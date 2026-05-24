Falcón Pérez explicó por qué cobró el penal que cambió la final entre Belgrano y River Plate

La explicación de Yael Falcón Pérez sobre el polémico penal que sancionó para Belgrano ante River

El árbitro Yael Falcón Pérez habló tras la final del Torneo Apertura y explicó por qué decretó el penal que cambió el resultado del partido entre Belgrano y River Plate: vio un movimiento adicional del brazo de Lautaro Rivero al revisar las imágenes en el VAR, algo que no había percibido desde el campo.

El juez mundialista reconoció que en el momento de la jugada, a los 33 minutos del segundo tiempo en el estadio Mario Alberto Kempes, su lectura inicial fue diferente. “En el momento, lo que veo es que es una mano que está cerrando el cuerpo como que no era una mano sancionable”, admitió Falcón Pérez en declaraciones a Radio La Red. Fue la revisión en la pantalla del VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer, lo que modificó su criterio: “Cuando la voy a ver por cámara y observo el movimiento adicional que hace bajando la mano Lautaro, es por eso que el jugador está sancionado".

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La decisión demoró más de cuatro minutos, un lapso que el propio árbitro justificó por el peso del momento. “Era una decisión muy fuerte en el partido y necesitaba más tiempo para terminar tomando la decisión correcta”, señaló Falcón Pérez, quien aclaró que los jugadores de River no lo interpelaban por la infracción en sí, sino por la demora en el fallo. Tras la revisión, Uvita Fernández convirtió el penal y firmó el 1-1, el inicio de la remontada del Pirata que terminaría en título.

La polémica del penal y el grito de Uvita Fernández

La polémica no se agotó en ese episodio. A los 9 minutos del complemento, Lucas Passerini —ya amonestado— le cometió una falta temeraria a Lucas Martínez Quarta, una acción que ameritaba la segunda amarilla y la consecuente expulsión. Falcón Pérez optó por sancionar únicamente la infracción sin mostrar cartulina, una decisión de interpretación que avivó el malestar en el banco de River.

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La temperatura del partido escaló hasta el pitazo final. Eduardo Coudet terminó expulsado por protestas y, una vez cumplidos los ocho minutos de adición, se acercó al árbitro en una escena de alta tensión. Falcón Pérez le respondió con una sola frase, repetida: “Es penal”. Sobre posibles sanciones derivadas de los incidentes del final del partido, el árbitro fue escueto: “Eso va a ser lo que pasó en el partido, nada más, pero no, nada ajeno a eso después se determinará en disciplina”.

Belgrano se consagró campeón del Apertura con el gol del 3-2 de Fernández, tras un centro del Mudo Vázquez, y conquistó el primer título de Primera División de su historia bajo la conducción del Ruso Zielinski. River, por su parte, tendrá que procesar la derrota con rapidez: este miércoles, desde las 21:30, recibirá a Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con la clasificación a octavos de final en juego.

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