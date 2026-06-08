Susto en La Rural: se incendió una cocina y más de 60 personas se autoevacuaron

Se incendió una cocina en la sede de La Rural en Palermo y evacuaron a 60 personas

Un incendio en el subsuelo del predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, provocó esta tarde la autoevacuación de más de 60 personas, según informaron fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas (NA). El foco ígneo se originó en un ambiente destinado a cocina y fue controlado por Bomberos de la Ciudad, sin que se registraran heridos entre los presentes.

El episodio se produjo este lunes 8 de junio. De acuerdo con lo consignado por allegados al operativo, la evacuación se desarrolló en orden y la totalidad de los presentes abandonó el lugar sin inconvenientes. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió en el predio a tres mujeres por inhalación de humo, aunque ninguna de ellas requirió traslado a un centro asistencial.

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Las imágenes registradas en el lugar muestran a bomberos y personal policial revisando las instalaciones junto a lo que parecen ser planos de la construcción, en lo que se interpretó como una verificación del estado estructural del edificio.

Al fondo del video se distingue humo todavía presente, y quien grababa tosía mientras captaba la escena. Entre el personal visible dentro del predio se contaban más de diez personas con delantal, camisa y corbata, con aspecto de ser mozos o trabajadores de servicio del lugar. Mangueras desplegadas y una autobomba completaban el panorama operativo. El episodio resultó afortunadamente menor.

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Desde el exterior del predio podía observarse la avenida Libertador y, a lo lejos, parte del palacio que alberga la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

Bomberos trabajaron para controlar el incendio que se originó en una cocina del predio de La Rural

La Rural, cuyo acceso principal se ubica sobre la avenida Santa Fe frente a la plaza Italia, es uno de los espacios de mayor convocatoria de la ciudad. El predio alberga a lo largo del año muestras de alcance nacional e internacional, entre ellas la Feria del Libro, la Exposición Rural —el encuentro agropecuario más tradicional del país— y la Feria Internacional de Turismo, entre otras.

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En su sitio, La Rural resalta el hecho de ser el principal predio ferial del país y de América Latina, con 300 eventos al año y más de 4 millones de visitantes, en una superficie de más de 12 hectáreas ubicada en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con la reseña institucional del predio, el espacio se originó a partir de la creación de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1866, con la misión de impulsar y promover temas vinculados al agro y la ganadería.

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Según ese mismo texto, en 1875 el Estado cedió 12 hectáreas en Palermo, delimitadas por las actuales Av. Santa Fe, Fray Justo Santa María de Oro, Av. Cerviño y Av. Sarmiento.

La historia también señala que, tras la celebración de la 3° Exposición Nacional de Ganadería, el predio se consolidó como un punto de referencia del sector agropecuario y dio inicio a una tradición anual que reunió a productores, criadores, empresas y público de todo el país.

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En esa muestra, siempre según la reseña institucional, se exhibían razas de ganado y se promovía el intercambio de conocimientos, tecnologías y técnicas agropecuarias, con una expansión posterior que incorporó maquinaria agrícola, herramientas y espacios de educación y formación.