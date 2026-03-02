Deportes

Tras tomar una llamativa decisión con Ricardo Centurión, le rescindieron el contrato al DT de Racing de Córdoba

Pablo Fornasari dejó de ser el entrenador de la Academia cordobesa luego del empate 0-0 con Mitre de Santiago del Estero

Guardar
Pablo Fornasari dejó de ser
Pablo Fornasari dejó de ser el DT de Racing de Córdoba

El ciclo de Pablo Fornasari al frente de Racing de Córdoba concluyó tras apenas tres partidos en la Primera Nacional. El andar irregular y la falta de juego convincente llevaron a la dirigencia a rescindir su contrato este lunes, según informó el medio Cadena 3. Con cuatro puntos obtenidos y el equipo ubicado en el décimo puesto de la zona A, la institución cordobesa busca ahora replantear su rumbo futbolístico ante la expectativa generada por contrataciones relevantes, como la de Ricardo Centurión.

De hecho, uno de los temas que generó debate antes de la salida del DT fue la participación que tuvo Ricky en el empate 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero en el estadio Miguel Sancho: el volante ingresó en el primer tiempo y fue reemplazado en el complemento.

“Creemos que está para jugar 30, 35 minutos al máximo. Hoy terminó haciendo casi 65 y notábamos que estaba extenuado, y creíamos que teníamos que cambiar. Tenemos que llevarlo de a poco”, explicó Fornasari sobre la ventana de tiempo en la que utilizó al habilidoso ex jugador de Boca Juniors.

Centurión no tuvo mucho rodaje
Centurión no tuvo mucho rodaje desde su llegada a Racing de Córdoba

Lo cierto es que Centurión ingresó a los 20 minutos de la primera etapa, cuando tuvo que reemplazar a su compañero Sergio González, quien se había lesionado, en un momento en el que el conjunto cordobés intentaba ejercer presión sobre la defensa rival, aunque sin generar ocasiones de peligro real.

Ya en el complemento, el cero perduraba en el marcador y Fornasari quiso renovar energías. Es por eso que decidió sacar del terreno de juego a Centurión, de 33 años y de último paso en Oriente Petrolero de Bolivia. En su lugar ingresó Ignacio Valsangiácomo, a los 26 minutos de la segunda mitad.

De todos modos, este fue el partido en el que más tiempo permaneció Centurión dentro del campo desde su llegada en enero de este año. En el debut con victoria por 1-0 frente a Estudiantes de Caseros solo jugó cuatro minutos y luego jugó otros 21 en la derrota por 3-0 frente a Acassuso.

“Quiero dedicarme a jugar al fútbol y que se hable totalmente de fútbol y de Racing. Quiero llevar a este club en conjunto, con todo, a lo máximo, que eso es lo que queda para la vida. Y estoy del otro lado y así se lo voy a demostrar a todos”, fueron las palabras que utilizó Centurión en su presentación en la Academia cordobesa. Lo cierto es que el jugador surgido de Racing de Avellaneda aún no tuvo tiempo de demostrar.

En cuanto al duelo frente al elenco santiagueño, el conjunto de Nueva Italia dispuso de dos jugadores más durante buena parte del partido , pero no consiguió perforar la defensa rival. El empate consolidó la sensación de falta de contundencia y precipitó la decisión dirigencial de finalizar el vínculo de manera inmediata.

La reacción de la hinchada no se hizo esperar. Al finalizar el partido, el plantel abandonó el terreno bajo una lluvia de silbidos, expresando el sentir de una parcialidad que reclama mejores resultados y un fútbol más convincente.

“Los entiendo porque vienen a ver ganar al equipo siempre. Pagan la entrada y hacen un sacrificio grande para ir a la cancha y nosotros les tenemos que dar una alegría y demostrar algo”, manifestó Fornasari en la conferencia tras el partido.

El próximo compromiso de Racing de Córdoba será el domingo 15, cuando reciba a Almirante Brown en el estadio Miguel Sancho. En ese contexto, la dirigencia acelera la búsqueda de un sustituto y afronta el desafío de recuperar el nivel esperado tras un inicio que no cumplió con las expectativas generadas por el plantel y los refuerzos.

Temas Relacionados

Pablo FornasariRicardo CenturiónRacing de Córdobadeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing inauguró una nueva escuela en Avellaneda para 350 alumnos

El club invirtió más de USD 1.400.000 en su nuevo edificio, que cuenta con 14 aulas

Racing inauguró una nueva escuela

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La experiencia del exfutbolista lo llevó a una decisión basada en autoconocimiento, a diferencia del astro de Madeira, quien continúa sumando hitos en el máximo nivel del deporte

“Es importante saber cuándo dar

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

El técnico del club madrileño cuestionó la conducta del juvenil argentino tras la tarjeta roja ante Getafe. Qué arrojó el acta del árbitro Muñiz Ruiz que podría condicionar el futuro inmediato del delantero

La fuerte reacción de Álvaro

Tras la salida de Gallardo, River Plate visita a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: formaciones confirmadas

Con el interinato de Marcelo Escudero y la expectativa por la llegada del Chacho Coudet, el Millonario juega en Mendoza. Transmite ESPN Premium

Tras la salida de Gallardo,

La expulsión de Franco Mastantuono en la histórica derrota del Real Madrid contra el Getafe

El Merengue cayó 1-0 en el Santiago Bernabéu y el argentino recibió la tarjeta roja en el último minuto de partido, sanción que empañó su buen ingreso desde el banco de suplentes

La expulsión de Franco Mastantuono
DEPORTES
“Es importante saber cuándo dar

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La expulsión de Franco Mastantuono en la histórica derrota del Real Madrid contra el Getafe

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

TELESHOW
L-Gante se sinceró con Yanina

L-Gante se sinceró con Yanina Latorre en un fuerte mano a mano y habló sobre Wanda Nara: “Todo pasa por algo”

Andrea del Boca contó quién fue su gran amor y qué significó el fin de esa relación: “Quedé destruida”

Mica Viciconte, dura contra Nicole Neumann después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: “Cumplir la palabra es educar”

Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat y mostró su anillo de compromiso: “¿Esto quieren, zorras?”

El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

INFOBAE AMÉRICA

“Estamos atrasados”, dice Molinar al

“Estamos atrasados”, dice Molinar al anunciar rediseño curricular y mejoras en escuelas en Panamá

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán, blanco de nuevos bombardeos israelíes

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá