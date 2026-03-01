Deportes

Volea inatajable pese a sentir molestias: el épico gol de Di María para Rosario Central ante Newell’s

El capitán y emblema del Canalla anotó el tanto al inicio del complemento. Diez minutos después, fue reemplazado por lesión

Guardar

Ángel Di María, pese a que estaba aquejado por molestias físicas, marcó un golazo de volea en el clásico rosarino que le permitió a Rosario Central ponerse en ventaja sobre Newell’s Old Boys. Sobre el final, Enzo Copetti decretó el 2-0. Pese a las limitaciones físicas visibles de su principal figura, el Canalla se afianza en zona de playoffs.

El Fideo, acostumbrado a desempeñar un rol protagónico en la ejecución de pelotas paradas, se vio obligado a ceder esa tarea a lo largo del encuentro debido a un problema en el aductor izquierdo, lo que generó dudas sobre su estado durante todo el partido. Sin embargo, a los cinco minutos del segundo tiempo, una jugada en el área rival terminó con la pelota en posesión de Di María, quien anotó el primer gol del encuentro mediante una estupenda volea.

De esta manera, el campeón del mundo volvió a ser determinante, como ocurrió en el clásico pasado disputado en el Gigante de Arroyito donde también anotó un gol. Sin embargo, en este clásico durante amplios tramos del primer tiempo mostró limitaciones físicas notorias. Las imágenes captadas por las transmisiones oficiales mostraron al exjugador de la selección argentina llevándose la mano a la pierna izquierda y elongando el aductor en reiteradas ocasiones, mientras dirigía miradas al banco de suplentes.

Di María no ejecutó los
Di María no ejecutó los tiros libres ni los córners (Fotobaires)

En los primeros minutos del encuentro, Vicente Pizarro asumió la responsabilidad de ejecutar los tiros de esquina y los tiros libres de Rosario Central. Esto representó una rareza porque habitualmente el propio Di María es quien se encarga de esas jugadas. El cambio de intérprete en la pelota parada evidenció desde el inicio que el futbolista no se encontraba en plenitud física. Esta decisión se debió a que el delantero optó por evitar exponer la zona afectada, priorizando no exigir el aductor izquierdo.

Durante el primer tiempo, el ritmo del partido fue intenso y físicamente demandante. Sin embargo, Di María apenas se desplazó por el campo, generalmente a la espera de una asistencia precisa para devolver un pase o ingresar al área rival. En una de las primeras situaciones ofensivas, falló en la definición tras una asistencia de Pizarro, aunque posterior a este intento supo mantener la calma y el criterio en sus movimientos.

Hubo momentos en que Di María realizó gestos de fair play, como cuando arrojó el balón al lateral mientras un rival permanecía tendido en el césped tras un cruce polémico que el árbitro Yael Falcón Pérez no sancionó como falta. Sin embargo, la preocupación en la delegación canalla se incrementó cuando quedó en evidencia que el atacante no podía asumir su habitual protagonismo en la generación de juego detenido.

Pese a las limitaciones, Di María capitalizó una situación en el área de Newell’s en el comienzo del complemento, definiendo con calidad para abrir el marcador y otorgar la ventaja definitiva a Rosario Central. El atacante volvió a sobresalir por su sentido de la oportunidad e inteligencia táctica, incluso con movilidad restringida. Sin embargo, apenas diez minutos después del gol, fue reemplazado con la tranquilidad del deber cumplido.

La victoria mantiene a Newell’s Old Boys sin triunfos como local ante Central en el estadio Coloso del Parque desde 2008, una racha que se extiende ya durante 16 años.

Temas Relacionados

Rosario CentralÁngel Di MaríaNewell'sTorneo Apertura

Últimas Noticias

El gesto de una niña hincha del Oviedo que conmovió a Julián Álvarez tras anotar el gol del triunfo del Atlético de Madrid

El delantero sorprendió al compartir en redes sociales una imagen de una pequeña oviedista que desafió la rivalidad tradicional

El gesto de una niña

Con un gol de Ángel Di María, Rosario Central le gana a Newell’s en el clásico por el Torneo Apertura

El Canalla llega como favorito al duelo por el turbulento presente que vive la Lepra. Transmite ESPN Premium

Con un gol de Ángel

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del AAT Challenger Tigre II

El porteño consiguió su sexto título en la categoría y el primero en el país. En la final, venció al español Miguel Damas por 1-6, 6-3 y 6-0

Facundo Díaz Acosta se consagró

El accidentado debut de Mick Schumacher en la IndyCar: terminó arriba de otro auto en la primera vuelta

El hijo del séptuple campeón de Fórmula 1 duró apenas unos metros. Fue en el arranque de la temporada en San Petersburgo, donde ganó el campeón, Álex Palou

El accidentado debut de Mick

Faustino Oro salvó su invicto en el Open de Moscú y mantiene el sueño de convertirse en gran maestro

Con un juego irregular, sorteó exitosamente la doble sesión de partidas en el Abierto de Aeroflot: igualó la primera y ganó la segunda. Mañana, otras dos partidas

Faustino Oro salvó su invicto
DEPORTES
Con un gol de Ángel

Con un gol de Ángel Di María, Rosario Central le gana a Newell’s en el clásico por el Torneo Apertura

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del AAT Challenger Tigre II

El accidentado debut de Mick Schumacher en la IndyCar: terminó arriba de otro auto en la primera vuelta

Faustino Oro salvó su invicto en el Open de Moscú y mantiene el sueño de convertirse en gran maestro

El accidente que casi termina en tragedia en el Autódromo de La Plata: despiste y tres personas que se salvaron de milagro

TELESHOW
La técnica de Juan José

La técnica de Juan José Campanella para introducir jamón ibérico a través de la aduana: “Es lo único que no pasa por el escáner”

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que las

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

Andrés Neuman: “Nos parece que nuestras vivencias son únicas, por eso nos cuesta compartirlo”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán