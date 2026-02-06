Mundo

De las carreras al espectáculo: el shoey, el ritual que desafía reglas y conquista celebraciones en todo el mundo

Nacido de tradiciones insólitas, el gesto reúne estrellas, público y críticas, construyendo una identidad única en eventos internacionales

El shoey, la costumbre australiana
El shoey, la costumbre australiana de beber alcohol desde un zapato, se consolida como fenómeno cultural global en celebraciones y eventos (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Beber de un zapato puede parecer una extravagancia, pero el shoey se ha consolidado como un símbolo irreverente y festivo de la tradición australiana.

Más allá de lo deportivo o musical, esta costumbre singular ha conquistado escenarios internacionales gracias al impulso de figuras como Daniel Ricciardo y Harry Styles, así como de otros atletas reconocidos. La práctica, documentada por HowStuffWorks, se ha expandido y transformado en un fenómeno cultural que trasciende fronteras.

Una tradición con raíces insospechadas

El shoey consiste en consumir una bebida, habitualmente alcohólica, directamente desde un zapato tras lograr una victoria o un momento destacado.

Originalmente europeo, el shoey encuentra
Originalmente europeo, el shoey encuentra en Australia su versión festiva y contemporánea como símbolo de victoria y superación (Mandatory Credit: Troy Taormina-USA TODAY Sports)

Este gesto es habitual en celebraciones públicas, sobre todo en competiciones deportivas y conciertos multitudinarios, donde se convierte en una expresión colectiva de complicidad entre protagonistas y asistentes.

Aunque la costumbre se asocia actualmente a Australia, sus orígenes se remontan a antiguas prácticas europeas. En el pasado, se bebía de botas o de delicados zapatos de tacón en rituales relacionados con la fortuna y los logros personales.

Variantes similares han surgido en diferentes culturas a lo largo de los siglos. Registros históricos muestran que tanto en Rusia como en Estados Unidos existieron versiones de la práctica, aunque con matices propios de cada tradición local, tal como señala HowStuffWorks. La adopción australiana, sin embargo, le otorgó al shoey su carácter festivo y su rol en el ámbito deportivo contemporáneo.

Evolución y consolidación en Australia

Daniel Ricciardo y Harry Styles
Daniel Ricciardo y Harry Styles impulsan el shoey fuera de Australia y consolidan su expansión global en música y deporte (AP)

A lo largo del tiempo, el shoey fue adaptándose a nuevos escenarios y adquiriendo un significado especial en las celebraciones australianas modernas. Hoy se interpreta como un símbolo de resistencia y superación. El acto de beber del propio zapato, utilizado para alcanzar la meta, representa la capacidad de sorprender y vencer en situaciones inesperadas.

Este gesto encarna el perfil de quien triunfa contra pronóstico, una idea reforzada por quienes han popularizado la costumbre en eventos internacionales. El piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo es uno de los principales responsables de la difusión global del shoey.

Tras sus victorias, Ricciardo realizó este ritual en el podio, invitando a otros corredores y celebridades a sumarse. Su ejemplo motivó a figuras como la maratonista Des Lindon y la golfista Hannah Green a adoptar la tradición tras sus propios éxitos. La influencia de Ricciardo trascendió el deporte y llegó incluso a la música y el espectáculo internacional.

Celebridades y expansión internacional

Harry Styles haciendo el Shoey (Crédito: Gabe vía YouTube)

La tradición del shoey dejó de pertenecer únicamente al mundo deportivo para instalarse en festivales de música y eventos públicos de gran escala.

Celebridades internacionales como Harry Styles, cantante británico, sorprendieron al público al realizar un shoey durante su concierto en Perth en 2023. Este episodio confirma la expansión de la costumbre fuera de Australia y su adopción como gesto de respeto hacia la cultura local.

La imagen de una figura mundial participando en un shoey se interpreta como una señal de integración y complicidad con los asistentes, reforzando el vínculo entre artistas y público. En muchos casos, la participación de celebridades impulsa la continuidad de la costumbre y anima a nuevos públicos a sumarse a la experiencia.

Humor, pertenencia y críticas

Celebridades y deportistas populares refuerzan
Celebridades y deportistas populares refuerzan el valor del shoey como gesto de autenticidad y espíritu de comunidad internacional (REUTERS/Stephane Mahe)

A primera vista, el shoey puede parecer absurdo, pero está cargado de humor y sentido comunitario. La acción elimina jerarquías, igualando a triunfadores y espectadores, y ofrece un acceso inmediato a la comunidad para quienes deciden participar. Esa pertenencia instantánea constituye uno de los principales atractivos de la tradición.

El acto es percibido como una celebración colectiva que trasciende las diferencias individuales y genera un ambiente de camaradería. Sin embargo, la costumbre no está exenta de detractores. Muchas personas la consideran desagradable y poco higiénica, críticas que se extienden tanto entre el público como entre figuras destacadas.

Harry Styles, después de cumplir con el reto, bromeó sobre la incomodidad y el mal sabor de la experiencia, dejando en claro que el shoey puede resultar desagradable incluso para quienes lo practican por compromiso o simpatía.

Un gesto auténtico en celebraciones globales

La naturaleza espontánea y auténtica
La naturaleza espontánea y auténtica del shoey transforma victorias y festejos en experiencias únicas dentro de la cultura popular (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Pese a las controversias, el shoey destaca en un contexto de grandes eventos internacionales donde la homogeneidad suele ser la norma. Su carácter imprevisible, su arraigo local y la capacidad de sorprender lo convierten en un gesto memorable que rompe con lo ordinario.

La participación de artistas y deportistas famosos asegura su permanencia como símbolo de autenticidad y espontaneidad en celebraciones masivas.

Para quienes presencian un shoey, el momento queda grabado como un instante único y auténtico, capaz de transformar cualquier festejo en una experiencia inolvidable.

