“¿No confiás en un policía federal?”: qué dijeron la “polihot” y su amiga sobre la pistola hallada tras el choque fatal

La 'Policía Hot' y su amiga cuentan su historia en tevé

Nicole Verón, la ex Policía de la Ciudad expulsada de la fuerza por producir contenido erótico, y Janice Sochas, la joven que conducía el BMW involucrado en el choque fatal de la autopista Riccheri, hablaron este lunes por primera vez en televisión sobre el accidente que terminó con la muerte de Hugo Javier López.

En la entrevista apuntaron contra un efectivo de la Policía Federal por el manejo de la pistola rosa secuestrada tras el siniestro, negaron haber consumido drogas y defendieron su versión sobre lo ocurrido. Una de ellas, además, aseguró haber recibido amenazas.

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Las dos mujeres fueron entrevistadas en DDM (América), donde respondieron preguntas sobre el accidente ocurrido la semana pasada en Ezeiza y sobre las circunstancias que rodearon el hallazgo de la pistola Bersa BPP calibre 9 mm Parabellum color rosa que llevaban en el vehículo y luego apareció en un móvil de la PFA.

“En ningún momento toqué la pistola”, aseguró Verón. “Fue un personal policial de la Policía Federal quien tomó el arma del interior del vehículo”, sumó.

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La pistola Bersa color rosa y el cargador que llevaban en el vehículo y que es propiedad de Janice Sochas, de 21 años

Ante una consulta del periodista Martín Candalaft sobre cuál habría sido el motivo para que un efectivo retirara el arma y luego las acusara de intentar ocultarla, la ex agente respondió: “No lo sabemos y es por eso que se está abriendo la investigación”.

Y continuó: “A mí se me acusa de que yo fui la que manejaba, que yo era quien portaba el arma. Y la verdad es que no”.

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Verón también explicó por qué decidió hablar recién ahora. “No he vuelto a dar una anterior nota por respeto a la persona fallecida”, sostuvo.

La ex agente afirmó además que existen cámaras de seguridad que habrían registrado lo ocurrido y que su defensa, a cargo de Leonardo Martínez Herrero, solicitó esas imágenes para incorporarlas a la investigación.

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Janice Sochas (izquierda) y Nicole Verón, la "polihot" (derecha)

El hallazgo de la pistola fue uno de los aspectos que más llamó la atención del caso. Tal como contó Infobae, el arma estaba registrada a nombre de Sochas, pero terminó siendo encontrada dentro de una camioneta de la Policía Federal, una circunstancia que derivó en una investigación paralela para determinar cómo llegó hasta allí.

Durante la entrevista, Sochas confirmó que la pistola le pertenece y aseguró que cuenta con la documentación correspondiente para su tenencia.

Según explicaron, ambas comenzaron a llevar armas por seguridad frente a una persona a la que denunciaron por violencia de género. “Las dos tenemos una causa contra esa persona”, señaló Sochas. Verón fue más allá y aseguró: “Esta persona atentó contra nuestra vida no solo en una oportunidad, sino en varias ocasiones. Es muy peligrosa, nos seguía por varios lados”, agregó.

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En ese contexto, ambas cuestionaron el accionar del agente de la DUOF San Isidro de la PFA que intervino tras el choque. “¿No confiás en un policía federal?”, aseguraron que les dijo durante el procedimiento.

De acuerdo con uno de los relatos que giran en torno al caso “todos vieron” cuando Verón entregó la pistola. Otra variante, que figura en el primer parte, que la mujer se metió dentro del móvil y la dejó en el asiento.

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La "polihot" y su amiga ratificaron su inocencia

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la presencia de elementos vinculados al consumo de drogas dentro del BMW.

Verón reconoció que durante el procedimiento se encontró un picador con restos de marihuana, aunque negó que hubiera estupefacientes en el vehículo al momento del accidente. “Había un picador de marihuana. No había marihuana”, aseguró.

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También rechazó que hubieran consumido drogas antes del choque. “Nos hicieron los análisis correspondientes y salieron todos negativos”, afirmó al referirse a los estudios toxicológicos practicados luego del siniestro.

Respecto de la mecánica del accidente, Sochas ratificó que era ella quien conducía el BMW al momento del impacto y negó ir a alta velocidad. “Yo iba conduciendo a una velocidad permitida. A noventa”, dijo.

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Según su versión, el conductor fallecido circulaba a gran velocidad y fue quien impactó contra el BMW. Las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad serán determinantes para reconstruir la secuencia exacta del siniestro.

La causa que investiga la muerte de Hugo Javier López continúa en trámite, al igual que la pesquisa paralela abierta para esclarecer las circunstancias en las que la pistola registrada a nombre de Sochas terminó dentro de una camioneta de la Policía Federal.