Volea inatajable pese a sentir molestias: el épico gol de Di María para Rosario Central ante Newell’s

Ángel Di María, pese a que estaba aquejado por molestias físicas, marcó un golazo de volea en el clásico rosarino que le permitió a Rosario Central ponerse en ventaja sobre Newell’s Old Boys. Sobre el final, Enzo Copetti decretó el 2-0. Pese a las limitaciones físicas visibles de su principal figura, el Canalla se afianza en zona de playoffs.

El Fideo, acostumbrado a desempeñar un rol protagónico en la ejecución de pelotas paradas, se vio obligado a ceder esa tarea a lo largo del encuentro debido a un problema en el aductor izquierdo, lo que generó dudas sobre su estado durante todo el partido. Sin embargo, a los cinco minutos del segundo tiempo, una jugada en el área rival terminó con la pelota en posesión de Di María, quien anotó el primer gol del encuentro mediante una estupenda volea.

De esta manera, el campeón del mundo volvió a ser determinante, como ocurrió en el clásico pasado disputado en el Gigante de Arroyito donde también anotó un gol. Sin embargo, en este clásico durante amplios tramos del primer tiempo mostró limitaciones físicas notorias. Las imágenes captadas por las transmisiones oficiales mostraron al exjugador de la selección argentina llevándose la mano a la pierna izquierda y elongando el aductor en reiteradas ocasiones, mientras dirigía miradas al banco de suplentes.

Di María no ejecutó los tiros libres ni los córners (Fotobaires)

En los primeros minutos del encuentro, Vicente Pizarro asumió la responsabilidad de ejecutar los tiros de esquina y los tiros libres de Rosario Central. Esto representó una rareza porque habitualmente el propio Di María es quien se encarga de esas jugadas. El cambio de intérprete en la pelota parada evidenció desde el inicio que el futbolista no se encontraba en plenitud física. Esta decisión se debió a que el delantero optó por evitar exponer la zona afectada, priorizando no exigir el aductor izquierdo.

Durante el primer tiempo, el ritmo del partido fue intenso y físicamente demandante. Sin embargo, Di María apenas se desplazó por el campo, generalmente a la espera de una asistencia precisa para devolver un pase o ingresar al área rival. En una de las primeras situaciones ofensivas, falló en la definición tras una asistencia de Pizarro, aunque posterior a este intento supo mantener la calma y el criterio en sus movimientos.

Hubo momentos en que Di María realizó gestos de fair play, como cuando arrojó el balón al lateral mientras un rival permanecía tendido en el césped tras un cruce polémico que el árbitro Yael Falcón Pérez no sancionó como falta. Sin embargo, la preocupación en la delegación canalla se incrementó cuando quedó en evidencia que el atacante no podía asumir su habitual protagonismo en la generación de juego detenido.

Pese a las limitaciones, Di María capitalizó una situación en el área de Newell’s en el comienzo del complemento, definiendo con calidad para abrir el marcador y otorgar la ventaja definitiva a Rosario Central. El atacante volvió a sobresalir por su sentido de la oportunidad e inteligencia táctica, incluso con movilidad restringida. Sin embargo, apenas diez minutos después del gol, fue reemplazado con la tranquilidad del deber cumplido.

La victoria mantiene a Newell’s Old Boys sin triunfos como local ante Central en el estadio Coloso del Parque desde 2008, una racha que se extiende ya durante 16 años.