Cinzia Francischiello: su rol de villana en Gran Hermano, el origen de su personalidad arrolladora y su boda soñada con Dylan Gissi

“Si me engaña, yo lo puedo perdonar. Pero le haría la vida imposible. Sería insufrible. Ponele que lo perdono: mañana, tarde y noche, desde que se despierta, que se acuerde, le voy a recordar lo que me hizo”, advirtió Cinzia Francischiello, ex participante de Gran Hermano, conocida como la chica dorada, durante una charla en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae.

Cinzia es una comunicadora social y figura mediática venezolana que cobró notoriedad en Argentina tras participar en la edición 2026 de Gran Hermano, donde se convirtió en la primera concursante de su nacionalidad en esa versión del reality.

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Con 31 años, se instaló en el país en los últimos años e inició una historia de amor con el futbolista Dylan Gissi, con quien está comprometida y proyecta casarse a fin de año. Su perfil combina exposición mediática, carácter definido y ambición artística, aspectos que la posicionaron como una de las participantes más llamativas del programa.

Cinzia Francischiello se consolidó como figura mediática en Argentina tras su paso por Gran Hermano Argentina 2026, donde se convirtió en la primera participante venezolana de la edición local

Experiencia en el reality y vida en Argentina

—¿Hace cuánto saliste del reality?

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—Ya son dos semanas. Estoy recién salida y ya logré dormir finalmente. Pasé dos semanas sin dormir y el fin de semana me lo tomé completito para dormir. Ya está.

—¿Hace cuánto estás en Argentina?

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—Hace dos años.

—¿A qué te dedicabas antes de venir?

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—Trabajaba en Venezuela. Era presentadora, conductora, locutora. Tenía mi programa en la televisión y en la tarde mi programa de radio, así que muchos años trabajando en los medios, súper feliz. Y bueno, decidí venirme para Argentina por amor.

—¿Cómo comenzó tu historia de amor?

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—Por Instagram, claro. Él me mandó un mensaje. Era Navidad y me mandó: “Feliz Navidad”. Entre tanto fueguito, llama la atención un feliz Navidad.

—¿Qué pasó después de ese primer mensaje?

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—Después se vinieron muchas cosas lindas. Lo vi, nos conocimos y me encantó.

—Mientras estuviste en el reality, ¿tu marido manejaba tu cuenta?

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—Él tenía mi teléfono, pero tenía una chica encargada de mis redes sociales. Él ayudaba con ciertas cosas a ver, esta publicación.

—¿Le dejaste acceso completo a tu teléfono?

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—Sí, le dejé mi teléfono íntegro, enterito.

—Tenés una confianza total en la relación...

—Sí, totalmente. De hecho, es una persona que te inspira a esta confianza. Los dos confiamos, somos muy compañeros, estamos muy mimetizados, somos como socios, somos un equipo, somos familia. Nos vamos a casar, pero es como una formalización de lo que ya somos, que en realidad somos una familia y un equipo. Él nunca escondió la clave ni nada. Siempre puso el teléfono de frente. La clave me la supe el día siguiente. No hay ningún tipo de misterio en este sentido.

—¿Cómo fue el año a la distancia?

—Siempre hubo demasiada comunicación, demasiada confianza. Imagínate que tuvimos un año a la distancia, que yo todavía vivía en Venezuela, porque tenía mi trabajo en el canal top, número uno y no era fácil dejarlo. Tuve que esperar un año para poderme despedir de mi programa en Venezuela, del canal, de la radio y durante ese año estuvimos a la distancia. No es fácil tener una relación a distancia.

—¿Ya se habían visto en persona antes?

—Sí, obvio. Ya había viajado a Argentina varias veces de viaje, pero estuvimos un año a la distancia. Y es difícil hoy en día. ¿A quién le dura un año de relación a distancia? Solo la gente que tiene un compromiso para tener una relación a distancia.

Imagen de villana y personalidad dentro del reality

—¿Qué sentiste al salir del reality y enterarte de la imagen de villana que tenías?

—Fue lo más random del mundo, porque en mi cabeza siempre estaba muy claro el hecho de que mi compañera era la villana y yo era el angelito. Yo juraba que era el angelito. Y claro, salir y darme cuenta que nadie lo vio de esa manera, me sorprendió un montón y me dio risa. Al final es una “maldad” dentro del juego para desestabilizar a tus contrincantes. Porque si no, vamos a darle el trofeo al resto de la gente. La idea es hacer todo lo posible para ganar tú, para que tus contrincantes pierdan. Ese era mi propósito y, bueno, se ve que afuera se vio como la re villana.

—¿Creés que tu forma de jugar fue parte de una estrategia?

—Dentro de un juego, todas las cartas que pude usar para ganar o para joder al otro lo hice, pero no tiene absolutamente nada que ver con la vida. Cuando juegas a las cartas, si tienes el as no dices: “¡Ay! No, me lo guardo para que pobre no pierda". No, para nada.

