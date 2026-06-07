Así entrena Logan Paul: seis días de gimnasio, lucha libre y un foco total en el core

Logan Paul atribuyó su transformación física a una rutina diaria con 100 flexiones, 100 abdominales y 1,6 km de carrera (Will Markland/PA via AP)

Logan Paul, creador de contenido y luchador, sorprendió por su transformación física a los 31 años. En el último tiempo, se muestra más musculoso, lo que ha generado comentarios sobre el cambio en su apariencia. Según relata en una entrevista recogida por Men’s Health, atribuye este desarrollo a una serie de ajustes simples en su rutina diaria.

La transformación se aprecia en el volumen muscular, la definición y la solidez de la figura, resaltadas tanto por seguidores en redes sociales como por medios especializados. El cambio responde a una combinación de disciplina y constancia, factores que se reflejan en su aspecto actual.

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El nuevo físico ha sido objeto de conversación en plataformas como X, red social, donde usuarios destacaron la cantidad de músculo ganada.

Rutina diaria para ganar músculo

El cambio físico se atribuye, en parte, a una rutina diaria compuesta por ejercicios sencillos. Tras la observación de un usuario en X sobre el aumento de masa muscular, respondió: “Intensifiqué mi rutina. 100 flexiones, 100 abdominales, 1,6 km de carrera, todos los días“. La constancia en la ejecución de estas actividades permitió mantener el ritmo y prestar mayor atención al resto de hábitos.

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La constancia y la disciplina en la rutina diaria permitieron a Logan Paul sostener el entrenamiento y ordenar otros hábitos del estilo de vida (X/@LoganPaul)

No se trató únicamente de añadir ejercicios con el propio peso corporal y una carrera corta, sino de mantener una disciplina diaria que permitiera progresar. Esta combinación ayudó a lograr una mayor regularidad y a enfocarse en hábitos del estilo de vida, más allá del simple entrenamiento.

El giro hacia el entrenamiento de fuerza

El inicio en la WWE en 2022, empresa de lucha libre profesional, cambió su entrenamiento. Hasta ese momento, los entrenamientos se enfocaban principalmente en el boxeo, disciplina en la que nunca se utilizaban pesas. Solo en los últimos años empezó a tomarse en serio el entrenamiento de fuerza, y adoptó una nueva perspectiva sobre la preparación física.

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Durante una entrevista en el pódcast Impaulsive, programa conducido por Alex Hormozi, empresario e inversor, reconoció que el entrenamiento de fuerza no solo mejora la apariencia, sino que también contribuye a un mejor desempeño en el ring.

La decisión de comenzar a levantar pesas estuvo motivada tanto por el deseo de mejorar el físico como por la necesidad de adaptarse a los requerimientos de la lucha libre profesional.

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Logan Paul afirmó en el pódcast Impaulsive que el entrenamiento de fuerza mejora el físico y también el rendimiento en el ring (Credito: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/File Photo)

El dolor y la exigencia física en la lucha libre

Al incorporarse a la lucha libre profesional, identificó que aproximadamente el 80% del entrenamiento consiste en aprender a controlar el dolor. El proceso resulta menos intenso cuando se cuenta con mayor masa muscular, ya que el cuerpo está más preparado para soportar exigencias físicas.

La nueva rutina busca no solo el desarrollo estético, sino también la reducción del riesgo de lesiones. El entrenamiento de fuerza se ha convertido en un pilar esencial para afrontar los desafíos y exigencias de la WWE, donde la resistencia y la prevención de lesiones juegan un papel clave.

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Cómo es su entrenamiento actual

Actualmente, entrena en el gimnasio 6 días a la semana, combinando estas sesiones con la rutina de lucha libre. El levantamiento de pesas ocupa un lugar central en la programación, pero no se descuidan otros aspectos fundamentales como el trabajo del core.

Logan Paul entrena en el gimnasio seis días a la semana y suma trabajo de core con ejercicios como elevaciones de piernas y circuitos de abdominales junto a Jesse James West (AFP)

En una sesión compartida con el youtuber Jesse James West, creador de contenido sobre fitness, destacó la importancia del core. El calentamiento incluye saltos con peso, seguido de elevaciones de piernas colgados y un circuito de abdominales compuesto por encogimientos, patadas de tijera, toques de talón y encogimientos inversos.

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Qué mostró junto a otros creadores

La participación en rutinas conjuntas con creadores de contenido ha permitido mostrar detalles sobre los entrenamientos. La colaboración con Jesse James West, por ejemplo, facilitó la difusión de métodos y ejercicios específicos, como el circuito de abdominales y el énfasis en la preparación general.

La interacción con otros deportistas y youtubers ha servido para compartir experiencias y estrategias, potenciando no solo la visibilidad de la transformación, sino también el interés por las rutinas empleadas. La constancia y el enfoque en ejercicios funcionales y de fuerza han sido clave en la evolución física observada en los últimos años.

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