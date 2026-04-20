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Solana Sierra vuelve en el WTA 1000 de Madrid y una Top 10 aparece en su radar

La marplatense tendrá su primera participación en el cuadro principal del torneo español ante la ucraniana Dayana Yastremska. De ganar, irá contra la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo

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Solana Sierra durante su participación en el Australian Open de este año (Fuente: REUTERS/Edgar Su)
Solana Sierra durante su participación en el Australian Open de este año (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

El tenis argentino femenino suma una nueva ilusión en la gira europea de polvo de ladrillo. Solana Sierra tendrá su primera participación en el cuadro principal del WTA 1000 de Madrid, uno de los torneos más prestigiosos del circuito, con un desafío de alta exigencia.

La marplatense, actualmente ubicada en el puesto 88° del ranking WTA, se enfrentará en la primera ronda a la ucraniana Dayana Yastremska, número 49 del escalafón. El partido está previsto para este miércoles, con horario a confirmar por la organización. Será el primer cruce entre ambas en el circuito.

Para Sierra, se trata de una nueva oportunidad de medirse ante rivales de peso y seguir afianzando su crecimiento en el circuito mayor. De hecho, este será su décimo enfrentamiento ante jugadoras del Top 50, frente a las cuales acumula resultados positivos que incluyen victorias ante nombres destacados del circuito.

La española Jessica Bouzas Maneiro, la británica Katie Boulter y las estadounidenses Emma Navarro y Peyton Stearns son algunas de las rivales de ese rango que fueron superadas por Sierra. La última, de hecho, fue su triunfo más reciente en el circuito mayor: 7-5 y 7-5 en la primera ronda de Indian Wells.

El desafío, sin embargo, podría escalar rápidamente en dificultad. En caso de superar su debut, la argentina tendría un cruce de máxima exigencia en la fase siguiente: la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo.

Amanda Anisimova, una de las mejores tenistas de la actualidad (Fuente: Reuters)
Amanda Anisimova, una de las mejores tenistas de la actualidad (Fuente: Reuters)

Ese eventual enfrentamiento representaría una prueba de fuego para Sierra, que en lo que va de su carrera ha tenido experiencias complejas ante rivales de esa jerarquía. En sus dos antecedentes frente a jugadoras Top 10, este mismo año, no logró imponerse y apenas pudo dos games: cayó 6-0 y 6-0 ante la rusa Mirra Andreeva (8° del escalafón de la WTA) en el desierto californiano, y 6-1 y 6-1 frente a la estadounidense Coco Gauff (3°).

El cruce ante Yastremska marcará el retorno de Sierra al circuito mayor luego de tres semanas: su última presentación fue en el torneo de Charleston, el 30 de marzo, cuando cayó ante la estadounidense Akasha Urhobo (239°) por 7-5, 3-0 y retiro.

La marplatense tuvo un andar con altibajos en lo que va de la presente temporada. Luego de alcanzar el puesto 62° -el más alto de su carrera- en los primeros días de febrero, Sierra cayó a su actual 88° escalón del listado femenino. En 2026, acumuló hasta el momento 7 triunfos y 12 derrotas.

La tenista de 21 años busca levantar su nivel justo en su superficie preferida, el polvo de ladrillo, para llegar con un envión favorable a Roland Garros, segundo Grand Slam del año y donde ya tiene asegurada su plaza en el cuadro principal.

Tres argentinas buscan avanzar en Charlottesville

Mientras Solana Sierra será la única tenista nacional en el cuadro del Madrid Open, otras tres representantes albicelestes encenderán su ilusión en el W100 de Charlottesville, en los Estados Unidos.

María Lourdes Carlé (168° del ranking WTA y séptima favorita) y Julia Riera (206°) debutarán ante rivales provenientes de la clasificación. Desde allí, Martina Capurro (300°) buscará una plaza en el cuadro principal.

Lourdes Carlé jugará esta semana en Charlottesville (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)
Lourdes Carlé jugará esta semana en Charlottesville (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

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