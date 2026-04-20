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El golazo de Ricardo Centurión en la victoria de Racing de Córdoba segundos antes de salir en camilla

La Academia cordobesa se impuso por 3-0 sobre Defensores de Belgrano en la Primera Nacional con una gran actuación del experimentado volante ofensivo, quien luego fue reemplazado por una molestia

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El atacante marcó con un disparo de larga distancia en la victoria contra Defensores de Belgrano

Ricardo Centurión fue uno de los protagonistas de la victoria por 3-0 de Racing de Córdoba sobre Defensores de Belgrano por la décima jornada de la Primera Nacional. El futbolista de 33 años convirtió un golazo en Nueva Italia que cambió el rumbo del encuentro y cortó una gran sequía personal. Un puñado de minutos después de su conversión se tuvo que retirar en camilla por una molestia muscular.

Luego de que Leandro Córdoba abriera el marcador en el inicio del complemento, Ricky aumentó la ventaja para el elenco local a los 15 minutos del segundo tiempo: recibió de espaldas al arco en tres cuartos del campo rival, se acomodó con rapidez y sacó un potente disparo de larga distancia que ingresó en un ángulo y superó la estirada del arquero Alejandro Medina.

Tras convertir, corrió hacia la línea de cal con los brazos abiertos y ejecutó su tradicional celebración al ritmo de la ovación del estadio. La jugada que amplió la ventaja y definió el partido representó más que un tanto parcial para Centurión: fue el primer gol en Racing de Córdoba y su regreso a la red después de 140 días sin convertir. Para él, fue un renacer en su regreso al fútbol argentino tras su último paso por Oriente Petrolero de Bolivia, donde había marcado en la victoria por 3-1 frente a Blooming.

Sin embargo, Centurión se tuvo que retirar del terreno de juego en camilla algunos minutos más tarde por una molestia física que lo privó de seguir jugando. Aunque la despedida del ex Boca Juniors estuvo acompañada por el cántico “Centuuu, Centuuu” de los hinchas de Racing de Córdoba, reflejo de su vigencia e influencia en la institución. Luciano Viano completó el 3-0 final en el resultado.

La victoria, más allá de su valor simbólico, tuvo impacto en la tabla: Racing cortó una racha negativa, llegó a 14 puntos y quedó a tres de Deportivo Morón y Colón de Santa Fe, líderes de la Zona A de la Primera Nacional. Defensores de Belgrano, hasta entonces invicto y que está igualado en unidades con el elenco cordobés, terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Alejandro Medina y Francisco Tcherkaski. El puntero de la zona B es Gimnasia de Jujuy con 21 puntos, seguido por Tristán Suárez con 17.

La Academia cordobesa revirtió su presente en la Primera Nacional luego de la salida de Pablo Fornasari y el arribo de la dupla técnica compuesta por Ramiro Torres y Pablo Motta. De hecho, la marcha del entrenador anterior quedó envuelta en una polémica, ya que le rescindieron el contrato después de un empate sin goles contra Mitre de Santiago del Estero. Allí, tomó una peculiar decisión con Centurión: ingresó en el primer tiempo y fue reemplazado en el complemento. Manuel Pérez, presidente de la institución, afirmó que esa fue la causa principal.

Ricky Centurión convirtió un golazo para el delirio de la gente de Racing en Nueva Italia (@ClubARacing)
Ricky Centurión convirtió un golazo para el delirio de la gente de Racing en Nueva Italia (@ClubARacing)

Centurión debutó en Primera División con Racing Club de Avellaneda en 2012 y fue protagonista en la coronación en el Torneo Transición 2014. Pronto emigró al Genoa de Italia, pero volvió a destacarse en el fútbol argentino, defendiendo la camiseta de Boca Juniors y conquistando el torneo 2016/17. Su carrera, no obstante, estuvo atravesada por episodios de indisciplina y breves pasos por numerosos clubes, desde su regreso a Genoa hasta Vélez, Atlético San Luis de México, San Lorenzo, Barracas Central y el reciente ciclo en el fútbol boliviano.

“Quiero dedicarme a jugar al fútbol y que se hable totalmente de fútbol y de Racing. Quiero llevar a este club en conjunto, con todo, a lo máximo, que eso es lo que queda para la vida. Y estoy del otro lado y así se lo voy a demostrar a todos”, fueron las palabras que utilizó Centurión en su presentación en la Academia cordobesa.

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