Fue una de las figuras de la F1, se retiró a los 36 años tras quedarse sin equipo y transita un drástico cambio de vida: “Me sentí más tranquilo”

La última foto que compartió Daniel Ricciardo en sus redes: se retiró de la F1 tras ser despedido de Racing Bulls (Foto: @danielricciardo)

Daniel Ricciardo dejó atrás 14 años de vida acelerada en la Fórmula 1 luego de su última carrera en el Gran Premio de Singapur 2024, cuando Racing Bulls lo reemplazó en plena temporada de manera abrupta por Liam Lawson. Desde entonces, el piloto australiano se enfrenta a una etapa marcada por la introspección, cambios en su apariencia y la búsqueda de una identidad más allá de los circuitos.

En la conferencia Ray White Connect realizada en Queensland, Australia, Ricciardo ofreció detalles sobre este nuevo ciclo personal. Consultado por la periodista Mel McLaughlin sobre su día a día lejos de la F1, Ricciardo respondió con humor con la mirada puesta en su notable cambio estético: “Bueno, no me he afeitado la cara. La barba es mi consuelo ahora mismo”. Luego amplió: “Tuve una discusión con mi barbero y luego perdí mi navaja. Han sido seis meses muy duros”, bromeó, según las palabras recogidas por el sitio australiano News.au.

El ex piloto de la Fórmula 1 hizo referencia a una de las últimas imágenes que compartió en sus redes sociales y se viralizó rápidamente por un detalle para nada menor: estaba delante de un oso vestido con un traje camuflado, gorra, gafas y una barba prominente junto al creador digital Jack Berg, delante de un oso. “No seas tonto, usa camuflaje”, escribió al pie de aquella publicación en sus redes.

Lejos del ruido de la F1, Ricciardo se ha volcado en nuevas pasiones y proyectos personales. Se dedica ahora a su línea de ropa y a la marca de vinos DR3 Wines, dos emprendimientos que le han permitido reconectar con intereses ajenos al automovilismo. Pero también ha incorporado rutinas y aventuras que antes resultaban incompatibles con el ritmo y las exigencias del gran circo. “He hecho senderismo, incluso estuve en Alaska y, por suerte, no me atacó ningún oso grizzly. He aprendido a disfrutar más de los pequeños detalles y a valorar a mi familia y amigos”, describió en la conferencia Ray White Connect, según reprodujo Fox Sports Australia.

Tras esta broma, Ricciardo expuso un lado más íntimo y reflexivo. “He vivido esta vida loca y acelerada durante tanto tiempo, y de repente me sentí un poco más tranquilo. De repente, ya no estaba rodeado de un montón de gente dando sus opiniones y pensamientos”, explicó ante el auditorio. Recordó además cómo la exigencia extrema de la competición lo había llevado a adoptar una actitud “egoísta”, una característica que ahora intenta dejar atrás para priorizar el contacto con su entorno más cercano. “Ahora estoy trabajando en ser menos egoísta y escuchar más a los demás”, declaró en el encuentro, según replicó el sitio Motorsport.

Ricciardo participó en el Gran Circo por última vez en 2024 (@danielricciardo)

A su vez, el australiano hizo una reaparición en el ámbito del karting, donde ahora impulsa la Daniel Ricciardo Series para jóvenes en el Reino Unido. “Volver a la pista de karts… Es la primera vez que estoy en un circuito desde Singapur, así que han pasado ya unos meses. Es bueno ver a los chicos… Por esto empecé en el karting…”, relató Ricciardo a Motorsport. Su contacto con las nuevas generaciones de pilotos le permitió recordar el entusiasmo original que lo llevó al deporte. “Ahora que estoy algo alejado y la vida ya no es tan caótica, es bueno recordar cómo se sentía estar al inicio de la carrera”, agregó en la misma conversación.

Mientras persisten rumores sobre su posible retorno a la Fórmula 1, el piloto y su entorno han desestimado esa posibilidad. El jefe del futuro equipo Cadillac, Graeme Lowdon, descartó un fichaje del australiano: “Él mismo ha dicho que no está interesado. Si hay que convencer a un piloto para que se suba al coche, entonces no es el indicado. En la F1, quien quiere correr no necesita motivación extra”, aclaró Lowdon recientemente.

Ricciardo está centrado en sus dos emprendimientos fuera del mundo automovilístico (@danielricciardo)

El australiano, que este año celebró su cumpleaños número 36, profundizó recientemente en su proceso de introspección. “Solo estoy disfrutando un poco la vida en el carril lento. Suena raro decir retiro cuando tengo 36 años, pero es un retiro al menos del mundo en el que vivía. Está bien”, había advertido semanas atrás durante una visita a un circuito de karting en el Reino Unido.

Daniel Ricciardo debutó en la Fórmula 1 en 2011 como piloto oficial de HRT antes de integrarse a Toro Rosso, la escudería filial de Red Bull. Su talento y carisma lo llevaron rápidamente al equipo principal de Red Bull Racing en 2014. En Red Bull, consiguió siete victorias en Grandes Premios y subió al podio en más de 30 ocasiones, destacándose por su habilidad para adelantar en pista y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Durante ese período, Ricciardo compitió junto a Sebastian Vettel y Max Verstappen, afianzándose como uno de los pilotos más respetados y populares de la grilla.

Después de su etapa en Red Bull, Ricciardo firmó con Renault, donde sumó dos podios y ayudó a revitalizar el proyecto de la escudería francesa entre 2019 y 2020. Posteriormente, pasó a McLaren en 2021, donde logró la histórica victoria en el Gran Premio de Italia en Monza, cortando una sequía de nueve años sin victorias para el equipo británico. Su paso por McLaren también estuvo marcado por altibajos, terminando en una salida anticipada en 2022. Más tarde, regresó a la estructura de Red Bull como piloto de reserva, lo que le permitió retornar brevemente a la competencia con AlphaTauri —rebautizada como Racing Bulls— antes de poner punto final a su carrera en la máxima categoría tras el Gran Premio de Singapur 2024.

Daniel Ricciardo estuvo por última vez en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Singapur (Foto: EFE/ Siu Wu)