Ampliaciones en apoyos formativos y distinciones especiales para miembros del Ejército guatemalteco reflejaron un acercamiento sin precedentes durante la reciente ceremonia oficial (Foto cortesía Ministerio de Gobernación

El Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán ofreció una exhibición de maniobras, música y artes marciales en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala, en el marco de su visita oficial orientada a fortalecer los lazos bilaterales. La actividad, que contó con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y la primera dama, Lucrecia Peinado, fue reportada por la Agencia Guatemalteca de Noticias como una expresión de cooperación estratégica entre ambos países.

“Frente al Palacio Nacional de la Cultura se realizó la presentación del Escuadrón Naval de la Amistad de la República de China (Taiwán), con demostraciones de maniobras, música y artes marciales. Una muestra de cooperación y acercamiento que fortalece los lazos entre ambas naciones”, destacó el Ministerio e Gobernación de Guatemala a través de redes sociales en donde compartieron fotos y videos de la presentación.

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La Agencia Guatemalteca de Noticias precisó que el acto protocolario incluyó la entrega de una placa de agradecimiento al mandatario guatemalteco, en reconocimiento a la colaboración y amistad con la República de China (Taiwán). Durante el evento, la embajadora Vivia Chang expresó: “Nos reúne esta mañana una expresión única de disciplina, artes y tradición de ambos países”.

La visita protocolar transformó la ciudad. La entrega de reconocimientos resalta la sinergia militar y cultural, mientras cientos de jóvenes forjan su futuro académico en otro continente (Foto cortesía Ministerio de Gobernación

La delegación taiwanesa, conformada por 170 integrantes del elenco artístico del Escuadrón Naval de la Amistad, ejecutó maniobras a cargo de la Guardia de Honor, interpretaciones a cargo de la Banda Marcial y una exhibición de karate, según la institución del gobierno central. Este escuadrón, fundado en 1953, regresó al país centroamericano tras su última visita en 2018 y reafirmó la continuidad de su misión diplomática.

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La travesía de este año incluyó la llegada de tres buques con una tripulación compuesta por cerca de 800 personas, entre ellas 108 oficiales, 500 especialistas y 180 cadetes. La embajadora Chang señaló que la misión representa historia, vocación y esperanza, y contribuye al fortalecimiento de las relaciones de amistad con Guatemala.

De acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias, actualmente más de 600 jóvenes guatemaltecos estudian en Taiwán, cifra que aumentó con la asignación de más de 100 becas nuevas para soldados del país centroamericano durante este año. Además, en el Escuadrón Naval de la Amistad participan tres cadetes guatemaltecos que están por finalizar su formación profesional en la nación asiática.

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El regreso del Escuadrón Naval de la Amistad a la plaza central reunió tradiciones y cooperación internacional. Diplomáticos y oficiales compartieron honores en un acto cargado de símbolos distintos (Foto cortesía Ministerio de Gobernación

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, consideró que estas acciones ayudan al fortalecimiento de la relación entre las fuerzas armadas de ambos países. “Cada vez que las naciones comparten los mismos valores en democracia, en respeto a los derechos humanos y un marco jurídico que las fuerzas armadas hacen valer, las naciones se fortalecen”, dijo Saenz, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. El funcionario agradeció el respaldo de Taiwán por el incremento de becas dirigidas a oficiales del Ejército guatemalteco.

Como parte del programa de reconocimiento, la delegación taiwanesa entregó la medalla del Mérito Naval en distintos grados a mandos militares guatemaltecos, reflejando el apoyo mutuo en operaciones militares y el compromiso conjunto con la seguridad nacional. La Agencia Guatemalteca de Noticias informó que estas distinciones refuerzan el vínculo de cooperación y confianza entre ambos gobiernos.

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