety Car por el incidente de George Russell, quien quedó fuera de competencia, la escudería lo llamó a cambiar las gomas cuando ya estaba sexto.

Su equipo decidió colocarle el compuesto duro, que es el que más tarda en degradarse. Con los neumáticos fríos, tocó el muro a la salida de boxes y explotó en diálogo con su ingeniero, Stuart Barlow, tal vez pensando lo peor.

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“¡Choqué, choqué!“, se lamentó, intercalando algunos insultos. ”Seguí, seguí“, le indicaron por radio. “¡Idiota!“, se autoincriminó. Sin embargo, el incidente no derivó en mayores problemas para su performance. ”Okey, no vemos nada en el suelo. Hay un pequeño rasguño en la placa del extremo y en la rueda trasera izquierda. Termina el VSC, estrategia 7″, le comunicaron.

El final de la carrera en Montreal

Lo llamativo es que después del roce con el muro marcó 1m16s672 y 1m16s546, sus dos mejores registros hasta ese momento en la competencia, y con la goma que más tarda en tomar la mejor adherencia en el asfalto.

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Luego, registró un giro de 1m16s249. En el epíloso, con menos combustible y un auto más liviano, Franco volvió a romper los relojes y marcó sus mejores tiempos: 1m15s765 y 1m15s462 en la última vuelta. Impresionante: como si nada hubiese pasado.

Finalmente, tras largar décimo, el representante argentino terminó sexto, su actuación top en la Fórmula 1. Sumó ocho puntos y acumula 15 en la temporada, en la que Alpine está confirmando que es el “mejor equipo del resto”, es decir, el más parejo después de las escuderías de punta (Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari). Pierre Gasly, compañero de Colapinto, terminó octavo, y añadió cuatro unidades a la cuenta del elenco galo.

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Franco ya había celebrado un punto en el Gran Premio de China, donde terminó décimo, y seis en el GP de Miami, en el que finalizó octavo, pero resultó reclasificado séptimo por la sanción a Charles Leclerc (Ferrari).

Ahora, la F1 tendrá una pausa de dos semanas tras el fin de semana de acción en Montreal antes del inicio de la temporada por Europa. La primera parada será en el mítico trazado de Mónaco (5 al 7 de junio), donde el argentino es casi local, porque en la actualidad reside allí. A la siguiente semana, el Gran Circo se mudará a España para la carrera en el circuito de Montmeló, en la ciudad de Barcelona (12 al 14 de junio).

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