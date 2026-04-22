La FIFA lanza una nueva etapa de venta de entradas para el Mundial de 2026

La FIFA anuncia la venta de un nuevo lote de entradas para el Mundial 2026 tras el aumento de la demanda global (Ilustración: Jesús Aviles)

Los fanáticos del fútbol vivirán esta semana una nueva oportunidad para asegurar su lugar en uno de los eventos deportivos más esperados del planeta. La FIFA anunció la liberación de un nuevo lote de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una medida que responde al marcado incremento en la demanda global por presenciar el torneo. A partir del miércoles 22 de abril, a las 11:00 (hora del este de Estados Unidos) y a las 12:00 de Argentina, los interesados podrán acceder a estas entradas a través de la plataforma oficial de venta de boletos del organismo rector del fútbol mundial. Esta nueva fase de ventas, denominada “Fase de Ventas de Último Minuto”, permitirá adquirir boletos para cualquiera de los 104 partidos que integran el calendario del torneo, en un esquema de venta directa basada en el orden de llegada.

La dinámica contempla la oferta periódica de nuevos tickets hasta la finalización del Mundial, prevista para el mes de julio. Según los responsables de la organización, esta estrategia busca maximizar la transparencia y dar igualdad de oportunidades a los aficionados de todo el mundo, quienes podrán observar en tiempo real la disponibilidad para cada encuentro.

Las entradas estarán organizadas en diferentes rangos de precios, adaptándose a la variedad de presupuestos y preferencias de los seguidores. Quienes busquen una experiencia más cercana a la cancha podrán optar por opciones premium, incluidas butacas en primera fila, disponibles para determinados partidos según la relevancia y el estadio. El proceso de compra se ha modernizado con la incorporación de un mapa interactivo que permitirá seleccionar asientos específicos, aunque también existe la alternativa de elegir la función “mejor disponible”, que asigna automáticamente el mejor lugar restante en el sector preferido del usuario.

La fase de 'Ventas de Último Minuto' ofrece la posibilidad de comprar boletos para los 104 partidos del torneo en orden de llegada

El acceso a la plataforma oficial de venta de entradas se realizará exclusivamente por medio del sitio web de la FIFA. Dada la previsión de una demanda masiva, la organización ha advertido que, durante los primeros minutos de la venta, es probable que los usuarios se encuentren con salas de espera virtuales, diseñadas para administrar el flujo de visitantes y evitar el colapso del sistema. Esta medida busca garantizar que el proceso sea ordenado y justo para todos los participantes.

El interés por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha superado las expectativas iniciales. Más de cinco millones de entradas ya han sido adquiridas en las fases previas, lo que refleja la magnitud y el atractivo internacional del torneo. La FIFA anticipa que la demanda persistirá y que los boletos disponibles en cada ronda de venta podrían agotarse en cuestión de horas. El organismo espera que el evento establezca nuevos récords de asistencia, aspirando a superar la marca histórica de 3,5 millones de espectadores, fijada durante la edición de 1994 en Estados Unidos.

Además del volumen de entradas vendidas, la Copa Mundial de 2026 introduce varias novedades que han potenciado el entusiasmo mundial. El torneo se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, consolidando así una alianza entre tres países anfitriones. Será la edición más extensa de la historia, con 48 selecciones nacionales compitiendo durante 39 días en un total de 104 partidos, un incremento significativo respecto a ediciones anteriores. Esta expansión busca ofrecer una mayor representatividad y diversidad en la competencia, lo que ha contribuido a la explosión en la demanda de boletos.

El Mundial de la FIFA 2026, con más de cinco millones de entradas ya vendidas, prevé romper el récord de asistencia histórica de ediciones anteriores

La FIFA ha emitido una serie de recomendaciones clave para los aficionados que buscan participar en el evento. La directiva principal es comprar entradas únicamente a través de la plataforma oficial, con el objetivo de prevenir fraudes y evitar la adquisición de boletos falsos o revendidos ilícitamente. Para quienes ya han adquirido entradas pero no pueden asistir, el organismo ha implementado una plataforma oficial de reventa, que permite transferir tickets de forma segura a otros interesados, minimizando así los riesgos asociados a transacciones informales.

Un aspecto crucial para los asistentes internacionales es que la compra de una entrada no garantiza automáticamente el acceso a los países anfitriones. La FIFA recomienda a los viajeros extranjeros revisar con antelación los requisitos de visado y gestionar los trámites necesarios en sus respectivos países de origen. Específicamente para quienes planean asistir a partidos en Estados Unidos, se contempla la posibilidad de acceder a un sistema especial de citas para visados, diseñado para facilitar el proceso a titulares de entradas, aunque la obtención del visado sigue siendo un requisito obligatorio.

Para aquellos aficionados que buscan vivir la Copa Mundial con mayor comodidad y exclusividad, la FIFA ha dispuesto la venta de paquetes de hospitalidad. Estos paquetes, gestionados a través del proveedor oficial de servicios de hospitalidad del torneo, incluyen entradas premium para partidos seleccionados y una variedad de ventajas adicionales, como acceso a áreas reservadas, servicios gastronómicos y experiencias personalizadas dentro del estadio. Esta modalidad se dirige a quienes desean complementar la emoción futbolística con un entorno de lujo y atención diferenciada.

Con la final programada para el 19 de julio de 2026, todo está dispuesto para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 marque un hito en la historia del deporte, tanto por su alcance territorial y su formato ampliado como por la respuesta masiva de la afición global. La venta de entradas, las recomendaciones para asistentes y las innovaciones en la experiencia del espectador conforman el núcleo de la organización de un torneo que promete superar todas las expectativas previas.