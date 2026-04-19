La contundente opinión de Javier Castrilli sobre la polémica del final del River-Boca: “Claro desplazamiento con el brazo”

El triunfo de Boca Juniors 1-0 ante River Plate en el Monumental por el Torneo Apertura quedó marcado por la polémica del final. A los 48 minutos del partido, Marcos Acuña envió una pelota al área en dirección a Lucas Martínez Quarta, quien acusó un empujón de Lautaro Blanco y terminó en el césped. Todo el Millonario reclamó remate desde los 12 pasos, pero el árbitro Darío Herrera entendió que no hubo falta y el VAR, a cargo de Héctor Paletta, no lo llamó a revisar.

El empujón debe evaluarse en función de la fuerza aplicada y sus consecuencias en la acción. ¿Martínez Quarta cayó por el impulso de los brazos de su marcador? En este caso, Herrera juzgó que el contacto fue leve, sin intensidad suficiente, y no provocó desplazamiento significativo ni alteró de manera clara la estabilidad o el control del adversario.

Todo lo contrario pensó el zaguero que viene de ser citado a la selección argentina. “Me extraña de vos, vas al Mundial, es penal, no me deja jugar la pelota”, reclamó con énfasis. Otro de los más enojados fue Maximiliano Salas.

Quien coincidió con el ex Fiorentina y con el planteo de todo River fue el árbitro Javier Castrilli. “Hubo un claro desplazamiento con el brazo… PENAL..!!!“, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La sentencia de Castrilli en su cuenta de X (antes Twitter)

“Ya es una constante en el fútbol argentino… La falta de seguridad jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente", añadió en un segundo posteo.

Y completó su idea: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.

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