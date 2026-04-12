La postura a favor de Enzo Fernández en Inglaterra tras el conflicto con el Chelsea: “Dejó al descubierto la desnudez del emperador”

Enzo Fernández se perdió dos partidos con el Chelsea por una sanción interna (Reuters/Peter Cziborra)

“El Chelsea castigó a Enzo Fernández por exponer el fallo fatal del proyecto”. Con este título, el periodista británico Jonathan Wilson dejó en evidencia la “crisis existencial” que rodea el elenco de Londres y cómo tiene que convivir con su propia política interna. El argentino recibió una sanción de dos partidos sin poder jugar por parte de la institución, que tomó como vocero al entrenador Liam Rosenior, por haber expuesto que le gustaría vivir en España, algo que puertas adentro relacionaron como un guiño al Real Madrid, que se mostró interesado en el volante de la selección argentina en varias oportunidades.

No obstante, los motivos de la multa son más profundos. El periodista mencionado realizó un minucioso análisis en el portal The Guardian en el que puntualizó sobre el manejo dirigencial del elenco blue. “Madrid se parece mucho más a Buenos Aires, donde Fernández creció, que a Londres. No es descabellado que un argentino en Argentina reflexione sobre eso”, destacó sobre los dichos de Enzo, quien dejó en claro que le gustaría vivir en España.

Según el análisis de Jonathan Wilson, el punto de inflexión se basa en la política interna de fichajes desde la irrupción en 2022 del empresario estadounidense Todd Boehly y Clearlake Capital, quienes se transformaron en los propietarios del equipo. “Cuando tomaron las riendas prometiendo revolucionar el fútbol tradicional, su plan era fichar a jugadores jóvenes con contratos a largo plazo, con un salario base relativamente bajo pero con altos incentivos. Dejarlos desarrollarse y crecer juntos”, argumentó.

Enzo Fernandez es el segundo capitán del plantel y la sanción generó malestar en el vestuario (REUTERS/Ian Walton)

A esto, sumó: “Lo cual está bien, hasta que empiezas a tratar con futbolistas, muy pocos de los cuales esperan cumplir un contrato, y menos aún uno de ocho años y medio, sin mejoras o una posible transferencia. Existe una jerarquía de clubes y la verdad es que si un jugador de 107 millones de libras rinde lo suficientemente bien en el Chelsea como para justificar ese precio, lo más probable es que uno o más de los clubes de élite se interesen por él, independientemente del buen rendimiento del Chelsea”.

Para ejemplificar los datos mencionados, Chelsea lo fichó en 2023 procedente del Benfica de Portugal y le firmó un contrato hasta junio de 2032. Lo mismo sucede en el caso de Alejandro Garnacho. Más allá de que esto también se relaciona con las normas de fair play financiero que deben cumplir los equipos —principalmente ante desembolsos tan exorbitantes—, un vínculo de una duración considerablemente extensa es inusual.

“Más allá de la obvia ventaja de contar con un par de entrenadores experimentados, explica por qué los clubes no pueden construir equipos campeones solo con jóvenes promesas. A medida que crecen, los jugadores jóvenes querrán más: más dinero, más retos, más éxitos. Sin embargo, admitir esto implica reconocer el error fatal del proyecto del Chelsea. Fernández es, en esencia, el niño que ha puesto al descubierto la desnudez del emperador”, completó el periodista de The Guardian.

Liam Rosenior fue el vocero del Chelsea al imponer la sanción sobre Enzo Fernández, aunque aclaró que los problemas ya están solucionados (REUTERS/David Klein)

El informe también realiza un paralelismo con la situación de Marc Cucurella, quien afirmó que “sería difícil de rechazar” al Barcelona, y del Manchester City, donde Rodri Hernández le tiró un claro guiño al Real Madrid y a La Liga de España. “El fútbol es diferente, sobre todo porque despedir a un jugador simplemente le facilitaría su salida, sin necesidad de negociaciones incómodas sobre una compensación económica”, destacó el británico.

En esta misma línea, argumentó: “Y, por otro lado, las carreras y los contratos de los jugadores son cortos y los clubes son implacables a la hora de traspasarlos una vez que han dejado de ser útiles; es justo que un jugador que está a punto de terminar su contrato pueda negociar, al menos, con relativa libertad. Dadas las regulaciones sobre el contacto directo con el club (aunque no se aplican con especial rigor), es prácticamente la única manera que tiene un jugador de anunciar su disponibilidad y presionar a sus empleadores actuales”.

Vale destacar que el encuentro ante el Manchester City para el Chelsea se presentaba esencial para sus aspiraciones en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League. La derrota por 3-0 sin la participación de Enzo Fernández lo dejó en una vulnerable posición en la Premier League: quedó sexto con 48 unidades, a cuatro de distancia del Liverpool.

*Chelsea perdió un partido clave en la Premier sin la presencia de Fernández

Según medios británicos, los propios futbolistas del elenco de Londres buscaron convencer a la institución y al entrenador Rosenior para que reviertan la sanción. Sin embargo, la respuesta fue tajante. “Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar. Hay ciertos valores en los que creo y que creo que harán más fuertes al club si los cumplimos”, comentó el DT en la conferencia de prensa.

Más allá del fuerte contrapunto que se generó dentro del vestuario, Liam Rosenior aseguró que la polémica ya fue solucionada: “Tuve una buena charla con Enzo. Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él, pero creo que la gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo”. Sin embargo, la sanción de dos partidos que se le impuso a Enzo Fernández por sus declaraciones en Argentina marcó un fuerte precedente en el Chelsea, algo que no pasó desapercibido y generó un enorme revuelo en Inglaterra.