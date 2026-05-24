Deportes

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su enorme actuación en el Gran Premio de Canadá

Después de terminar en el sexto puesto en Montreal, la Máxima se tomará dos semanas de pausa antes del inicio de la gira por los circuitos en Europa

Guardar
Google icon
Franco Colapinto en el GP de Canadá (REUTERS/Jennifer Gauthier)
Franco Colapinto en el GP de Canadá (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Franco Colapinto completó el fin de semana de acción en la Fórmula 1 con una enorme actuación en el Gran Premio de Canadá. Es que después de lograr el 9° lugar en la Sprint del sábado, y de clasificarse en el puesto 10, el piloto de Alpine terminó sexto, en lo que fue su mejor participación en la Máxima.

El sábado, el oriundo de Pilar fue uno de los protagonistas de la jornada cruzando la meta entre los 10 primeros. Luego de los problemas que había tenido en la única práctica del viernes, el argentino salió desde el 13° lugar de la grilla y ganó dos posiciones en la largada. Luego superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz a lo largo de la cita, pero no tuvo resto para recortar toda la distancia con Arvid Lindblad para batallar por el octavo lugar.

PUBLICIDAD

En la carrera principal, largó décimo y fue escalando (además de usufructuar el abandono de seis pilotos) para solidificar su ubicación en el sexto puesto. Su escudería fue inteligente al detectar la oportunidad para su paso por boxes (con el VSC por la despedida de George Russell) y el argentino descolló con su criterio y muñeca para sostenerse, incluso mejorando sus tiempos de vuelta después de rozar con el muro a la salida de los pits.

Así ganó ocho puntos por primera vez en la F1 y acumula 15 en el 2026, convirtiéndose en uno de los puntales de Alpine.

PUBLICIDAD

Ahora, la F1 tendrá una pausa de dos semanas tras el fin de semana de acción en Montreal antes del inicio de la temporada por Europa. La primera parada será en el mítico trazado de Mónaco (5 al 7 de junio) y, a la siguiente semana, el Gran Circo se mudará a España para la carrera en el circuito de Montmeló, en la ciudad de Barcelona (12 al 14 de junio).

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- Finalizó en el puesto 9 de la Sprint en Canadá

10- Terminó sexto en el Gran Premio de Canadá

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpineGran Premio de CanadáFórmula 1F1F1 hoydeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Choqué! ¡Idiota!“: el video del susto de Colapinto al rozar su Alpine con el muro tras salir de boxes en el GP de Canadá de F1

Fue en la vuelta 32, luego de que su escudería le colocara neumáticos duros. Tras el incidente, el monoplaza no sufrió mayores daños, el argentino marcó sus mejores tiempos y llegó sexto, su actuación top en la Máxima

“¡Choqué! ¡Idiota!“: el video del susto de Colapinto al rozar su Alpine con el muro tras salir de boxes en el GP de Canadá de F1

Histórico: Franco Colapinto tuvo su mejor actuación en la Fórmula 1 al terminar sexto en el GP de Canadá que ganó Antonelli

El piloto argentino de Alpine cerró un fin de semana perfecto en el Circuito Gilles Villeneuve con un rendimiento espectacular. El italiano de Mercedes se asentó como el líder del campeonato

Histórico: Franco Colapinto tuvo su mejor actuación en la Fórmula 1 al terminar sexto en el GP de Canadá que ganó Antonelli

La furia de Coudet contra Falcón Pérez luego de la final que River Plate perdió ante Belgrano: su actitud en la entrega de medallas

El entrenador cargó contra el árbitro del partido y no fue a recibir las preseas

La furia de Coudet contra Falcón Pérez luego de la final que River Plate perdió ante Belgrano: su actitud en la entrega de medallas

Con la histórica consagración de Belgrano ante River, así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El Pirata sumó su primera estrella luego de una final épica en la que remontó el resultado sobre la hora y se consagró en el Torneo Apertura por 3-2

Con la histórica consagración de Belgrano ante River, así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

Las polémicas en la final que Belgrano le ganó a River Plate: las protestas por el penal y la roja que no fue a Passerini

La infracción por mano de Lautaro Rivero que drivó en el 2-2 generó la furia del conjunto millonario

Las polémicas en la final que Belgrano le ganó a River Plate: las protestas por el penal y la roja que no fue a Passerini

DEPORTES

Estallaron los memes tras el título de Belgrano ante River: de Uvita Fernández en modo Gabigol a las burlas de los hinchas de Boca

Estallaron los memes tras el título de Belgrano ante River: de Uvita Fernández en modo Gabigol a las burlas de los hinchas de Boca

“¡Choqué! ¡Idiota!“: el video del susto de Colapinto al rozar su Alpine con el muro tras salir de boxes en el GP de Canadá de F1

Histórico: Franco Colapinto tuvo su mejor actuación en la Fórmula 1 al terminar sexto en el GP de Canadá que ganó Antonelli

La furia de Coudet contra Falcón Pérez luego de la final que River Plate perdió ante Belgrano: su actitud en la entrega de medallas

Con la histórica consagración de Belgrano ante River, así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

TELESHOW

Darío Barassi y la crianza con su esposa de sus hijas: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”

Darío Barassi y la crianza con su esposa de sus hijas: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”

El íntimo festejo de cumpleaños de Lucía Galán en Madrid: “Una tarde maravillosa”

Beatriz Olave recordó a Rodrigo Bueno el día de su cumpleaños número 53: el guiño a Belgrano de Córdoba

Vestido bronce, encaje bordado y escarapela: el look de Juana Viale para celebrar la semana patria en su programa

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

INFOBAE AMÉRICA

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

Decomisan 133 paquetes de presunta marihuana en el Puerto de Haina, en República Dominicana

Noboa reivindicó su guerra contra el crimen en su primer informe ordinario ante la Asamblea Nacional de Ecuador

Trata agravada, terrorismo y corrupción: las causas judiciales que acorralan a Evo Morales en Bolivia

Marco Rubio acusó al grupo terrorista Hezbollah de intentar “arrastrar a Líbano de regreso al caos”