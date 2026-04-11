Detuvieron a un futbolista arriba de un avión luego de que amenazara con tener una bomba

Un futbolista fue arrestado en un avión por amenaza de bomba

El futbolista Emiliano Endrizzi fue detenido por “amenaza de bomba” en Jujuy y obligó a activar el protocolo de seguridad y la revisión total del aeropuerto antes del despegue del avión que estaba por trasladar al plantel de Gimnasia y Esgrima hacia Buenos Aires. Uno de los pasajeros grabó el momento en el que las autoridades se llevaron detenido al jugador de 32 años.

Según pudo averiguar Infobae, se llevó a cabo el procedimiento Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales) y dio negativo: no se detectó ningún artefacto, confirmaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El operativo afectó de manera directa al plantel profesional del Lobo jujeño, que debía volar a Buenos Aires para enfrentar mañana Agropecuario de Carlos Casares por la novena jornada del campeonato de la Primera Nacional.

Horas más tarde, la empresa Flybondi emitió un comunicado en el que dio detalles de lo sucedido. “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”, comenzó.

“Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación”, agregó.

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, concluyó.

El usuario de X (ex Twitter) Diego Dominelli compartió un video del momento en que la Policía se llevó esposado a Endrizzi dentro de la aeronave en medio del repudio de algunos pasajeros. La activación del protocolo alteró por completo la rutina del equipo y generó incertidumbre sobre la disponibilidad de los jugadores para el encuentro previsto, un compromiso fundamental en la planificación deportiva del club. A estas repercusiones se suman las dudas sobre el calendario inmediato de la competencia nacional, que queda condicionado por el resultado del procedimiento y las acciones judiciales que seguirán su curso.

¿Quién es Emiliano Endrizzi? El defensor catamarqueño de 32 años debutó como profesional en Instituto de Córdoba en 2014, militó en Independiente Rivadavia de Mendoza en 2022 y arribó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a principios de 2023. El defensor disputó los ocho partidos que el Lobo jujeño afrontó en lo que va del año. Desde que arribó a la entidad norteña, jugó más de 100 partidos y convirtió 4 goles.

La secuencia de operativos en la terminal, provocada por la segunda advertencia de bomba en menos de una semana, obligó al despliegue de personal especializado, la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y la implementación de medidas preventivas que, entre otros efectos inmediatos, generaron demoras en los vuelos y trastocaron la logística del club. La necesidad de extremar controles y revisar exhaustivamente tanto la aeronave como los equipajes de los pasajeros fue asumida por integrantes de Explosivos de Jujuy, quienes se encargaron de supervisar cada etapa del procedimiento, de acuerdo a la información proporcionada por el medio local Todo Jujuy.

El proceso incluyó el traslado de personal de Explosivos hasta el aeropuerto de Perico, la inspección meticulosa de la aeronave y el control de equipajes, siguiendo el protocolo habitual ante amenazas de bomba.

Este episodio es el segundo que afecta la terminal en pocos días. La repetición de alarmas expuso las limitaciones de los sistemas de prevención y colocó al aeropuerto bajo observación. La detención del integrante del contingente de Gimnasia de Jujuy, que mañana tiene programada su visita a Agropecuario a partir de las 16 en el estadio Ofelia Rozenzuaig, acentuó el impacto del caso y centralizó la expectativa en torno a la investigación judicial y las sanciones que puedan derivarse tanto para la persona arrestada como para la institución jujeña.

La reiteración de amenazas pone en revisión los controles y movilizó a las autoridades y los pasajeros. La última advertencia, que incluyó expresiones como “dijo que iban a explotar todos”, según relató una pasajera, volvió a sacudir el clima institucional y deportivo de Jujuy, y elevó la exigencia sobre quienes deben garantizar la seguridad aeroportuaria y preservar el desarrollo de las actividades deportivas y comerciales en la provincia. El hecho profundizó la inquietud ante la reiteración de este tipo de alertas en la provincia, y abrió una investigación con consecuencias tanto deportivas como institucionales.