Latorre eligió al reemplazante de Balerdi en la lista de la selección argentina para el Mundial: “Tendría que haber estado en los 26″

Diego Latorre eligió a Emiliano Buendía como el jugador que debería reemplazar a Leonardo Balerdi en la selección argentina para el Mundial 2026, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmara la baja del defensor del Olympique de Marsella por una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha.

“Para mí tendría que entrar Buendía, sí. Porque es un volante que es muy completo. Pero además tiene gol, tiene mucho gol, pegada de media distancia”, sostuvo Latorre en el programa F12 de ESPN, conducido por Mariano Closs. El ex futbolista no dejó margen para la incertidumbre: “Yo no tengo ninguna duda”, repitió ante sus compañeros de panel.

PUBLICIDAD

La postura del ex mediapunta generó debate inmediato en el estudio. Esteban Edul señaló que en ese sector del campo ya figuran Thiago Almada y Nicolás Paz, mientras que Closs recordó la presencia de Giovani Lo Celso y Valentín Barco en el plantel. Latorre reconoció la objeción pero no cedió. “Te lo pueden decir... Yo te digo lo que veo por mi afinidad futbolística, por lo que yo vi de Buendía, que lo he seguido mucho particularmente a él durante buena parte de la temporada. Para mí tendría que haber estado entre los 26“, sentenció.

Emiliano Buendía brilló en el Aston Villa junto al Dibu Martínez (REUTERS/Kemal Aslan)

La elección de Latorre resulta llamativa en términos posicionales: Balerdi es defensor central, mientras que Buendía se desempeña como volante. El comentarista justificó su preferencia en la temporada del marplatense de 29 años en el Aston Villa de Inglaterra: 53 partidos oficiales, 11 goles y 9 asistencias, además de haber sido figura en la final de la Europa League con título incluido. “La temporada de Buendía ha sido extraordinaria, eh”, remarcó. “La recta final de Buendía fue extraordinaria pero en serio”, insistió.

PUBLICIDAD

Latorre también abrió el análisis a otras posibilidades: “Hay que esperar, es la voluntad del entrenador, pero es la oportunidad justa si se quedó con ganas de Buendía, de Máximo Perrone...“, señaló, aunque dejó en claro que su candidato personal es el jugador de Aston Villa.

La baja de Balerdi, confirmada el sábado por la AFA tras los estudios realizados por el cuerpo médico, obliga al entrenador Lionel Scaloni a definir un reemplazante antes del debut del seleccionado. Según pudo saber Infobae, los nombres que maneja el cuerpo técnico son los de Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta, ambos presentes en la lista preliminar de 55 futbolistas. Tampoco se descarta a los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes ya se encuentran en la concentración en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El reglamento de la FIFA establece que los entrenadores tienen tiempo hasta 24 horas antes del primer partido del torneo para realizar modificaciones en la nómina definitiva de 26 jugadores. En el caso de Argentina, ese plazo vence el lunes 15 de junio a las 22 horas. La Albiceleste debuta el 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium.

Pero el artículo 24 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26, titulado “Lista definitiva”, abre un interrogante adicional. Su inciso 2 establece que “solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad”, y agrega: “Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA”. Esa cláusula habilitaría, en teoría, la posibilidad de incorporar a un futbolista que no figure entre los 55 de la prelista publicada el 11 de mayo, siempre que la AFA presente la documentación médica correspondiente y la entidad la apruebe.

PUBLICIDAD

Scaloni, en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 ante Honduras, no ocultó que la decisión sobre el reemplazante todavía no está tomada. “Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100 por ciento con muchos jugadores y, a lo mejor, esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar”, afirmó el DT oriundo de Pujato. Y agregó: “No nos apresuramos. Porque si lo hacemos, después puede ser una decisión errada. Tenemos una idea, pero no tomaremos una decisión hasta el partido del martes seguramente”, en referencia al amistoso ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Entre los nombres que circulan figura también Ignacio Ovando, joven figura de Rosario Central que sedujo al cuerpo técnico sin haber sido incluido en la prelista de 55. Su incorporación dependería precisamente de esa excepción reglamentaria que la FIFA debe aprobar.

PUBLICIDAD

El panorama se complica por el estado físico de varios jugadores del plantel. Gonzalo Montiel, de River Plate, sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo el 17 de mayo durante la semifinal del Torneo Apertura, y es uno de los casos de mayor compromiso, aunque viene en franca recuperación. Nahuel Molina, del Atlético de Madrid, tuvo una rotura fibrilar en el muslo izquierdo el 9 de mayo y cumplió un mes de rehabilitación. Ambos laterales derechos serán evaluados en los próximos días. A ellos se suman Leandro Paredes, con una distensión en el isquiotibial derecho, y Julián Álvarez, con una molestia en el tobillo que Scaloni prefiere no forzar.

Con Lionel Messi ya disponible para sumar minutos en el amistoso ante Islandia, Nico González recuperado de una distensión muscular y Cristian Romero con más de 30 minutos en cancha tras su esguince de ligamento de rodilla derecha, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero del Aston Villa sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha antes de la final de la Europa League, pero todo indica que estará bajo los tres palos del Arrowhead Stadium de Kansas City para el debut.

PUBLICIDAD