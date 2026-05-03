Economía

En 2025 Argentina batió un récord de comercio exterior: cuánto aportó la venta de servicios, a la que apunta el Gobierno

El valor del intercambio total creció por quinto año consecutivo y superó los USD 210.000 millones, primado histórico. La exportación de servicios superó los USD 18.000 millones y aunque el saldo del rubro siguió en rojo, el superávit en bienes más que lo compensó

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En 2025, el intercambio comercial total fue de USD 210.213 millones.
En 2025, el intercambio comercial total fue de USD 210.213 millones.

El comercio exterior argentino en 2025 registró un intercambio total de USD 210.213 millones, según datos que compiló la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta cifra superó el anterior máximo nominal, alcanzado en 2022 con USD 206.050 millones.

Además, el saldo de la cuenta de servicios, sector al que apunta el Gobierno para transformar la matriz productiva, volvió a crecer pero mantuvo un déficit, más que compensado por el superávit en bienes.

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Según el informe de la bolsa rosarina, la exportación de servicios sumó USD 18.039 millones, en su quinto año consecutivo de expansión y superó los máximos históricos previos desde 2023. Este desempeño consolidó a los servicios como un componente estratégico para la diversificación exportadora como aspira el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo.

Pero también las importaciones de servicios crecieron fuertemente, a USD 29.272 millones, superando el récord de 2017 (USD 25.202 millones). El informe adjudicó este aumento a la recuperación económica y la apertura progresiva al mercado internacional, reflejada en un mayor volumen importado y un mayor coeficiente de apertura comercial. Frente a ello, el déficit de la cuenta de servicios en 2025 fue de USD 11.234 millones.

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infografia

Superávit con caída de precios internacionales

El intercambio total de bienes y servicios en 2025 alcanzó los USD 210.213 millones, superando el récord de 2022. Las exportaciones conjuntas de bienes y servicios totalizaron USD 105.150 millones, por encima de los USD 103.119 millones registrados en 2022.

Dentro de ese total, las exportaciones de bienes sumaron USD 87.111 millones, levemente por debajo del récord de 2022 (USD 88.703 millones). En ese año, el conflicto entre Rusia y Ucrania impulsó los precios del agro argentino. En 2025, el volumen exportado alcanzó un máximo histórico, pese a la baja de precios internacionales por tercer año consecutivo, alterando la composición del total exportado.

Las importaciones totales de bienes y servicios sumaron USD 105.063 millones, superando el récord anterior de 2022 (USD 102.931 millones). Las compras externas de bienes llegaron a USD 75.791 millones, con un incremento de USD 15.015 millones respecto a 2024, aunque por debajo del máximo de 2022 (USD 81.740 millones). El volumen importado de bienes también marcó un máximo histórico, mientras que los precios de importación descendieron por tercer año consecutivo, favoreciendo la balanza comercial.

Vía Navegable Troncal
El el resulto neto de bienes en 2025 fue de USD 11.320 millones.

En cuanto a los saldos, el resultado neto de bienes en 2025 fue de USD 11.320 millones, inferior a los USD 18.928 millones de 2024, aunque el superávit de bienes permaneció como el principal aporte positivo al balance comercial. El saldo conjunto de bienes y servicios resultó prácticamente equilibrado, con un leve superávit de USD 86 millones.

El informe también destaca la evolución de los precios: tanto los precios de exportación como los de importación bajaron por tercer año consecutivo, impactando en la composición de los saldos comerciales. La baja de los precios internacionales redujo el valor nominal de las exportaciones, aunque el aumento del volumen exportado compensó en parte ese efecto. De hecho, las cantidades exportadas de bienes alcanzaron niveles récord, sosteniendo el flujo de divisas pese a la baja de precios. El sector agroindustrial continuó liderando las ventas de bienes y los servicios crecieron pero sin revertir el saldo negativo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La provisión de servicios digitales es una de las exportaciones de servicios de la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En importaciones, los volúmenes también alcanzaron máximos históricos, en línea con la recuperación económica y la mayor apertura comercial. El crecimiento de las importaciones de servicios consolidó la tendencia ascendente, acompañando la expansión económica y la apertura. El coeficiente de apertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios respecto al PIB a precios constantes, se ubicó en 54,2% en 2025, el registro más alto desde al menos 2004. Este indicador reflejó la recuperación económica y la apertura gradual hacia el comercio mundial.

El estudio de la bolsa rosarina concluyó que el comercio exterior argentino en 2025 presentó cifras históricas de intercambio. El principal desafío continúa siendo reducir el déficit de la cuenta de servicios y profundizar la diversificación exportadora, mientras el volumen cobra mayor peso ante la caída de los precios internacionales.

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