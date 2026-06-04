Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia y el cuerpo técnico llegaron a la base aérea de Catam en Bogotá para emprender el desplazamiento a Estados Unidos, última escala de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde enfrentará a la selección de Jordania.

Previo a abordar el vuelo que los llevará hasta Norteamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó la bandera al director técnico Néstor Lorenzo como acto simbólico de representación de los 52 millones de colombianos.

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En el acto estuvo presente el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y la hija menor del Presidente, Antonella Petro.

La selección Colombia recibió el pabellón nacional previo a viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo - crédito Gustavo Petro

Justamente fue la menor una de las protagonistas del acto, cuando los jugadores recibían de manos de Gustavo Petro un sombrero vueltiao como detalle. La joven le habría pedido a James Rodríguez una fotografía o un autográfo, pero este no respondió a la solicitud, para no romper el protocolo y siguió en la fila como todos los demas.

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Antonella, aunque no reaccionó se mostró contenta de poder saludar personalmente a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el campeonato al que regresa Colombia luego de no lograr el cupo a la Copa del Mundo del 2022 en Catar.

Contrario a como ha sucedido en otras entregas de bandera, el capitán del equipo no fue el que recibió el pabellón nacional, y por el contrario fue Néstor Lorenzo el encargado de esta distinción. Esto también le ha válido críticas a James Rodríguez

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“Espero que subas a Netflix lo de hoy también ya que ahora usas documentales para lavarte la cara, no recibir el pabellón como capitán por parte del presidente te deja mejor parado que ir al mundial sin equipo y sin jugar MALA SANGRE HIJUEPUTA” @KEVIN18REAL

“Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible. Muy mal James Rodríguez. Qué decepción” @elojodelsalmon

“¿Fueron ideas mías o James Rodríguez le hizo el feo a Antonella, la hija de Petro ? De quinta si es así.” @ecblanco

Este fue el mensaje de Gustavo Petro a la selección Colombia durante la entrega de la bandera

Durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, Petro hizo un llamado a la unidad durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Presidencia

En su intervención, Petro destacó la importancia de resistir la codicia y la soberbia, valores que, según él, pueden opacar la verdadera esencia del deporte y la vida. El mandatario utilizó la frase “el último será el primero” como eje de su mensaje, instando al equipo a mantener la humildad y la solidaridad como principios fundamentales durante el certamen internacional.

Durante la ceremonia, el presidente recordó a los futbolistas el peso de portar los colores nacionales. “Saben ustedes perfectamente qué representan. Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones”, remarcó.

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El acto de entrega de la bandera fue presentado como un momento de unión entre la delegación y la sociedad colombiana. Petro enfatizó que el equipo lleva consigo no solo una insignia, sino la esperanza colectiva de millones de personas que esperan verlos triunfar en el torneo más relevante del fútbol internacional.

James Rodríguez encabeza la delegación de la selección Colombia rumbo a Estados Unidos - crédito Presidencia

Petro introdujo un elemento personal al mostrar un símbolo en su mano, que describió como la última letra del alfabeto arameo. “No es una cruz, es una letra de un alfabeto antiguo que se llama el arameo. Y es la última letra del arameo. Expresa unas palabras de Jesús, traducidas y traídas ahora es tiempo contemporáneo, que dicen que el último será el primero”, explicó.

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El mandatario confesó que esa frase ha guiado tanto su vida personal como la de su gobierno. Invitó a los jugadores a tener presente este principio durante los días de competencia, en los momentos de alegría y en las inevitables dificultades. “El último será el primero. Ha sido la filosofía y la consigna de mi vida propia, de este gobierno, y quiero que lo mantengan en el corazón”, sostuvo.

El presidente hizo hincapié en el carácter colectivo del fútbol y la necesidad de anteponer el equipo al individualismo. “Lleven eso siempre en su juego. Juego de equipo y de individuos. Individuos que deben mirar el equipo, equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada”, indicó.

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Petro insistió en que si la soberbia y la codicia se imponen, el equipo pierde su esencia y la nación se ve perjudicada. “Si la soberbia gana el equipo, gana el individuo, la codicia se impone y la vida cede y el último será relegado. Y no seremos lo que somos, un país que tiene que ser para todas y para todos”, manifestó.