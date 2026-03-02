Tras tomar una llamativa decisión con Ricardo Centurión, le rescindieron el contrato al DT de Racing de Córdoba

Pablo Fornasari dejó de ser el DT de Racing de Córdoba

El ciclo de Pablo Fornasari al frente de Racing de Córdoba concluyó tras apenas tres partidos en la Primera Nacional. El andar irregular y la falta de juego convincente llevaron a la dirigencia a rescindir su contrato este lunes, según informó el medio Cadena 3. Con cuatro puntos obtenidos y el equipo ubicado en el décimo puesto de la zona A, la institución cordobesa busca ahora replantear su rumbo futbolístico ante la expectativa generada por contrataciones relevantes, como la de Ricardo Centurión.

De hecho, uno de los temas que generó debate antes de la salida del DT fue la participación que tuvo Ricky en el empate 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero en el estadio Miguel Sancho: el volante ingresó en el primer tiempo y fue reemplazado en el complemento.

“Creemos que está para jugar 30, 35 minutos al máximo. Hoy terminó haciendo casi 65 y notábamos que estaba extenuado, y creíamos que teníamos que cambiar. Tenemos que llevarlo de a poco”, explicó Fornasari sobre la ventana de tiempo en la que utilizó al habilidoso ex jugador de Boca Juniors.

Centurión no tuvo mucho rodaje desde su llegada a Racing de Córdoba

Lo cierto es que Centurión ingresó a los 20 minutos de la primera etapa, cuando tuvo que reemplazar a su compañero Sergio González, quien se había lesionado, en un momento en el que el conjunto cordobés intentaba ejercer presión sobre la defensa rival, aunque sin generar ocasiones de peligro real.

Ya en el complemento, el cero perduraba en el marcador y Fornasari quiso renovar energías. Es por eso que decidió sacar del terreno de juego a Centurión, de 33 años y de último paso en Oriente Petrolero de Bolivia. En su lugar ingresó Ignacio Valsangiácomo, a los 26 minutos de la segunda mitad.

De todos modos, este fue el partido en el que más tiempo permaneció Centurión dentro del campo desde su llegada en enero de este año. En el debut con victoria por 1-0 frente a Estudiantes de Caseros solo jugó cuatro minutos y luego jugó otros 21 en la derrota por 3-0 frente a Acassuso.

“Quiero dedicarme a jugar al fútbol y que se hable totalmente de fútbol y de Racing. Quiero llevar a este club en conjunto, con todo, a lo máximo, que eso es lo que queda para la vida. Y estoy del otro lado y así se lo voy a demostrar a todos”, fueron las palabras que utilizó Centurión en su presentación en la Academia cordobesa. Lo cierto es que el jugador surgido de Racing de Avellaneda aún no tuvo tiempo de demostrar.

En cuanto al duelo frente al elenco santiagueño, el conjunto de Nueva Italia dispuso de dos jugadores más durante buena parte del partido , pero no consiguió perforar la defensa rival. El empate consolidó la sensación de falta de contundencia y precipitó la decisión dirigencial de finalizar el vínculo de manera inmediata.

La reacción de la hinchada no se hizo esperar. Al finalizar el partido, el plantel abandonó el terreno bajo una lluvia de silbidos, expresando el sentir de una parcialidad que reclama mejores resultados y un fútbol más convincente.

“Los entiendo porque vienen a ver ganar al equipo siempre. Pagan la entrada y hacen un sacrificio grande para ir a la cancha y nosotros les tenemos que dar una alegría y demostrar algo”, manifestó Fornasari en la conferencia tras el partido.

El próximo compromiso de Racing de Córdoba será el domingo 15, cuando reciba a Almirante Brown en el estadio Miguel Sancho. En ese contexto, la dirigencia acelera la búsqueda de un sustituto y afronta el desafío de recuperar el nivel esperado tras un inicio que no cumplió con las expectativas generadas por el plantel y los refuerzos.