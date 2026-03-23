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“¡Preste atención, señor!“: la dura crítica de Romario a Ancelotti por la ausencia de Neymar en la selección de Brasil

La leyenda de la Verdeamarela expresó su desacuerdo con la decisión del técnico italiano y defendió el talento del astro del Santos

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El histórico goleador criticó la
El histórico goleador criticó la decisión de Ancelotti tras la última lista de convocados (REUTERS/Ricardo Moraes)

El último anuncio de la convocatoria de la selección brasileña para los partidos amistosos contra Francia y Croacia dejó afuera a Neymar, una decisión que generó repercusiones inmediatas en el ambiente futbolístico del país. La ausencia del delantero, quien no está al 100% desde lo físico, motivó declaraciones de figuras históricas como Romario, quien no ocultó su disconformidad con la postura de Carlo Ancelotti, actual entrenador de la Verdeamarela.

Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla izquierda en octubre de 2023, y desde entonces ha lidiado con su puesta a punto. El futbolista volvió a Brasil a comienzos de 2025 para reintegrarse a Santos, con el objetivo de recuperar su forma física y técnica en busca de una nueva oportunidad con el combinado nacional.

Pese a haber mostrado destellos de su talento a fines de 2025 -al punto que llevó al Santos a la Copa Sudamericana 2026- debió atravesar una artroscopia en la rodilla izquierda en diciembre, por la que aún no logró recuperar rodaje con continuidad. Y la decisión de Ancelotti fue contundente: solo considerará al atacante “si está al 100% físicamente, no al 80%”.

Fuerte mensaje de Romario: “La
Fuerte mensaje de Romario: “La selección es para los más talentosos” (EFE/Antonio Lacerda)

Romario, campeón del mundo en 1994 y referente del fútbol brasileño, expresó a través de Jornal O Dia que la selección “es el lugar para los mejores y más talentosos”, y que “ningún entrenador debería prescindir de un jugador con el talento de Neymar”, aunque no llegue en plenitud física. El exdelantero recordó su propia experiencia al quedar fuera de la convocatoria para el Mundial 2002, en señal del sabor amargo que deja una ausencia de ese tipo, incluso cuando el equipo cumple su objetivo.

El debate sobre la convocatoria de Neymar se intensifica ante la inminencia del Mundial 2026. Las declaraciones de Romario reforzaron la idea de que, para muchos brasileños, el atacante sigue siendo una pieza irremplazable, capaz de generar respeto y temor en los rivales por su capacidad desequilibrante. Según el exjugador, “es mejor tener a un crack como Neymar, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador”.

Carlo Ancelotti dejó en claro que el criterio para convocar a Neymar será exclusivamente médico y futbolístico. La convocatoria actual priorizó tanto la experiencia de figuras como Alisson, Casemiro, Marquinhos, Raphinha y Vinicius Jr. como la llegada de Endrick, joven promesa que atraviesa un gran momento en el Olympique de Lyon.

Romario destacó la necesidad de
Romario destacó la necesidad de contar con el delantero en el equipo nacional (REUTERS/Ricardo Moraes)

Romario manifestó: “Todavía tengo la esperanza de ver a Neymar demostrar en el campo, en el Campeonato Brasileño, que merece estar en la lista definitiva y traer a casa el sexto título mundial”. El exgoleador subrayó que los amistosos pueden servir como prueba para otros, pero sostuvo que tanto él en su momento como el astro brasileño ahora, ya probaron su condición de jugadores excepcionales.

El mensaje de Romario fue categórico y dirigido a Ancelotti: “Un jugador estrella tiene que jugar”. Aunque el exfutbolista afirmó que alentará al equipo independientemente de la presencia de Neymar, dejó en claro que espera ver al delantero defendiendo la camiseta en el próximo Mundial y concluyó con una crítica clara: “¡Preste atención, señor!”.

Carlo Ancelotti aparece junto a
Carlo Ancelotti aparece junto a la lista de jugadores convocados para la selección de Brasil

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