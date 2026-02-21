Revelaron los detalles de la declaración de Gianluca Prestianni ante la UEFA: qué le dijo a Vinicius Jr.

Gianluca Prestianni compareció ante la UEFA para aportar su versión respecto al incidente ocurrido durante el partido entre Benfica y Real Madrid en Lisboa, en el marco de la UEFA Champions League. El organismo europeo investiga la acusación de racismo por parte de Vinicius Junior, quien denunció insultos discriminatorios en su contra. La declaración del futbolista argentino cobra especial relevancia, ya que podría modificar el eje de la investigación y las consecuencias disciplinarias.

Según informó ESPN, “el jugador argentino del equipo portugués declaró en su testimonio que llamó al delantero brasileño ‘maricón’ y no ‘mono’”. El artículo, que llevó la firma del periodista Bruno Andrade, destacó que este matiz no determina necesariamente una menor gravedad en el expediente disciplinario: la UEFA contempla sanciones similares por homofobia y racismo, incluyendo la suspensión de al menos diez partidos

Prestianni sostuvo en su testimonio ante la UEFA que en ningún momento utilizó la palabra “mono” que denunció haber escuchado el delantero brasileño. “Según nuestro informe, el jugador utilizó el término ‘maricón’ en un contexto más bien provocador, es decir, tildar a Vini Jr. de ‘llorón’, por ejemplo”, expuso el citado medio.

En las últimas horas, según informó el diario Record de Portugal, el Porto se involucró en el tema y envió una carta a la federación de fútbol de ese país para exigir una postura pública porque “considera que el presunto caso de racismo que involucra a Prestianni se ha convertido en un escándalo de impacto global y, por lo tanto, ha dañado significativamente la imagen del fútbol portugués”.

El atacante del Merengue le dijo "cagón de mierda" al argentino

El relato de Prestianni coincide con lo expresado inmediatamente después del encuentro, cuando intentó dar explicaciones al jugador francés Aurélien Tchouaméni. No obstante, la controversia persiste. El propio Kylian Mbappé, compañero de Vinicius, declaró haber escuchado la expresión “mono” presuntamente proferida por el argentino y afirmó que este término fue repetido en al menos cinco ocasiones durante el partido. Sin embargo, Benfica aportó un video que muestra que ambos futbolistas estaban lejos del sector.

El conflicto comenzó tras el gol de Vinicius , quien celebró efusivamente ante los hinchas del Benfica, lo que motivó la amonestación del árbitro Francois Letexier y el reclamo de varios jugadores locales, incluidos Prestianni. Minutos después, el delantero brasileño se dirigió al árbitro para denunciar al extremo argentino por una supuesta ofensa racista. Ante la gravedad de la acusación, el compromiso quedó interrumpido durante 10 minutos, mientras el equipo arbitral liderado por Jérome Brisard, a cargo del VAR, revisó las imágenes a disposición.

De todos modos, ninguna filmación clara logró revelar el supuesto insulto porque Prestianni cubría su boca con la camiseta. Tras el partido, el ex jugador de Vélez emitió un comunicado en redes sociales rechazando la acusación: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”.

En una secuencia que cobró relevancia global, Gabriel Velloso, especialista en lectura de labios con presencia en Instagram, TikTok y YouTube, revisó el intercambio previo al escándalo. Según su análisis, antes de la denuncia pública, Vinícius Júnior insultó repetidamente a Prestianni con las palabras: “Cagón, cagón de mierda, cagón, cagón”. Esta conducta, enmarcada por la regla 12 de la IFAB referida a lenguaje ofensivo o insultante, podría haber sido penada con tarjeta roja.

“Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”, sostuvo el extremo con pasado en Flamengo en sus redes. A este mensaje se sumó el apoyo público de la Confederación Brasileña de Fútbol, que condenó toda forma de racismo y manifestó: “Vini, no estás solo”.

Las consecuencias potenciales para Prestianni dependen de la calificación final de la UEFA respecto al insulto. Si bien la defensa del jugador se sostiene en la ausencia de un agravio racial, la vía disciplinaria sigue vigente por homofobia, una figura que en los últimos años ha sido objeto de una política de tolerancia cero en las competiciones europeas.

Paralelamente a la pesquisa sobre el comportamiento de Prestianni, el Benfica inició su propia investigación para identificar y sancionar a los aficionados que incurran en gestos o cánticos discriminatorios. En este sentido, existen imágenes que registran a dos jóvenes realizando signos racistas, específicamente imitando a un mono, en dirección a Vinicius en el estadio Da Luz.

La directiva del club portugués anunció que analizará la localización precisa de cada implicado en el recinto y revisará la información vinculada al Pase Rojo, el carnet de socio, a partir del registro de ventas y transferencias. La medida busca garantizar la trazabilidad de los responsables y aplicar sanciones ejemplares, reforzando la postura oficial contra cualquier manifestación de racismo.

Tras la victoria 1-0 de Real Madrid, Benfica visitará el Estadio Santiago Bernabéu este miércoles 25 de febrero con el objetivo de revertir la serie para alcanzar el boleto a octavos de final de la Champions League.