La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de su primer hijo: los mensajes de los jugadores de la selección argentina

Julián Álvarez confirmó el nacimiento de su primer hijo con Emilia Ferrero (@julianalvarez)

Julián Álvarez y Emilia Ferrero confirmaron el nacimiento de su primer hijo, Amadeo. El futbolista del Atlético de Madrid reveló el nacimiento del bebé en un posteo conjunto con su pareja en las redes. Allí también dieron a conocer que la fecha de su nacimiento fue este viernes 2 de enero de 2026.

Los primeros comentarios en el posteo fueron de varios de los compañeros del Araña en la selección argentina. El lateral Nahuel Molina, con quien también comparte plantel en el Colchonero, firmó con una serie de emojis de corazón, similar al mensaje de Enzo Fernández, hoy en Chelsea pero con quien sostiene una extensa amistad desde las inferiores de River Plate.

“Felicitaciones a los dos, vamos Amadeo”, escribió Giuliano Simeone, con quien también comparte plantilla tanto en Atlético como en la Selección. Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, se sumó a los menajes: “Bienvenido bebito, felicidades amigos”. Bárbara Occhiuzzi y Julia Silva, parejas de Nahuel Molina y Marcos Acuña, respectivamente, se unieron a los saludos.

“Bienvenido a la familia rojiblanca, Amadeo”, escribió la cuenta oficial del Atlético Madrid. Esto mismo lo replicó River Plate, ex equipo de Julián: “Bienvenido Amadeo, un riverplatense más”. “Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo”, se sumó el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La publicación en conjunto de Julían y Emilia confirmando el nacimiento de su hijo Amadeo (@julianalvarez)

La pareja, que confirmó que iban a tener un hijo el 22 de junio de 2022, en medio de la participación del atacante de la selección argentina en el Mundial de Clubes con Atlético de Madrid, se mostró expectante en las redes sociales durante las últimas semanas: desde tiernas sesiones de fotos en las que anticipaban el nacimiento de Amadeo hasta un divertido video del propio Julián armando la cuna. “Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amor”, había destacado la pareja en una publicación realizada el pasado 14 de diciembre. El mensaje estuvo acompañado de una imagen del delantero besando la panza de la mujer.

Cabe resaltar que, según informó la agencia EFE, Álvarez se ausentó en los entrenamientos del elenco dirigido por Diego Cholo Simeone durante el viernes para acompañar a Emilia Ferrero durante el parto. No obstante, la Araña se reincorporó al plantel Colchonero este sábado y podrá decir presente en el choque contra la Real Sociedad que se jugará el domingo (desde las 17hs de Argentina) en el Estadio de Anoeta.

Su pareja, Emilia Ferrero, capturó a la Araña en una situación muy particular

La historia sentimental entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero se remonta a su infancia en Calchín, Córdoba. Allí, compartieron lazos familiares: “Nos conocemos desde que teníamos, creo, nueve o diez años. Yo soy de Calchín, el pueblo. Su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”, relató el delantero en el documental Julián Álvarez: Standing Alone, emitido en 2024 por City Studios.

Ambos pertenecieron al mismo grupo de amistades y, aunque Álvarez debió mudarse por su carrera deportiva, la relación se consolidó a partir de 2022. “Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, detalló el campeón del mundo.

La confirmación pública del nacimiento del bebé llegó cuando Álvarez fue abordado por un cronista de TyC Sports en plena competencia del Mundial de Clubes. El jugador, sorprendido por la pregunta, decidió admitir la noticia: “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí… Estamos muy contentos”, expresó en diálogo con el medio argentino.

Julián Álvarez confirmó que serán padres junto a su pareja Emilia Ferrero

Ese mismo día, Ferrero compartió en redes sociales una fotografía junto a Álvarez y su mascota Tarzán, acompañada del mensaje: “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo”. Un día después, el 23 de junio, ambos reforzaron el anuncio mostrando una imagen con su perro y una ecografía, subrayando el entusiasmo y la felicidad por el futuro nacimiento.

La pareja reveló el sexo de Amadeo el 7 de julio de una forma llamativa. En una pequeña cancha, el delantero del Atlético de Madrid fue el encargado de patear un penal: el gol provocó una nube de humo celeste, señalando que el bebé era varón, una escena que generó lágrimas y alegría entre los presentes. La pareja difundió este momento en redes sociales, recibiendo una amplia respuesta de seguidores, familiares y amigos.

El emocionante método de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para revelar el sexo de su bebé

En septiembre, durante una charla con Agustín Creevy, histórico jugador de Los Pumas, Julián detalló las emociones que le produce la paternidad y contó intimidades sobre cómo vivían con su pareja la antesala al nacimiento: “Estoy tranquilo, pero sí que algunas cosas te dan un poco de miedo. Es algo nuevo, es normal. Te dan el título de papá, pero después tenés que ejercerlo como te salga. La crianza, marcar los límites... esas cosas. Cuándo sí y cuándo no. Creo que son cosas que se van a ir dando. Pero estoy tranquilo. Emi es un poco más ansiosa”.

Respecto a la convivencia, relató: “Gracias a Dios le gusta ver fútbol; pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”.

Julián Álvarez dio detalles de su noviazgo con Emilia Ferrero: cómo se conocieron y una de las cosas que más le gustan de ella

En cuanto a Emilia Ferrero, sus intereses combinan el deporte y la formación académica. Se graduó como profesora de educación física, cursa actualmente un máster en entrenamiento y nutrición online en la Universidad Alfonso X El Sabio en España, y mantiene una relación cercana con el deporte desde pequeña, especialmente con el hockey, que practica desde los ocho años. También mencionó que le gusta el pádel y ha comenzado a involucrarse en el mundo del modelaje.

En el plano profesional, Julián Álvarez estará a disposición del Cholo Simeone para el próximo encuentro del Atlético de Madrid por La Liga de España contra la Real Sociedad, un duelo clave para las aspiraciones del elenco Colchonero. Por su parte, la Araña tendrá un año 2026 en el que deberá afrontar múltiples desafíos con la selección argentina, que en marzo disputará la final de la Finalíssima contra España y, un par de meses más tarde, buscará defender el título del Mundial.

La tierna foto de que posteó la pareja hace algunas semanas (Instagram: @juliaanalvarez)