—¿Sentís que tu personalidad te jugó a favor o en contra en el reality?

—Para mí en contra, porque sé que tengo mucha energía, soy como que muy guerrera, voy mucho al frente. Creo que es algo que también te da no solamente emigrar, sino que ya yo había mini emigrado dentro de Venezuela. Yo en verdad soy de Valencia y me tuve que ir a Caracas. Toda esa parte aguerrida que tuve que sacar de la nada me da como un exceso de energía, exceso de confianza en mí misma también, porque tuve que sortear demasiadas dificultades en la vida por mí misma. Y entré en un reality y fui con todo. Así como me fui de Valencia a Caracas, así como me vine de Caracas a Argentina, voy con todo. Pero yo soy así. Lo que quiero me lo meto entre ceja y ceja y hasta que no lo consiga no me quedo tranquila.

—¿Cómo fue empezar de cero en cada lugar?

—En Caracas estaba sola, no tenía ni un amigo. Y de cero me labré todo mi camino, me construí. Te acabo de contar que trabajé en el canal número uno, o sea, de cero a mil. Entonces, claro que tengo una fuerza distinta, una garra, un empuje...

El origen de la historia de amor entre Cinzia y Dylan Gissi surgió a través de un mensaje en Instagram durante una Navidad

Dinámica de roles en la pareja

—¿Te considerás mandona en la relación?

—Sí, mal.

—¿Cómo se lleva tu pareja con eso?

—A él le encanta. Le encanta que yo sea feliz y a mí me encanta que él sea feliz. Él no es una persona que tiene problema de ponerse una ropa porque me hace feliz o lo que sea. Me pregunta: “¿Qué te gustaría?" Yo: “Hoy estaría chévere para poner camisita de botones”. Y se pone. “Hoy estaría cool para usar un estilo italiano”. Entonces, se pone los pantaloncitos de lana y no sé qué. Me complace. La verdad es que me complace.

—A él le gusta estar un poquito dominado porque no tiene que pensar tanto.

—¡No tiene que pensar tanto! Es eso. Yo ya entendí que en todas las relaciones hay un rol. Y por ejemplo, él tiene sus roles, que están bastante marcados, y él me dice a mí: “Tienes que entender que hay cosas que a mí no se me van a dar”. Por ejemplo, irnos de viaje. Amigo, él jamás va a decir: “Estas son las vacaciones, vamos a ir acá”. No, eso es lo que tengo que hacer yo.

—¿Qué tareas son su responsabilidad?

—Toda la parte administrativa, toda la parte financiera, organizativa, todo lo que es de orden.

—¿Cuáles son los roles de él?

—Organizar toda la parte administrativa, toda la parte financiera, todo lo que es así como de orden, ¿viste?

—¿Y cuáles son tus responsabilidades?

—Todo lo creativo es lo mío. Salir, irse de vacaciones, moda, casarse, whatever. Esa es mi parte. Él es el que organiza y yo soy la parte creativa. Jamás vas a escuchar de él: “Nos vamos de vacaciones a tal”. Nunca en su vida. Entonces, a veces me pasaba que yo me quedaba esperando. Bueno, che, venía diciembre y nada de vacaciones y yo decía: “No puede ser nada”. Hasta que finalmente hablamos y me dice: “Tienes que entender que no es algo que me sale”. Así que la parte creativa me tengo que encargar yo.

Cinzia reconoció su imagen de villana en el reality, aunque aseguró que su estrategia fue parte del juego y no refleja su vida cotidiana

Control y confianza en la pareja

—Si Dylan organiza una cita sorpresa, ¿confiás en que va a elegir lo mejor o preferís cambiar el plan?

—La B. Prefiero preguntar dónde vamos a ir y cambiar el plan inicial.

—Si no podés asistir a la prueba del DJ del casamiento, ¿te relajás o hacés videollamada para ver todo?

—Que me muestre todo. Imposible relajarme.

—Vos le decís: “Dylan no decidís nada, pagás y yo hablo con la organizadora”

—Sí, pero igual él lo sabe, ¿eh? No se enoja.

—¿Suspenderías el casamiento si te enterás que te engaña?

—Sí, obviamente. Besitos. Que le vaya muy bien en su vida. Rompe la confianza en el sentido de que yo estoy confiada de que él solo quiere estar conmigo o estoy confiada que solo tiene ojos para mí. Y no es así. Entonces, se rompe la confianza.

—¿Qué harías si te pide perdón y lo perdonás?

—Ponele que lo perdono. Yo lo puedo perdonar, pero le haría la vida imposible. Sería insufrible. Mañana, tarde y noche, desde que se despierta, que se te acuerde, le voy a recordar lo que me hizo. No voy a ser más nunca cariñosa, porque es que yo soy cariñosa, soy genuina, me gusta atenderlo, consentirlo. Eso no va a pasar. Lo voy a tratar feo. Él no quisiera seguir en la relación si me engaña, no yo.

—No te imagino enojada, ¿a ver tu cara de enojada?

—No quisieras verla (risas).