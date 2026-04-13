El contundente informe del árbitro Sebastián Zunino sobre la expulsión de Marcos Rojo: la serie de insultos del futbolista

Marcos Rojo fue expulsado en el tramo final del encuentro entre Racing y River Plate en el estadio Presidente Perón, luego de aplicarle un fuerte golpe con el antebrazo a Lucas Martínez Quarta. Horas después del incidente que le valió insultos de la hinchada local al defensor con pasado en Boca Juniors, se conoció el informe del árbitro Sebastián Zunino.

La acción, registrada por las cámaras a diez minutos del cierre, condicionó a la Academia en una derrota que complica sus opciones en el Torneo Apertura. La jugada se produjo en una pelota detenida, donde Rojo, en un forcejeo con Fausto Vera, giró bruscamente y golpeó a Martínez Quarta, quien cayó de inmediato.

La expulsión de Marcos Rojo

La revisión evidenció con claridad la conducta violenta del defensor de 36 años, marco en el que las Reglas de Juego establecen la expulsión directa por agresión sin posibilidad de disputar la pelota. La secuencia fue decisiva: Racing quedó con un hombre menos y River, a través de Sebastián Driussi, amplió la diferencia a 2-0 tras capitalizar la superioridad numérica.

Aunque la acción escapó al control visual de Zunino, el protocolo VAR, que estaba a cargo de Ariel Penel, se aplicó de manera rigurosa: se revisaron las imágenes en una On-Field Review y, tras constatar la agresión, el juez procedió a expulsar al jugador de Racing. En ese momento, Rojo se acercó al árbitro y, visiblemente alterado, lo insultó. “Es un hijo de mil puta”, se pudo leer en sus labios.

Justamente, el juez del encuentro expuso los improperios que le propinó el zaguero subcampeón del mundo con la selección argentina en Brasil 2014 en un lapidario informe.

Según reveló el periodista Silvio Maverino en un artículo publicado en El Gráfico, Zunino indicó que el insulto que se llegó a observar en primera instancia existió como tal y reveló los que no pudieron tomar las cámaras de la transmisión. “¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda”, detalla el informe al que accedió el reportero.

La tensión no se limitó al terreno de juego. Tras el pitazo final, el informe arbitral confirmó la expulsión de José Francisco Bersce, ayudante de campo de la Academia, por protestar de forma desmedida y gritar “hijo de puta” a Zunino.

Previo a la acción que derivó en la tarjeta roja, Rojo ya había sido amonestado por protestar, sumando tensión en un partido en el que también cometió un error clave: en la jugada del primer gol, parecía llegar a tiempo frente a Facundo Colidio, pero el delantero riverplatense lo superó y firmó el 1-0. En ese momento, la defensa de Racing evidenció desajustes que terminaron siendo determinantes en el marcador final.

Frente a estos hechos, el Tribunal de Disciplina tomará una decisión. La suma de la agresión directa y la reincidencia en insultos agravados podría traducirse en una sanción de varias fechas para el defensor de la Academia.

El incidente protagonizado por Rojo no solo alteró el desarrollo del partido, sino que además reafirma una tendencia estadística particular: según datos publicados por el propio Silvio Maverino en sus redes sociales, el defensor ha recibido seis tarjetas rojas en el fútbol argentino, de las cuales cuatro le fueron mostradas en torneos nacionales y tres ante River Plate (la restante fue ante Platense).

“No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”, expresó Gustavo Costas de manera contundente en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo...”, agregó el DT de la Academia.