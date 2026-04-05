El golazo de Lautaro Martínez un minuto después de su regreso tras una lesión con la camiseta del Inter

Nunca se fue. Al minuto de su regreso tras un mes y medio afuera por lesión, Lautaro Martínez anotó un golazo para el Inter de Milán, líder de la Serie A, ante la Roma, por la fecha 31 del Calcio.

La vuelta del Toro fue protagonista desde el mismísimo momento en el que pisó el campo de juego. Tras 46 días sin jugar por una lesión muscular en la pierna izquierda, el delantero necesitó apenas 60 segundos para marcar. Su impacto fue inmediato y ampliamente destacado por la prensa argentina y europea.

El capitán, de 28 años, estuvo ausente desde el 18 de febrero. El argentino, titular apenas recuperado, se reencontró con el gol en el primer minuto, ratificando su papel como líder indiscutido del club.

Manuel Akanji alargó por el carril derecho para Marcus Thuram. El francés desbordó, enganchó, y tocó hacia el medio para el ex Racing, quien no dudó: sacó un remate furioso que perforó la resistencia del arquero Mile Svilar. Enseguida, todos sus compañeros rodearon al argentino, que cuando quedó solo elevó sus índices al cielo, agradeciendo por la conquista.

El partido sumó más emociones antes del epílogo del primer tiempo, Gianluca Mancini igualó a los 40 minutos y Hakan Calhanoglu anotó el 2-1 con un golazo de larga distancia antes del cierre. El equipo de Cristian Chivu aprovechó el envión y sacó una ventaja considerable en el arranque del complemento.

Marcus Thuram aprovechó la endeble resistencia de la defensa de la Loba para trasladar en soledad hasta la medialuna del área de la Roma. Gracias al movimiento de Denzel Dumfries, que captó la atención de los dos jugadores de la Roma, el delantero francés habilitó a Lautaro Martínez, que estaba sin marca en el costado izquierdo. El Toro posicionó su cuerpo de manera perfecta para definir de primera y vencer la resistencia del arquero Mile Svilar.

El cuadro Nerazzurri demostró una notable superioridad desde entonces y Marcus Thuram estampó el 4-1 un par de jugadas después. Lautaro Martínez se retiró del terreno de juego reemplazado a los 57 minutos bajo una enorme ovación de todo el Estadio Giuseppe Meazza. Nicolo Barella aumentó el resultado y Lorenzo Pellegrini convirtió para la Roma el 5-2 final. Este marcador le permitió al Inter asentarse en la cima de la Serie A con 72 unidades.

*El segundo gol de Lautaro para el 3-1 parcial del Inter

Impacto del gol de Lautaro Martínez en la Serie A

El tanto de Lautaro Martínez no solo supuso una inyección anímica para el Inter, sino que consolidó su relevancia estadística en la Serie A. Con ese gol, el atacante campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina llegó a 14 goles en la presente edición del campeonato, posicionándose como máximo anotador (también sumó cuatro asistencias).

La lesión muscular que alejó a Lautaro Martínez alteró el calendario tanto del Inter como de la selección argentina. El problema generado tras disputar la ida de los octavos de final de la Champions League en Noruega ante el Bodo Glimt lo mantuvo fuera de la revancha de la Liga de Campeones, de cinco partidos de Serie A y de dos amistosos internacionales.

En la presente temporada, Lautaro Martínez ya convirtió 20 goles en 36 partidos oficiales con el Inter (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El entrenador Cristian Chivu consideró la dolencia como “grave”, y que durante la recuperación, Lautaro solo apareció como suplente simbólico en el clásico ante el Milan, sin llegar a jugar. No volvió a integrar la convocatoria hasta el partido frente a la Roma, en el que reapareció directamente como titular y volvió a convertirse en protagonista desde el primer instante.

Los problemas físicos sacaron al Toro de la citación de Lionel Scaloni para los amistosos de la Albiceleste ante Mauritania (victoria 2-1) y Zambia (goleada 5-0) en La Bombonera. De todas formas, Martínez es una fija para el entrenador y es uno de los jugadores que, de no mediar inconvenientes, tiene pasaje asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.