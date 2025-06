Colapinto dio detalles del viaje en avión privado con Hamilton: “Fue el mejor vuelo que tuve en mi vida”

Franco Colapinto sigue cumpliendo sus sueños en la Fórmula 1. En el mismo fin de semana en el que disputará el Gran Premio de Austria y será ratificado en el puesto de piloto titular en Alpine, contó detalles de su vuelo con Lewis Hamilton. El piloto argentino confirmó que viajó en avión privado con el siete veces campeón de la categoría y expresó su gratitud con el corredor británico, quien es uno de sus máximos ídolos en el automovilismo.

“Fue el mejor vuelo que tuve en mi vida. Hubiera pagado todo lo que tenía para tener un vuelo con él. Muy buena onda, fue un vuelo único. Hablamos mucho. Él tenía su cama preparada ahí atrás”, comentó el joven de 22 años, en diálogo con el periodista Juan Fossaroli, de ESPN. Además, el pilarense confirmó que dicho viaje se llevó a cabo después del Gran Premio de España, el cual se realizó en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Incluso, el argentino brindó detalles del viaje y cómo se dio la invitación por parte de Hamilton. “Él preguntó en el grupo de WhatsApp si había alguien que iba para Londres. Si había algún piloto para viajar con él y no tener que alquilar un avión para él solo. Y como nadie le respondió, le respondí ‘yo me voy a Londres, pero voy en EasyJet (vuelo de una aerolínea de bajo costo) en la fila del baño’. Se reía y me mandó por privado que fuera con él. Éramos tres, estaba también el mánager (Marc Hynes)”, reveló.

Colapinto y Hamilton compartieron conferencia de prensa en el GP de Canadá (REUTERS/Jennifer Gauthier)

En esta misma línea, Colapinto se mostró notablemente emocionado por la oportunidad que se le presentó: “La pasé muy, muy bien. Me contó muchas historias, lo disfruté mucho. Fue un vuelo muy especial, muy único, y ya saben que él es mi ídolo desde que era muy chico. Para mí, que haya podido volar con él y que me haya abierto las puertas, fue muy especial”.

Por su parte, bromeó sobre el viaje en sí, ya que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo en un vuelo privado. “Además, fue una de las primeras veces que vuelo en avión privado y, encima, con Hamilton. Fue impresionante”, aseguró entre risas.

“Lo disfruté un montón, aprendí mucho. Es un vuelo que va a quedar ahí en mi memoria, porque realmente fue un sueño. Es muy buena persona, además. Una cosa es lo que ves y otra persona es la que conocés fuera de las pistas. Muy feliz de haber tenido ese vuelo. Y las cosas que me contó son impresionantes, algún día las contaré”, completó el argentino.

En 2024, Colapinto se sacó una selfie con Hamilton durante una rueda de prensa

La relación entre ambos se viene tejiendo poco a poco. Desde el arribo de Colapinto a la Fórmula 1 de la mano de Williams en 2024, el argentino, con su personalidad característica, siempre se acercó al británico. Lo mismo ocurrió durante 2025, al punto de que ambos tuvieron un divertido ida y vuelta durante la conferencia de prensa protocolar en el día jueves del Gran Premio de Canadá.

En el momento en que el británico declaró su aprecio por Italia y mencionó cómo cada visita incrementa su fascinación por ese país, Colapinto intervino y la escena originó un diálogo ameno que capturó la atención de los presentes.

Cuando el inglés de 40 años fue consultado sobre sus viajes a Maranello por Ferrari, respondió: “La verdad es que es increíble. Me encanta viajar a Italia. Todavía no he encontrado un sitio allí; no he decidido qué voy a hacer exactamente, pero me falta algo de jerga. Así que todavía lo estoy considerando. Pero me encanta ir a Maranello. Cuanto más veo Italia, más me enamoro del lugar: de la cultura, de los edificios, de la arquitectura. Se respira un aire romántico cuando estás en Italia”.

En ese momento se metió el argentino para sumar un comentario. “El restaurante de la fábrica, allí está esa famosa pasta...”. Allí, ambos tuvieron un intercambio entre risas en medio de la sala, donde intercambiaron brevemente su parecer por la comida. “Sí, hacen la famosa pasta. Está por aquí cerca... ¿En serio? ¿Has estado ahí?”, respondió Hamilton, aunque el argentino terminó diciendo que “No, no he estado allí”.

Ambos pilotos deberán volver a enfrentarse en las pistas en el marco del Gran Premio de Austria. La carrera se llevará a cabo en el Red Bull Ring el próximo domingo 29 de junio, en una carrera que dará inicio a las 10 (hora argentina).