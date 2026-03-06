Deportes

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

Manuel Pérez explicó por qué apartó del cargo a Pablo Fornasari

Guardar

Manuel Pérez contó que decidió sacar del cargo a Fornasari luego de lo sucedido con Centurión

La rescisión del contrato de Pablo Fornasari como entrenador de Racing de Córdoba se produjo apenas después de tres partidos en la Primera Nacional y en medio de crecientes expectativas por la llegada de Ricardo Centurión, cuya gestión en el campo por parte del DT generó controversias. De hecho, según explicó Manuel Pérez, presidente de la institución, esa fue la causa principal de su salida.

Uno de los episodios que encendió la polémica antes de la desvinculación del entrenador giró en torno a la utilización de Centurión, flamante refuerzo que había despertado expectativa desde su presentación en enero, en el empate 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero.

Centurión, de 33 años y con reciente paso por Oriente Petrolero de Bolivia, ingresó al partido a los 20 minutos del primer tiempo tras la lesión de Sergio González y fue sustituido a los 26 minutos del complemento.

Ricky llegó a Racing de
Ricky llegó a Racing de Córodba tras su paso por Oriente Petrolero

“Ahí, ahí dije: ‘Hasta acá llegaste. Cuando lo sacó le dije a, a los que me acompañan al palco: ‘Hoy lo echo’. Y los que estaban conmigo dicen: ‘Hay que echarlo’. La verdad, porque no podés cometer semejantes torpezas. Si no está para jugar setenta minutos, no lo pongas”, sostuvo el presidente de la Academia cordobesa en diálogo con La Voz.

“No podés a semejante jugador ponerlo y sacarlo cuando el cambio era cualquier otro. Había para sacar a cualquiera. Y al final, cada vez que le daban la pelota a Ricky, venía un posible gol”, agregó Pérez. “Hay cosas que no se pueden tolerar y bueno, y obviamente que lo hablé con Ricardo después a la noche, lo hablé al otro día, que estaba para seguir”, indicó.

Manuel Pérez, presidente de Racing
Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba

De todos modos, destacó el buen comportamiento del ex jugador de Racing de Avellaneda con el DT: “Me dice: ‘Estaba para seguir, Presi’. Pero bueno, fue, salió y le dio la mano al entrenador. Un caballero”.

Antes de que se materialice su salida Fornasari fue consultado por las razones de su decisión, explicó que observó a Centurión “exhausto” y sostuvo: “Creemos que está para jugar 30, 35 minutos al máximo. Hoy terminó haciendo casi 65 y notábamos que estaba extenuado, y creíamos que teníamos que cambiar. Tenemos que llevarlo de a poco”.

Ese encuentro contra el elenco santiagueño se transformó en la actuación más prolongada del mediocampista desde su llegada: en su debut, ante Estudiantes de Caseros, jugó cuatro minutos, y en el siguiente partido, frente a Acassuso, participó 21 minutos, según datos proporcionados por el sitio especializado en estadísticas, Transfermarkt.

Fornasari dejó el cargo tras
Fornasari dejó el cargo tras solo tres partidos

La reacción de la parcialidad local fue de abierta reprobación: el plantel se retiró del campo bajo una fuerte silbatina, evidenciando la presión por conseguir mejores resultados y un juego más sólido. Fornasari reconoció este malestar ante la prensa y ofreció su visión: “Los entiendo porque vienen a ver ganar al equipo siempre. Pagan la entrada y hacen un sacrificio grande para ir a la cancha y nosotros les tenemos que dar una alegría y demostrar algo”.

Mientras el club busca un nuevo entrenador, Racing de Nueva Italia no disputará partidos este fin de semana a raíz del paro convocado por la AFA y regresará a la competición el domingo 15 a las 18 frente a Almirante Brown en el estadio Miguel Sancho.

Temas Relacionados

Ricardo CenturiónManuel PérezPablo FornasariRacing de Córdobadeportes-argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El argentino tendrá su primera temporada como piloto titular y tendrá su primer contacto con la pista en las dos primeras prácticas

Franco Colapinto saldrá a pista

Así fue la destacada labor del argentino Nico Varrone en una accidentada práctica de la Fórmula 2 en Australia

El bonaerense fue de menor a mayor. Debutó con un 14º puesto y superó a su compañero de equipo. Fuerte choque de Colton Herta

Así fue la destacada labor

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United

La decisión de conservar el “Teatro de los Sueños” como sede principal impactó el desarrollo y la ambición de los clubes locales, marcando el inicio de una nueva era de competencia

El secreto detrás del Etihad:

Las perlitas de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca: el regalo de Messi, la frase de Trump sobre Cristiano y la sorpresa de De Paul

La presencia de las estrellas del club en la residencia estadounidense incluyó elogios, regalos y un clima distendido, en honor a la obtención del campeonato de la MLS en 2025

Las perlitas de la visita

Video: el momento en el que el argentino Mattia Colnaghi sufrió un problema en el motor en la primera práctica en la F3

El piloto de Red Bull venía mostrando su potencial, pero no pudo completar la actividad

Video: el momento en el
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Así fue la destacada labor del argentino Nico Varrone en una accidentada práctica de la Fórmula 2 en Australia

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United

Las perlitas de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca: el regalo de Messi, la frase de Trump sobre Cristiano y la sorpresa de De Paul

Video: el momento en el que el argentino Mattia Colnaghi sufrió un problema en el motor en la primera práctica en la F3

TELESHOW
Catherine Fulop mostró fotos inéditas

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

El “permitido” que el marido de Daniela de Lucía le otorgaría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo importante es ganar”

INFOBAE AMÉRICA

El misterio de los cristales

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United