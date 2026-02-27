Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

Se conoció el momento en el que Flavio Briatore tomó la decisión de eyectar de su butaca a Jack Doohan (REUTERS/Shawn Thew)

Franco Colapinto es uno de los grandes protagonistas de la nueva temporada de la serie Drive To Survive, producida por Netflix, que refleja la crudeza de las estrategias internas en la Fórmula 1. El argentino quedó en el centro de la escena cuando fue confirmado como piloto titular de Alpine luego de que Jack Doohan sea relegado de su butaca. El documental reveló el momento en el que Flavio Briatore tomó la decisión del cambio de pilotos y cómo fue la reacción del australiano.

El episodio 2, titulado “Negocios son negocios”, exhibió el instante exacto en que el asesor ejecutivo, Briatore, informó a Doohan que su tiempo terminó y que Colapinto ocupará su asiento. “Si tienes talento, lo logras. Seis carreras son suficientes. Si tienes la oportunidad, debes aprovecharla”, narra el directivo de Alpine con la producción de la serie tras el GP de Miami.

La siguiente escena muestra a Briatore hablando por teléfono con la confirmación de su decisión: “Decidimos poner a Colapinto para la próxima carrera. A partir de Imola”. Inmediatamente, las cámaras captan a un abatido Jack, acompañado de su padre, el ex campeón de motociclismo Mick Doohan, en las oficinas de Alpine.

El clima hostil en torno al relevo quedó expuesto en las palabras de Jack: “Pensé que era todo mentira. Y ahora tiene razón”. Su padre intenta brindarle consuelo preguntando por la prensa, a lo que el joven piloto responde, visiblemente afectado: “Sí, la prensa... es lo que más me molesta”.

Jack Doohan, que se sumó a Haas como reserva, disputó siete carreras con Alpine. En estas protagonizó varios accidentes y no logró sumar puntos (@AlpineF1Team)

Con el paso de los minutos, Jack Doohan reconoció la gravedad personal y profesional de lo ocurrido: “Lamentablemente perdí mi asiento. Es muy difícil de aceptar y estoy un poco conmocionado”. Notablemente golpeado, añadió: “No pude disfrutar ser piloto de Fórmula 1, algo con lo que soñé tanto tiempo y es una verdadera mierda”.

Mientras Doohan asimilaba el golpe, las imágenes del episodio 2 mostraron a Franco Colapinto llegando con una gran sonrisa al paddock del Gran Premio de Emilia-Romaña, donde Alpine oficializó su regreso como piloto titular.

El documental también devela diferentes momentos de Franco Colapinto como piloto titular en Alpine. Uno de los más destacados se centró en una charla con Flavio Briatore, quien le recriminó de forma vehemente. Esto corresponde al accidente en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña. “El problema sos vos, tenés que mejorar”, le reprochó el asesor al corredor albiceleste.

Tras perder el control del A525 y chocar durante la Q1 en el circuito de Imola, el piloto argentino debió abandonar la etapa clasificatoria. El episodio derivó en una conversación dentro del sector corporativo de Alpine.

Allí, Colapinto admitió su error: “Fue una cagada mía…”, confesó, recibiendo de inmediato la reprimenda de Briatore: “No deberíamos cometer esos errores”. El intercambio continuó cuando Colapinto reiteró su responsabilidad, a lo que Briatore replicó: “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”.

Flavio Briatore recriminó a Franco Colapinto en reiteradas oportunidades en sus inicios en Alpine

Durante el mismo fin de semana en Italia, Briatore también tuvo una charla con Colapinto y Pierre Gasly. “Voy a resumir la situación: tenemos que entender que no hemos estado muy bien hasta ahora. Digamos que entre los dos, Pierre ha estado mejor. Ahora tenemos que sumar puntos”, comentó el italiano.

Cuando Franco manifestó que “podemos probar algo con mi coche”, el histórico directivo respondió “yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar. Eso es esencial”. A modo de conclusión, el italiano sostuvo que “desde la próxima carrera necesitamos comenzar a sumar puntos”, y volvió a dirigirse a Colapinto: “Tú debes ayudar a Pierre, pero también tienes que ayudarte a ti mismo”.

Más allá de las escenas mostradas, que tienen un tono documental y cinematográfico, Flavio Briatore terminó apoyando al pilarense en Alpine. A partir de buenos rendimientos, el argentino se aseguró una butaca titular para la temporada 2026, la cual iniciará el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.