La prueba que impulsa la FIFA y promete revolucionar el fuera de juego en el fútbol y el VAR

Una polémica acción de fuera de juego durante un partido de Champions. Con la Ley Wenger, esto no sería offside (captura de video)

La Canadian Premier League (CPL) está a punto de convertirse en el laboratorio más relevante del fútbol moderno. A partir del 4 de abril de 2026, coincidiendo con el inicio de su temporada, la liga canadiense pondrá en marcha un ensayo que podría redefinir una de las reglas más polémicas y debatidas del deporte: el fuera de juego.

Este proyecto experimental, impulsado por la FIFA y aprobado por el International Football Association Board (IFAB), no es una simple modificación técnica. Es, en esencia, un intento deliberado por recuperar la naturaleza ofensiva del fútbol y devolverle dinamismo a un juego que, en los últimos años, ha quedado atrapado en decisiones milimétricas y discusiones interminables.

Un cambio conceptual: del milímetro al “espacio”

Aunque la IFAB es el organismo que custodia las reglas, este experimento tiene un nombre propio: Arsène Wenger. El ex entrenador del Arsenal ha sido el principal valedor de esta reforma. Su filosofía es simple: el fútbol debe evolucionar hacia la ventaja del atacante.

“El fútbol actual castiga la ambición del delantero por milímetros que no le otorgan una ventaja real en la velocidad o en la posición”, ha sostenido Wenger.

Con la regla actual, si un delantero tiene el talón en línea, pero la nariz adelantada, es fuera de juego. Con la “Ley Wenger” que probará la CPL, se aplica el concepto de luz total: debe haber un espacio visible de separación entre el atacante y el defensor para sancionar la infracción.

La Premier League canadiense implementará cambios en la sanción del fuera de juego (REUTERS/Denis Balibouse)

En cuanto a la comparativa de los criterios, se verán algunos cambios respecto a las reglas vigentes de la IFAB y el nuevo ensayo de la CPL. En la actualidad, cualquier parte del cuerpo que pueda marcar gol adelantada está en fuera de juego, mientras que con la “Ley Wenger”, el atacante debe estar completamente adelantado para que sea sancionada la infracción.

Las ventaja con el nuevo ensayo sería que se premiará la ofensiva y el desmarque, mientras que con la regla actual se premia a la defensiva (facilita el achique). Por otra parte, el impacto VAR será trascendental. Hoy en día las decisiones del fuera de juego se toman con “líneas geométricas” milimétricas y con el criterio a utilizarse en Canadá serán decisiones de “espacio visual” (más rápidas).

Más espectáculo, menos interrupciones

El impacto potencial de esta medida es significativo. Al favorecer al atacante, se espera un aumento en las ocasiones de gol, partidos más abiertos y menos interrupciones por revisiones milimétricas. En un contexto donde el espectáculo compite con múltiples formas de entretenimiento, el fútbol necesita evolucionar sin perder su esencia.

Además, este ensayo responde a una preocupación creciente: la pérdida de espontaneidad. El fútbol moderno, condicionado por la tecnología, ha ganado precisión, pero ha sacrificado emoción inmediata. La nueva regla intenta reconciliar ambos mundos.

El francés Arsene Wenger, impulsor de la nueva regla del fuera de juego que se implementará como prueba en la liga canadiense de fútbol (REUTERS/Jeenah Moon)

Un VAR alternativo: más simple, más humano

El experimento no se limita al fuera de juego. La Canadian Premier League también implementará un sistema de revisión en video alternativo al VAR tradicional. A diferencia de este último, no habrá un equipo arbitral revisando constantemente cada jugada.

En su lugar, los entrenadores tendrán la posibilidad de solicitar revisiones mediante un número limitado de “desafíos” por partido. Este modelo introduce un componente estratégico y reduce la intervención constante, devolviendo protagonismo al árbitro principal.

El sistema se centrará en acciones clave: goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de identidad. Además, el cuarto árbitro revisará automáticamente los goles para detectar posibles infracciones previas. Este enfoque busca un equilibrio entre justicia y fluidez: corregir errores claros sin convertir cada partido en una secuencia interminable de pausas.

Canadá como campo de pruebas del futuro

Que este ensayo se realice en Canadá no es casual. La CPL ofrece un entorno competitivo, profesional y controlado, ideal para evaluar cambios sin la presión mediática de las grandes ligas europeas.

Los resultados serán analizados por la FIFA y el IFAB con vistas a una posible implementación global. Si el experimento demuestra mejoras en el juego, no sería descabellado imaginar esta nueva interpretación del fuera de juego en competiciones como la Champions League o incluso en la Copa del Mundo.

Con la la nueva regla del offside se reducirá el tiempo de revisión en el VAR (Reuters/Andrew Boyers)

Una oportunidad para redefinir el juego

El fútbol ha evolucionado constantemente a lo largo de su historia, pero pocas veces se ha enfrentado a un cambio tan simbólico como este. El fuera de juego no es solo una regla: es un elemento estructural del deporte.

Este ensayo representa una oportunidad única para corregir excesos del pasado reciente y construir un juego más justo, más claro y, sobre todo, más emocionante.