Flavio Briatore confirmó que Christian Horner está interesado en comprar Alpine: “Está negociando”

Briatore habló sobre el interés de Horner de adquirir una parte de las acciones de Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

Alpine celebró la presentación de la decoración oficial de su monoplaza A526 para la temporada 2026. De la mano de Franco Colapinto y Pierre Gasly, la escudería reveló el diseño del vehículo que competirá bajo la nueva normativa técnica. La gala contó con la presencia de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo, quien hizo alusión a un posible arribo de Christian Horner a la cúpula dirigencial del team francés a partir de la compra de una parte de las acciones.

Luego de la convulsionada salida de Red Bull en 2025, medios especializados afirmaron que Horner planeaba regresar a la Fórmula 1 como propietario de una escudería. La opción de Alpine se barajó rápidamente y, según informó el portal The Race, Briatore reconoció que el directivo británico está en plenas conversaciones para adquirir la participación de “Otro Capital”, grupo empresarial que posee 24% de las acciones.

“Conozco a Christian desde hace muchos años. Hablo con Christian de todos modos, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Primero hay que comprar a Otro Capital (sus acciones), y después Renault tiene que aceptar al comprador, y después vemos qué pasa. Pero no hay ningún vínculo conmigo, porque él está negociando con Otro, no está negociando con nosotros”, dijo Briatore a The Race, reconociendo las tratativas entre el ex jefe de Red Bull y algunos de los propietarios de la escudería.

Flavio Briatore dejó abierta la posibilidad de que Otro Capital venda su parte de las acciones de Alpine (REUTERS/Albert Gea)

No obstante, Flavio Briatore se encargó de llevar calma respecto a una hipotética venta y un posible cambio de rumbo en la dirección del equipo: “En este momento, hay mucha confusión. Hay algunos grupos, no sé cuántos, seis, siete; cada día hay un grupo nuevo. Todos los días me llaman para hablar de Otro. No me importa. Supongamos que Otro quiere vender su participación en Alpine. En el momento en que alguien compra el 24% de Otro, aún conservamos el 75% restante y lo discutimos. Pero por el momento, esta es la situación”.

Según informaron medios especializados como PlanetF1 y Auto Motor Sport, los actuales accionistas minoritarios estarían dispuestos a vender su 24% de las acciones. Dicho porcentaje pertenece a Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, donde participan con los actores Ryan Reynolds y Michael B. Jordan y los jugadores de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes y Travis Kelce.

Vale destacar que el grupo empresarial Otro Capital compró su participación en la escudería a cambio de 200 millones de euros (USD 216 millones) en junio de 2023 bajo una valoración total de Alpine que escalaba a unos USD 900 millones. Dos años más tarde, la revista Forbes estimó que la escudería tiene un valor aproximado de USD 2.450 millones, y la porción del consorcio norteamericano asciende a USD 588 millones.

Respecto a la posibilidad de que Christian Horner se sume como nuevo accionista de Alpine, Flavio Briatore fue tajante con su respuesta. “Creo que todos son buenos activos para el equipo, dependiendo de la posición en la que los ubiques. No hay problema”, contestó el italiano de 75 años. El portal especializado The Race puntualizó que “se sabe que Briatore es amigo de Horner” y que el asesor ejecutivo “nunca descartó una futura colaboración” con el ex jefe de Red Bull.

Christian Horner integró por 20 años la mesa chica de Red Bull y fue una de las caras más importantes de la escudería en la F1 (REUTERS/Leonhard Foeger)

Las declaraciones de Briatore se llevaron a cabo en la presentación de la decoración del monoplaza A526. Vale destacar que el vehículo ya fue probado en pista de la mano de Pierre Gasly en una sesión privada en Silverstone algunos días atrás. El argentino Franco Colapinto, que se mostró expectante de cara a la nueva temporada, tendrá la oportunidad de subirse por primera vez al coche en las pruebas en Barcelona.

Los test de pretemporada en el Circuit de Catalunya se realizarán del 26 al 30 de enero. La Fórmula 1 confirmó que los equipos podrán girar en tres de los cinco días pautados. No obstante, algunas escuderías tendrían problemas para llegar a tiempo, al punto de que Williams ya anunció que no se presentará por un retraso en el desarrollo de su monoplaza.

Alpine volverá a tener actividad en los últimos ensayos que se harán en Baréin: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. El inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 será el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.