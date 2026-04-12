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La postura de Gimnasia de Jujuy con el futbolista detenido por una amenaza de bomba en un avión

El club esperará las actuaciones judiciales y este lunes tomará una determinación sobre el futuro de Emiliano Endrizzi. La chance de una rescisión de contrato sigue latente

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Un futbolista fue arrestado en un avión por amenaza de bomba

Un incidente de seguridad sacudió la rutina del fútbol argentino cuando Emiliano Endrizzi, defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue detenido bajo la acusación de una amenaza de bomba a bordo de un vuelo con destino a Buenos Aires. El episodio, ocurrido este sábado 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, generó operaciones de seguridad extraordinarias, impactó de manera directa en el cronograma del club y forzó la inmediata revisión de los procedimientos aeroportuarios.

El hecho provocó el despliegue del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex), que debió trasladarse desde Salta. Junto a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inspeccionaron al detalle tanto la aeronave como los equipajes. El resultado de la revisión fue negativo: no se hallaron explosivos ni dispositivos sospechosos. Los procedimientos, sin embargo, se extendieron y causaron trastornos logísticos para el Lobo jujeño, cuyo plantel debía viajar para enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares por la novena fecha del torneo de la Primera Nacional. La delegación debió atravesar un segundo escaneo, lo mismo que todo el equipaje. En consecuencia, el plantel terminó partiendo a las 19.30, a excepción del acusado, que quedó detenido.

La empresa Flybondi informó que el vuelo FO5181, programado para salir a las 13:25, sufrió demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1.200 pasajeros. En su comunicado, la aerolínea detalló: “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”. Flybondi recalcó que era el segundo episodio de este tipo en menos de 48 horas, lo que “genera un impacto directo en la operación”. La firma anticipó que evalúa impulsar acciones legales penales contra “todos los eventuales responsables”.

La declaración de una pasajera reveló la gravedad de la situación: “Dijo que iban a explotar todos”, expresión que, según el testimonio, fue motivo directo de la alarma. En redes sociales, el usuario Diego Dominelli difundió imágenes del momento en que la policía trasladó esposado a Endrizzi entre gritos y protestas de otros pasajeros.

Endrizzi fue titular durante ocho partidos en la presente temporada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Instagram: @oficialgyejujuy)
Endrizzi fue titular durante ocho partidos en la presente temporada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Instagram: @oficialgyejujuy)

El futbolista protagonista del incidente, Endrizzi, de 32 años, es catamarqueño y debutó profesionalmente en Instituto de Córdoba en 2014. Tras un paso por Independiente Rivadavia de Mendoza en 2022, se incorporó a Gimnasia de Jujuy a comienzos de 2023. Hasta la fecha, ha disputado más de 100 partidos y anotado 4 goles con la camiseta del club norteño. Había sido siendo titular en los ocho encuentros de la presente temporada hasta este domingo, que estuvo ausente en el triunfo del Lobo por 2 a 1.

El club emitió un comunicado minutos después de que se diera a conocer el incidente, en el que indicó que “actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido. El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución".

"Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante", había señalado el presidente Walter Morales, abriéndole la puerta a la rescisión del contrato. Desde la institución están esperando las actuaciones judiciales que pesan sobre el futbolista. Y después de eso tomarán una decisión. La chance de que se corte el vínculo se mantiene latente.

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