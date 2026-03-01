Deportes

La decisión que tomará Mourinho en caso que se confirme la acusación por insultos racistas contra el argentino Prestianni

El entrenador del Benfica habló sobre el incidente con Vinicius en el duelo ante Real Madrid y no dejó dudas sobre su postura

Mourinho habló de Gianluca Prestianni
Mourinho habló de Gianluca Prestianni (Reuters)

El entrenador de Benfica, José Mourinho, se colocó en el centro de la escena tras pronunciarse sobre la polémica que envuelve a Gianluca Prestianni y la denuncia por insultos racistas presentada por Vinícius Jr. durante el cruce ante el Real Madrid por los playoffs de la Champions League. El técnico luso reclamó públicamente la presunción de inocencia para su jugador y advirtió que su continuidad dependerá de los resultados de la investigación.

Previo al duelo frente a Gil Vicente por la 24° jornada de la Primeira Liga en Barcelos, Mourinho abordó la controversia en una rueda de prensa que superó el marco habitual de las previas. “No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica”, afirmó el entrenador, subrayando su voluntad de no tomar partido de forma automática ni por su club ni contra el rival.

Mourinho defendió el equilibrio ante el escándalo y reclamó el respeto al debido proceso. “Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba”, sentenció. La declaración resonó en los medios portugueses y españoles, donde se destacó su tono firme.

El técnico profundizó en su postura al remarcar que, si se confirma la veracidad de los hechos imputados a Prestianni, no volverá a mirarlo de la misma manera. “Si es efectivamente culpable, conmigo terminó”, reiteró. Mourinho también criticó la velocidad con la que se instaló el juicio público. “¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”, interrogó, señalando que el debate mediático había dejado de lado ese principio básico.

Vinicius Jr aseguró que Prestianni
Vinicius Jr aseguró que Prestianni le dijo "mono"

La controversia estalló el pasado 17 de febrero en Lisboa, durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid en la ida de los playoffs de la Champions. Tras el gol de Vinícius Jr., el delantero brasileño acusó a Prestianni de haberle dirigido un insulto racista. El árbitro Francois Letexier activó el protocolo antirracismo de la FIFA, interrumpiendo el partido durante diez minutos. Varios integrantes del conjunto español, entre ellos Kylian Mbappé, respaldaron la versión de Vinícius y aseguraron haber escuchado el insulto.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) abrió una investigación por una posible infracción al artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, que contempla sanciones de al menos diez partidos ante conductas discriminatorias. El organismo decidió imponer una suspensión provisional de un encuentro a Prestianni, a la espera de una resolución definitiva. En su comunicado, la UEFA aclaró que la sanción “no prejuzga el fallo que puedan emitir los órganos disciplinarios tras la investigación en curso”.

El Benfica anunció la apelación ante la UEFA y defendió la inocencia de su futbolista. El club denunció una “campaña de difamación” y lamentó la suspensión provisional, pues “priva al equipo del jugador mientras la investigación continúa”. A pesar de la decisión de la UEFA, Prestianni viajó con la delegación a Madrid y participó en los entrenamientos en el Santiago Bernabéu, pero horas antes del partido la UEFA ratificó la suspensión, dejando al argentino fuera del encuentro de vuelta.

El argentino no pudo disputar
El argentino no pudo disputar el duelo de vuelta de la Champions League (AP)

En su comparecencia, Mourinho también abordó el clima generado por el cruce y el hecho de que Sidny y Vinícius intercambiaran camisetas tras el partido de vuelta. El entrenador consideró que “no es criticable. Es normal en partidos grandes y con jugadores de nivel estratosférico”, aunque matizó que “era evitable, en función de lo que pasó durante la semana”. Además, Mourinho contextualizó su decisión de seguir el partido en el autocar y negó que se tratara de una medida extraordinaria: “Tenía cuatro pantallas y vi el partido de forma distinta”.

El futuro del técnico también fue objeto de preguntas, ante los rumores de un regreso al Real Madrid. Mourinho descartó esa posibilidad y respondió con claridad: “¿Creen que diría que no a Florentino Pérez si quisiera salir del Benfica para ir al Real Madrid? ¿Creen que soy estúpido?”. El entrenador reiteró su voluntad de cumplir su contrato en Lisboa y condicionó su continuidad a competir en un solo campeonato, en alusión a las distorsiones generadas por el entorno mediático.

