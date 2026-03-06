“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

Manuel Pérez contó que decidió sacar del cargo a Fornasari luego de lo sucedido con Centurión

La rescisión del contrato de Pablo Fornasari como entrenador de Racing de Córdoba se produjo apenas después de tres partidos en la Primera Nacional y en medio de crecientes expectativas por la llegada de Ricardo Centurión, cuya gestión en el campo por parte del DT generó controversias. De hecho, según explicó Manuel Pérez, presidente de la institución, esa fue la causa principal de su salida.

Uno de los episodios que encendió la polémica antes de la desvinculación del entrenador giró en torno a la utilización de Centurión, flamante refuerzo que había despertado expectativa desde su presentación en enero, en el empate 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero.

Centurión, de 33 años y con reciente paso por Oriente Petrolero de Bolivia, ingresó al partido a los 20 minutos del primer tiempo tras la lesión de Sergio González y fue sustituido a los 26 minutos del complemento.

Ricky llegó a Racing de Córodba tras su paso por Oriente Petrolero

“Ahí, ahí dije: ‘Hasta acá llegaste. Cuando lo sacó le dije a, a los que me acompañan al palco: ‘Hoy lo echo’. Y los que estaban conmigo dicen: ‘Hay que echarlo’. La verdad, porque no podés cometer semejantes torpezas. Si no está para jugar setenta minutos, no lo pongas”, sostuvo el presidente de la Academia cordobesa en diálogo con La Voz.

“No podés a semejante jugador ponerlo y sacarlo cuando el cambio era cualquier otro. Había para sacar a cualquiera. Y al final, cada vez que le daban la pelota a Ricky, venía un posible gol”, agregó Pérez. “Hay cosas que no se pueden tolerar y bueno, y obviamente que lo hablé con Ricardo después a la noche, lo hablé al otro día, que estaba para seguir”, indicó.

Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba

De todos modos, destacó el buen comportamiento del ex jugador de Racing de Avellaneda con el DT: “Me dice: ‘Estaba para seguir, Presi’. Pero bueno, fue, salió y le dio la mano al entrenador. Un caballero”.

Antes de que se materialice su salida Fornasari fue consultado por las razones de su decisión, explicó que observó a Centurión “exhausto” y sostuvo: “Creemos que está para jugar 30, 35 minutos al máximo. Hoy terminó haciendo casi 65 y notábamos que estaba extenuado, y creíamos que teníamos que cambiar. Tenemos que llevarlo de a poco”.

Ese encuentro contra el elenco santiagueño se transformó en la actuación más prolongada del mediocampista desde su llegada: en su debut, ante Estudiantes de Caseros, jugó cuatro minutos, y en el siguiente partido, frente a Acassuso, participó 21 minutos, según datos proporcionados por el sitio especializado en estadísticas, Transfermarkt.

Fornasari dejó el cargo tras solo tres partidos

La reacción de la parcialidad local fue de abierta reprobación: el plantel se retiró del campo bajo una fuerte silbatina, evidenciando la presión por conseguir mejores resultados y un juego más sólido. Fornasari reconoció este malestar ante la prensa y ofreció su visión: “Los entiendo porque vienen a ver ganar al equipo siempre. Pagan la entrada y hacen un sacrificio grande para ir a la cancha y nosotros les tenemos que dar una alegría y demostrar algo”.

Mientras el club busca un nuevo entrenador, Racing de Nueva Italia no disputará partidos este fin de semana a raíz del paro convocado por la AFA y regresará a la competición el domingo 15 a las 18 frente a Almirante Brown en el estadio Miguel Sancho.