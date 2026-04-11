El comunicado de Gimnasia de Jujuy tras la detención de uno de sus jugadores por la amenaza de bomba en un avión

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Instagram: @oficialgyejujuy)

El futbolista Emiliano Endrizzi, defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, tras una amenaza de bomba que movilizó a las fuerzas de seguridad y obligó a la evacuación y revisión total de la terminal antes del despegue del vuelo programado hacia Buenos Aires, destino en el que el equipo debía enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares por la novena fecha de la Primera Nacional. Tras el incidente, el Lobo jujeño emitió un comunicado.

“El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que, en ocasión del vuelo de la empresa Flybondi que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el día domingo frente a Agropecuario de Carlos Casares, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave“, comenzó.

El procedimiento activado requirió la intervención del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex), cuyos peritajes descartaron la existencia de artefactos explosivos en la aeronave y en los equipajes, según comunicó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a Infobae.

Un futbolista fue arrestado en un avión por amenaza de bomba

“Actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido. El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución“, indicó la institución jujeña.

El operativo causó notables demoras y cancelaciones que, de acuerdo con la aerolínea Flybondi, afectaron a más de 1.200 pasajeros durante la jornada. Se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas en el aeropuerto jujeño, lo que, según afirmó la empresa, representa un desafío para las operaciones y obliga a revisar los controles de seguridad existentes.

“El Club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder”, sumó Gimnasia.

“Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable”, concluyó.

El comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras el episodio en el avión (Instagram @oficialgyejujuy)

La secuencia de los hechos comenzó cuando, minutos antes de la partida prevista a las 13:25, un pasajero —identificado como Emiliano Endrizzi— expresó en la cabina una advertencia que generó alarma. “Dijo que iban a explotar todos”, relató una pasajera. La alteración de la rutina afectó directamente al plantel profesional del club, que no pudo completar su traslado para disputar el partido agendado el domingo a las 16 en el estadio Ofelia Rozenzuaig de Carlos Casares.

Además, generó incertidumbre en torno al calendario inmediato y las posibilidades logísticas del conjunto norteño. En tanto, testigos documentaron el operativo desde el interior del avión; en particular, el usuario Diego Dominelli publicó imágenes en las que se observa a Endrizzi esposado, en medio del repudio de algunos pasajeros.

El defensor, nacido en Catamarca en 1994, debutó profesionalmente en Instituto de Córdoba en 2014, pasó por Independiente Rivadavia de Mendoza en 2022 y llegó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a inicios de 2023. Desde su arribo, disputó más de 100 partidos y anotó 4 goles con la camiseta jujeña, sumando participación en los ocho encuentros de la temporada actual.

Tanto Flybondi como las autoridades intervinientes señalaron que la situación tiene consecuencias administrativas y judiciales: “La compañía evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes.