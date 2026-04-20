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Stephen Curry redefine su juego y su vida: cómo la experiencia y la autocrítica impulsan su longevidad

El atleta reveló en una entrevista con Michelle Obama cómo cambió su visión del éxito tras años en la élite, priorizando el bienestar emocional, los proyectos creativos y la conexión profunda con sus seres queridos fuera de la competencia

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Stephen Curry revela cómo el paso del tiempo y las nuevas prioridades moldearon su carrera en la NBA y su vida personal (Matt Blewett-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
Stephen Curry revela cómo el paso del tiempo y las nuevas prioridades moldearon su carrera en la NBA y su vida personal (Matt Blewett-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

El paso del tiempo transformó el juego y la vida de Stephen Curry, quien compartió en el galardonado pódcast IMO, conducido por la exprimera dama Michelle Obama y producido por la productora Higher Ground Productions, fundada por los Obama, sus reflexiones más honestas sobre cómo afrontó los cambios profesionales y personales tras casi 15 años de matrimonio y 17 temporadas en la élite del baloncesto.

Con los años, Curry aceptó nuevas limitaciones físicas y redefinió sus prioridades, situando ahora el bienestar, la familia y la adaptabilidad como ejes centrales de su vida, dentro y fuera de la cancha. Sus declaraciones en IMO revelan cómo la madurez y la experiencia influyeron en su manera de competir y enfrentar los desafíos cotidianos.

Stephen Curry reconoce su transformación, la evolución de su cuerpo y mentalidad, y el esfuerzo constante para adaptarse y mantener su rendimiento. “No soy el mismo de cuando empecé”, afirmó en su conversación con IMO. Explicó que hay días en que debe reconocer sus límites y trabajar sobre ellos.

En el pódcast IMO, conducido por Michelle Obama, Curry destaca la importancia del bienestar y la familia fuera del baloncesto (Kevin Jairaj-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
En el pódcast IMO, conducido por Michelle Obama, Curry destaca la importancia del bienestar y la familia fuera del baloncesto (Kevin Jairaj-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

En esta etapa, Curry centra su atención en el autocuidado y la preparación física, y también en fortalecer su mentalidad. Competir al más alto nivel requiere, según él, “replantearte cómo entrenas, cómo recuperas y cómo te preparas para competir”, ya que las prioridades cambian con los años. Ahora valora más la paciencia y el equilibrio entre su carrera y sus necesidades personales.

“Ser vulnerable y honesto ayuda a otros a entender que el cambio es parte de la vida”, añadió. Michelle Obama y Higher Ground Productions subrayaron que su longevidad en la NBA le permitió desarrollar paciencia en cada proceso y buscar un equilibrio en todos los aspectos de su vida.

El rol de la familia en el proceso de crecimiento fuera del baloncesto

Para Curry, el crecimiento personal está vinculado a Ayesha Curry y a la crianza de sus cuatro hijos. En IMO, indicó: “El mayor aprendizaje de estos casi 15 años de matrimonio es que seguimos aprendiendo y creciendo juntos”, una muestra del proceso conjunto que mantienen como pareja.

El jugador reconoce las limitaciones físicas que surgen con los años y la necesidad de adaptar sus rutinas de entrenamiento y recuperación (David Gonzales-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
El jugador reconoce las limitaciones físicas que surgen con los años y la necesidad de adaptar sus rutinas de entrenamiento y recuperación (David Gonzales-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Tanto Stephen como Ayesha Curry compartieron que la vida familiar les enseñó a apoyarse el uno en el otro en medio de las rutinas y retos cotidianos. “Recordar que, en medio de todo el ruido, somos un equipo. Siempre volvemos al centro, conscientes de que lo único que permanece es nuestra unión”, expresó Ayesha durante la charla.

Ambos relataron las dificultades de ser una pareja pública y de enfrentar las tensiones diarias derivadas de la exposición mediática y las responsabilidades familiares. Curry resaltó: “Intentamos no rehuir de la tensión diaria. Saber que tu matrimonio no será perfecto es parte del camino, y enfrentarlo juntos nos fortalece”.

En la charla también abordaron la necesidad de poner límites y de aceptar apoyo externo. “No puedes darlo todo en cada aspecto. Hay que aprender a decir no, a establecer límites y a aceptar ayuda”, afirmó Ayesha Curry. Para la familia, la honestidad emocional y el apoyo mutuo resultan esenciales para el equilibrio y el bienestar.

Proyectos recientes y visión a mediano plazo

Stephen Curry proyecta su futuro más allá del baloncesto, con nuevos proyectos como la película GOAT y una visión enfocada en compartir tiempo y experiencia con los suyos (EFE/RossCameron)
Stephen Curry proyecta su futuro más allá del baloncesto, con nuevos proyectos como la película GOAT y una visión enfocada en compartir tiempo y experiencia con los suyos (EFE/RossCameron)

Considerando el estreno de la película animada GOAT y otros proyectos venideros, Curry reflexionó: “Llevo 17 años en la liga y cada temporada valoro más el tiempo compartido con los míos. Ahora aprecio cada momento”. Si bien el baloncesto sigue siendo parte importante de su vida, el disfrute del presente y el crecimiento personal cobraron un nuevo significado.

El deportista señaló que no puede prever qué ocurrirá el próximo año, pero sí sabe que busca estar más cerca de su familia y explorar desafíos fuera del baloncesto. “Es un honor haber llegado hasta aquí, pero ahora es fundamental cuidar de los míos y compartir lo aprendido con la comunidad”, expresó.

En su cierre con Higher Ground Productions, Stephen Curry sostuvo que el valor de su viaje deportivo y vital reside en la capacidad de adaptación y en la determinación para seguir adelante. Para Curry, su mayor logro es continuar aprendiendo y disfrutando tanto en la cancha como en su vida privada.

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