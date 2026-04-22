Chelsea despidió a su DT tras el cruce con Enzo Fernández y sus fuertes dichos contra el plantel: los detalles de su millonaria salida

Liam Rosenior fue echado del Chelsea (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Se terminó el ciclo de Liam Rosenior en el Chelsea. El entrenador de 41 años, que había asumido en el equipo de Londres hace poco más de tres meses, fue despedido este miércoles tras los resultados negativos y otros temas internos dentro del plantel, como por ejemplo el cruce con el argentino Enzo Fernández.

“En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club. Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada”, comenzó el comunicado de los Blues confirmando la cesantía del contrato del DT inglés, que había asumido el 6 de enero de 2026 tras dejar al Racing de Estrasburgo.

“Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro”. continuó la institución que milita en la Premier League.

Liam Rosenior le da indicaciones a Enzo Fernández durante un partido del Chelsea (REUTERS/David Klein)

Por su parte, anunciaron que Calum McFarlane “se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico del club, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup”. Cabe recordar que el Chelsea arrastra cinco derrotas consecutivas, la última con un 0-3 ante Brighton, que lo dejó momentáneamente afuera de las competencias internacionales del año próximo.

“Mientras el Club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo”, culminaron desde la directiva del Chelsea acerca de la decisión tomada recientemente y que incluye el quinto cambio de entrenador en cinco años.

La suma millonaria que costaría la salida de Rosenior

Una de las cuestiones a tener en cuenta sobre el despido del DT es que el Chelsea había firmado un contrato con él por los próximos seis meses y medio; es decir hasta junio de 2032. Ante la situación acontecida, el conjunto de Londres deberá pagar una millonaria indemnización.

De acuerdo con lo publicado con el medio británico The Sun, el club debería desembolsar unos 24 millones de libras esterlinas (unos 32.4 millones de dólares) por anticipar la salida de Rosenior, a excepción de que exista una cláusula especial en el contrato o un acuerdo con el entrenador.

Liam Rosenior fue despedido del Chelsea luego de la derrota 0-3 frente al Brighton (Europa Press)

Las razones de la salida de Liam Rosenior

El despido del DT del Chelsea, que llegaba como reemplazante de Enzo Maresca a comienzos de año, se debe analizar en varios aspectos que en las últimas semanas condujeron al conjunto campeón del Mundial de Clubes a un abismo en el rendimiento. El 0-3 ante Brighton fue la gota que rebalsó el vaso porque los problemas internos venían agotando el crédito con el británico. Uno de los ejes fue la suspensión de dos partidos a Enzo Fernández, quien había contado en una entrevista su gusto por la ciudad de Madrid, en medio de los rumores que lo ubicaban como posible refuerzo del Real Madrid de España.

En medio del Enzo Gate, el plantel le terminó soltando la mano al entrenador, tal como reflejó el diario The Mirror en su nota de portada. "Rosenior criticó duramente a los jugadores, lo que provocó un enfrentamiento con el vestuario, y el club ya no tenía tiempo para salvar la temporada. El copropietario del club, Behdad Eghbali, estuvo presente en Brighton y escuchó los cánticos contra la directiva y el entrenador, lo que finalmente los obligó a tomar una decisión drástica“, publicó el medio inglés.

Cesc Fabregas, el candidato favorito de los hinchas del Chelsea para reemplazar a Liam Rosenior (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En la conferencia de prensa posterior a la goleada en contra frente a Brighton, Rosenior realizó lapidarias declaraciones contra sus jugadores cuando le consultaron sobre si había sido la peor caída “en términos de rendimiento”: “Por mucho. Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. Fue inaceptable en la actitud. Sigo defendiendo a los jugadores, pero son indefendibles. La actuación de esta noche... Por los goles que recibimos, las pelotas que perdimos, la falta de intensidad en el equipo. Algo tiene que cambiar drásticamente”. El cambio fue su salida del club.

Por último, en cuanto a posibles sucesores de Liam Rosenior, el principal candidato de los hinchas, según The Sun, es el español Cesc Fábregas, actualmente en funciones en el Como de Italia. Además del ex jugador del Barcelona, asoman otros nombres como el de Diego Simeone, Frank Lampard (viene de ascender al Coventry City), Xavi Hernández, Unai Emery, Roberto De Zerbi, Oliver Glasner y Andoni Iraola. Oficialmente, Chelsea anunció que se tomará el tiempo necesario para encontrar a su nuevo DT.