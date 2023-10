Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y sigue haciendo historia en el fútbol mundial

“Me sorprendió mucho el tema del Mundial, las ganas que tenía la gente de que fuera campeón del mundo. No me acostumbro a la galas a los premios, con el último (Balón de Oro) me siento más suelto, más tranquilo, disfrutando todo de otra manera. No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde otro lado. Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo. No puedo decir el número porque no sé lo que puede pasar mañana, pero ojalá sea mucho tiempo. Es lo que sé hacer y lo que más me gusta”.