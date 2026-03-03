La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Jack Doohan rememoró su paso por Alpine (REUTERS/Brian Snyder)

A horas para el inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Jack Doohan encara su regreso al paddock como piloto reserva de Haas, apenas unos meses después de haber quedado fuera de la estructura de Alpine. El piloto australiano compartió su experiencia y sus expectativas en una entrevista con la página oficial de la F1, donde repasó una etapa compleja y anticipa su objetivo de recomponer su trayectoria en la máxima categoría.

El año pasado, Doohan se preparaba para cumplir uno de sus sueños profesionales: consolidarse como piloto titular de Alpine, equipo con el que debutó en la final de 2024 en Abu Dhabi. “Fue un período difícil”, aseguró el australiano, al referirse a aquellas carreras en las que defendió los colores de la escudería francesa. Los rumores sobre su futuro comenzaron a circular durante el invierno y alcanzaron su punto más álgido en el Gran Premio de Miami, donde disputó su última competencia para el equipo.

La incertidumbre se instaló pronto en el entorno de Doohan, quien expresó: “A finales de 2024 ya había algunas conversaciones, lo que deja una sensación un poco inquietante y extraña en el aire, y eso continuó durante el invierno de 2025, lo que no ayudó al medio ambiente”. El joven, que había dedicado 22 años a perseguir su sueño desde Australia hasta Europa, vio finalizada su etapa como piloto de Fórmula 1 en menos de 150 días.

Durante el resto de la temporada, Doohan observó desde la distancia cómo Franco Colapinto, anteriormente suplente en Williams, ocupó su lugar en Alpine. Las opciones de un regreso se desvanecieron y la salida del australiano se formalizó en enero de 2026. “Debería haber tenido, y creía que iba a tener, mucho tiempo en el coche, pero estaba clarísimo que Miami iba a ser mi última carrera, así que mi destino estaba prácticamente decidido. Supongo que siempre andaba con el tiempo prestado, y es difícil aprovecharlo al máximo cuando sabes lo que te espera”, relató en la entrevista.

La presión fue una constante en ese periodo. El propio Doohan reconoció la dificultad de lidiar con el entorno, los rumores y la exigencia interna del equipo. “Sin ser demasiado depresivo, fue una especie de momento que esperas con ansias toda tu vida, de ser piloto de F1, y desafortunadamente, diría que desde octubre de 2024 hasta quizás incluso octubre de 2025, probablemente fue uno de los 12 meses más difíciles de mi joven vida”.

El documental “Drive to Survive”, en su octava temporada, abordó algunos de los episodios vividos por Doohan dentro de Alpine, incluidas amenazas y tensiones en medio de los pedidos de ascenso de Colapinto. “Para ser honesto, fue una gran pena, pero estoy tratando de dejarlo atrás, empezar de cero, y obviamente sería un sueño poder tener la oportunidad de competir en la F1 de nuevo, en un entorno que es mucho más… Creo que siempre debería ser despiadado, pero más acogedor y en igualdad de condiciones”.

Jack Doohan recaló en Haas como piloto reserva

El piloto subrayó que la experiencia resultó formativa, a pesar de las dificultades. “No creo que pueda empeorar… bueno, tal vez, tal vez no, pero no creo, al menos en circunstancias normales, que la situación, el ambiente, la atmósfera, puedan empeorar mucho más de lo que ya están”. Y añadió: “Estoy agradecido de haber vivido eso ahora, de haber pasado por ese proceso, de haber aprendido muchísimo sobre cómo afrontarlo en el futuro y cómo asegurarme de aprovechar al máximo esas situaciones si alguna vez me enfrento a ellas, y a ese entorno, de nuevo”.

El cambio de aires llegó en febrero de 2026, cuando Doohan fue confirmado como piloto de reserva en Haas. Según sus propias palabras, “¡Todo va bien! Han sido unas primeras sensaciones fantásticas con el equipo y muy agradable empezar de cero: he conocido muchas caras nuevas, gente nueva, un equipo nuevo, un coche nuevo. Todos han sido muy acogedores, lo cual ha sido muy reconfortante”. El piloto reconoció que la confirmación llegó “un poco más tarde de lo que me hubiera gustado tener todo resuelto, pero justo a tiempo (para la nueva temporada), y con tiempo suficiente para asegurarme de poder asistir a la primera prueba de pretemporada en Bahréin y poner todo en marcha”.

Actualmente, Doohan se encuentra enfocado en aportar al desarrollo del equipo estadounidense y en respaldar a los pilotos titulares, Esteban Ocon y Ollie Bearman. “Quiero ayudar al equipo lo mejor que pueda, y cuando tenga la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, hacerlo: la interacción con el equipo, los ingenieros, los mecánicos y también cómo nos conectamos a nivel personal, lo cual es importante porque pasamos más tiempo juntos que con cualquier otra persona”, manifestó.

Respecto a las posibilidades de volver a la parrilla como piloto titular, el australiano se muestra cauto: “Es muy difícil decirlo. Les deseo lo mejor a los dos chicos que están aquí, que puedan ascender y alcanzar grandes logros, lo que obviamente me abriría el camino, pero no tengo expectativas”. Y agregó: “Es un poco egoísta pensar en mí mismo ahora mismo. Lo dejo a un lado, y si puedo contribuir de alguna manera que ayude al equipo en el futuro, estoy seguro de que eso tampoco me dejará en una mala posición”.

Doohan manifestó su deseo de mantenerse activo y preparado para cualquier oportunidad. Las Pruebas de Coches Anteriores (TPC) están dentro de sus planes inmediatos, así como la posibilidad de sumar kilómetros en otras categorías. “Hace tiempo que no compito, así que necesito pilotar y mantenerme en forma para la competición, sea lo que sea. Posiblemente algo en las ELMS (European Le Mans Series), y quizás también en las 24 Horas de Le Mans con un coche de resistencia, un LMP2. Serían vueltas y kilómetros fantásticos. Podría mantenerme en forma para la carrera con un enfoque ligeramente diferente, pero lo importante es estar al volante”.