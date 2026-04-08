12 frases de Simeone tras vencer por primera vez al Barcelona en el Camp Nou: el elogio a Julián Álvarez y ¿está cerrada la serie?

*Las declaraciones de Simeone

Diego Simeone consiguió su primer triunfo como director técnico en el Camp Nou luego de 15 años dirigiendo al Atlético de Madrid. Desde el 23 de diciembre de 2011, el entrenador argentino disputó 18 partidos sin éxito en ese estadio frente al Barcelona. Por eso la victoria 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions League tuvo un valor agregado.

Luego del encuentro, el Cholo analizó la labor de sus dirigidos. “No habíamos ganado nunca en este campo. Es muy difícil, ante el equipo que juega posiblemente el mejor fútbol de Europa junto con el PSG y el Bayern. Nosotros, desde un trabajo colectivo bueno, pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El 0-2 nos dio más seguridad y es una pena que no pudiéramos ampliar un poco más esa ventaja”, contó el DT de 55 años en la conferencia de prensa.

El ex volante remarcó cuánto debió esperar por la victoria en ese recinto: “La primera vez, pasaron muchos años, muchos partidos. Hoy el equipo logró una victoria que es importante”.

El argentino hizo hincapié en el trabajo en la última línea y contó que “defendimos ordenadamente, con un trabajo muy bueno para que no pudieran progresar en su ataque. Salvo en los primeros 15 minutos, nosotros tuvimos más jugadas en progresión, por el buen hacer de ellos, pero llegó la jugada que queríamos, Julián ve a Giuliano, el VAR decreta expulsión. En la segunda parte, buscaron agrandar el resultado, pero tuvimos el 0-2, lo aseguramos y tuvimos la calma para llevar a casa un buen resultado, sabiendo de la dificultad que nos encontraremos el martes que viene. Y la vamos a asumir“.

Además, elogió el tanto de tiro libre de Álvarez que abrió el marcador: “Julián marcó un gol increíble".

Pese al gran triunfo, mantiene la mesura y aclaró que no está resuelta la llave: “Ni mucho para adelante ni mucho para atrás. Sabemos con quién nos enfrentamos, estamos capacitados para jugar el partido que necesitamos y ellos también saben contra quién tienen que jugar”. En sintonía con su análisis agregó que “no tenemos todas las opciones para estar en semis. Tenemos la humildad para decir que ellos son muy buenos, pero tenemos todo el compromiso para seguir en esta competición que tanto queremos".

“Puedo contar mil cosas de partidos en los que hemos pateado 30 veces y no marcamos. El fútbol es maravilloso porque la contundencia es clave. Hemos sido extremadamente contundentes y otras noches no nos tocó serlo", destacó sobre el rendimiento de su equipo.

La racha adversa que logró terminar Simeone incluyó 11 derrotas y 7 empates en el estadio catalán, desde la primera visita del Cholo el 16 de diciembre de 2012, fecha en la que el conjunto rojiblanco cayó 4-1 ante los blaugranas, con doblete de Lionel Messi y un descuento de Radamel Falcao.

El balance total frente al conjunto culé es de 8 victorias, 12 empates y 25 derrotas, con 47 goles a favor y 69 en contra, información que ilustra la dificultad del reto para el técnico argentino.

Cabe destacar que, aunque en diciembre de 2024 el Atlético venció 2-1 al Barcelona como visitante, ese resultado sucedió en el estadio Olímpico de Montjuic y no en el Camp Nou, ya que el recinto se encontraba en remodelación.

Diego Simeone luego de 18 partidos ganó por primera vez en el Camp Nou (REUTERS/Albert Gea)

MÁS FRASES DE SIMEONE:

Qué es lo mejor que hizo su equipo. "Sabíamos que esa situación, con la línea adelantada que suele practicar el Barcelona, podía darse. Somos un equipo que le ha hecho daño en casi todos los partidos que hemos jugado contra ellos, salvo el 0-1 del año pasado (Copa). Siempre tuvimos situaciones, goles y jugadas que generábamos. Nos costó porque presionan muy bien, te quitan tiempo. De 23 partidos han ganado 22 y habían hecho goles en todos. Lo sabemos y cada vez que vienes acá es difícil. Fuimos valientes en aprovechar esa situación entre Julián y Giuliano para la expulsión. Y luego Sorloth, como es él, estando ahí preparado para todo lo que caiga, buen centro de Matteo y contundencia total. Buen resultado, pero ante un rival que nos hará sufrir el martes".

¿Se va satisfecho?: “Pocas veces estoy contento, siempre encuentro algo para no disfrutar lo que estamos haciendo. Me pongo en su lugar y sé la dificultad que tiene jugar aquí. El equipo buscó todos los caminos desde la contundencia, que a veces no podemos tener y hoy la tuvimos al 100%”.

La revancha en casa: “Trataremos de hacer un buen partido en nuestro campo. Necesitamos a nuestra gente más que nunca, que esté fuerte y nos empuje para un partido que será, como siempre con el Barça, difícil”.

La ventaja en la ida: “Me gusta preparar la ventaja, la verdad. Es cuestión de sentido común. Tras el 4-0, ya vimos lo bien que respondieron ellos en casa. Imaginamos un partido difícil, complejo. Miramos quién tenemos por delante y sabemos que tenemos que pasar”.