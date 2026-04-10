Lautaro Martínez se resintió de su lesión en Inter y preocupa a Lionel Scaloni previo a la Copa del Mundo

Lautaro Martínez volverá a ser baja por lesión en Inter y preocupa a Scaloni (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión muscular y encendió la alarma en el cuerpo técnico de la selección argentina cuando restan solamente un par de meses para el Mundial 2026. El Toro, quien no pudo estar disponible para la última fecha FIFA en la que la Albiceleste disputó amistosos contra Mauritania y Zambia, se resintió en su sóleo izquierdo y será baja entre dos y tres semanas en Inter de Milán.

Así lo confirmó el club neroazzurro con un parte oficial: “Lautaro Martínez se sometió hoy a pruebas médicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una leve distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La situación del delantero argentino será reevaluada en los próximos días”.

Justo después de volver a sumar minutos de forma oficial con el Inter el domingo pasado en la goleada 5-2 como local ante la Roma por la liga italiana, en la que convirtió dos tantos, el delantero argentino de 28 años tendrá que volver a la enfermería por al menos 15 días. Hay que recordar que antes del duelo ante la Loba, venía de perderse siete encuentros de forma consecutiva, incluidos cinco por Serie A, uno por Champions League ante Bodo/Glimt y uno por Copa Italia. Dentro de este parate, solamente había ido al banco en el clásico ante Milan (derrota 1-0), pero fue preservado y no ingresó.

Lautaro Martínez, otra vez baja en Inter (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Restan solamente 67 días para el debut de Argentina en la Copa del Mundo frente a Argelia en Kansas City, pero Scaloni tiene que publicar la nómina definitiva con 26 nombres antes del 1° de junio, en vísperas de los amistosos ante Honduras e Islandia que fueron confirmados para los días para el sábado 6/6 y el martes 9/6, en la semana previa al arranque del Mundial 2026. El lunes 22 de junio será la cita contra Austria (en Dallas) y el sábado 27 ante Jordania (otra vez en Kansas).

El nivel de Lautaro es indiscutible en su equipo, ya que a pesar de las últimas semanas que fue baja, lidera la tabla de goleadores de la Serie A con un total de 16 gritos en un equipo que está muy cerca de lograr el Scudetto: acumula 72 puntos y le lleva 7 de distancia al escolta Napoli, cuando restarán disputarse solamente siete cotejos. El Neroazzurro, que sorpresivamente fue eliminado de los playoffs de la Champions League por el modesto Bodo/Glimt de Noruega con un global de 5-2 en contra, está a punto de gritar campeón en su liga y también está en semifinales de la Copa Italia, donde deberá disputar la revancha ante Como tras el 0-0 de visitante (del otro lado de la llave están Lazio y Atalanta, que igualaron 2-2 el primer chico).

El bahiense había formado parte de las últimas citaciones de 2025, tanto en los duelos por Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador (le convirtió un tanto a la Vinotinto), como en los amistosos contra los venezolanos y Puerto Rico (marcó un doblete allí) y el último contra Angola en África (volvió a gritar uno en el 2-0). No hay dudas de que el campeón del mundo es una pieza fija en la estructura de Scaloni, pero las últimas lesiones llamaron la atención de un cuerpo técnico que previo a Qatar 2022 dio de baja a dos jugadores por lesión: Giovani Lo Celso y Joaquín Correa, suplantados en ese momento por Thiago Almada y Ángel Correa.

Estos contratiempos le traen viejos fantasmas a un Lautaro Martínez que acusó molestias en un tobillo a lo largo de todo el Mundial de Qatar 2022, motivo por el cual se vio disminuido físicamente y no pudo exhibir todo su potencial. Sin dudas, más allá de la gloria deportiva conseguida en la Copa del Mundo pasada e incluso haberse quitado la espina a nivel personal con el gol que definió la final de la Copa América 2024 ante Colombia, su sueño es arribar a esta cita mundialista en óptimas condiciones para tomarse revancha.