Sociedad

Conmoción en Bahía Blanca: un hombre se apoyó sobre una pared falsa de un gimnasio, cayó al vacío y murió

La víctima era un reconocido abogado de la ciudad que fue director del puerto bahiense. La Municipalidad clausuró el local y la Justicia investiga si estaba habilitado

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Bahía Blanca: un reconocido abogado murió en un gimnasio
Bahía Blanca: un reconocido abogado murió en un gimnasio

La ciudad de Bahía Blanca atraviesa días de pura conmoción tras la trágica muerte de Roberto Cafasso, un reconocido abogado que llegó a ser parte del directorio del puerto local. Según trascendió, el último sábado mientras estaba en el gimnasio, se apoyó en una pared falsa, cayó al vacío y murió.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, todo tuvo lugar el pasado sábado 6 de junio cuando en una sede de SportClub el hombre de 69 años practicaba actividad física en una máquina elíptica. Cuando terminó su rutina, por causas que aún se investigan, la víctima se apoyó sobre una pared falsa en donde había unos banners y cayó desde una altura de cinco metros.

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A pesar del intento de los equipos de emergencia para intentar reanimarlo, el hombre fue declarado muerto en el lugar.

Cafasso tenía 69 años, era abogado de trayectoria en la ciudad y había integrado el directorio del Puerto de Bahía Blanca durante más de seis años. Al momento de su muerte, se encontraba vinculado a la empresa Bunge. Su fallecimiento generó una inmediata reacción en distintos ámbitos de la ciudad, tanto en el sector judicial como en el portuario.

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Según la reconstrucción inicial que manejan en la Fiscalía, Cafasso estaba usando la máquina elíptica y en un momento descendió a buscar un objeto, posiblemente una botella de agua. En esas circunstancias, se habría apoyado sobre lo que aparentaba ser una pared cubierta por una lona plástica con un banner impreso. Detrás de esa superficie, no había ninguna estructura de material: solo el vacío. La caída se produjo desde una altura superior a los cinco metros hacia una oficina interna del establecimiento.

Bahía Blanca: un reconocido abogado murió en un gimnasio
Roberto Cafasso, el abogado de 69 años que falleció el último sábado

El fiscal Cristian Aguilar quedó a cargo de la investigación y dispuso de inmediato las primeras medidas. Entre ellas, ordenó la clausura del gimnasio, instruyó a Policía Científica para que realice distintos peritajes en el lugar y dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, solicitó información para determinar si el local contaba con habilitación vigente o si esta había vencido, y para identificar a los titulares legales del negocio.

En medio de los avances en la investigación, desde las cuentas oficiales del gimnasio remarcaron que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Dicho esto, La Brújula adelantó que fuentes judiciales indicaron que Aguilar ya comenzaba a delinear una posible imputación por homicidio culposo. El fiscal aguarda el informe de autopsia para avanzar en la reconstrucción judicial del hecho y definir los pasos siguientes en el expediente. Con ese resultado y los peritajes técnicos, la Justicia buscará establecer con precisión las condiciones de seguridad del sector donde ocurrió la caída y las eventuales responsabilidades.

En el ámbito municipal, el intendente Federico Susbielles ordenó una investigación administrativa interna para revisar el expediente y reconstruir la línea de tiempo vinculada a la carpeta de habilitación del gimnasio. La medida se suma a la clausura ya ejecutada por la Municipalidad tras el accidente y a los requerimientos que la Fiscalía había cursado con anterioridad. La pregunta central que tanto la Justicia como el Ejecutivo local buscan responder es si el establecimiento operaba dentro del marco legal o si existían irregularidades en su situación administrativa.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca expresó su pesar a través de un comunicado público. “Durante más de seis años formó parte de nuestro Directorio, dejando una huella imborrable a partir de su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento de nuestro Puerto”, señaló la institución. El texto agregó: “Quienes compartimos este camino con él vamos a recordarlo no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad como persona”.

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