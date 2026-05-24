Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su enorme actuación en el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto en el GP de Canadá (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Franco Colapinto completó el fin de semana de acción en la Fórmula 1 con una enorme actuación en el Gran Premio de Canadá. Es que después de lograr el 9° lugar en la Sprint del sábado, y de clasificarse en el puesto 10, el piloto de Alpine terminó sexto, en lo que fue su mejor participación en la Máxima.

El sábado, el oriundo de Pilar fue uno de los protagonistas de la jornada cruzando la meta entre los 10 primeros. Luego de los problemas que había tenido en la única práctica del viernes, el argentino salió desde el 13° lugar de la grilla y ganó dos posiciones en la largada. Luego superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz a lo largo de la cita, pero no tuvo resto para recortar toda la distancia con Arvid Lindblad para batallar por el octavo lugar.

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En la carrera principal, largó décimo y fue escalando (además de usufructuar el abandono de seis pilotos) para solidificar su ubicación en el sexto puesto. Su escudería fue inteligente al detectar la oportunidad para su paso por boxes (con el VSC por la despedida de George Russell) y el argentino descolló con su criterio y muñeca para sostenerse, incluso mejorando sus tiempos de vuelta después de rozar con el muro a la salida de los pits.

Así ganó ocho puntos por primera vez en la F1 y acumula 15 en el 2026, convirtiéndose en uno de los puntales de Alpine.

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Ahora, la F1 tendrá una pausa de dos semanas tras el fin de semana de acción en Montreal antes del inicio de la temporada por Europa. La primera parada será en el mítico trazado de Mónaco (5 al 7 de junio) y, a la siguiente semana, el Gran Circo se mudará a España para la carrera en el circuito de Montmeló, en la ciudad de Barcelona (12 al 14 de junio).

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

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2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

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4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

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6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

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8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- Finalizó en el puesto 9 de la Sprint en Canadá

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10- Terminó sexto en el Gran Premio de Canadá

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

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12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint